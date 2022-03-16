ВСУ уничтожили под Николаевом российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор — видео

16 марта, 17:17
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Судьба экипажа уничтоженного вертолета не уточняется (Фото:Коллаж НВ)

Судьба экипажа уничтоженного вертолета не уточняется (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 16 марта, украинские военные уничтожили очередной военный вертолет российских оккупантов.

Видео с места его крушения под Николаевом опубликовали у себя в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

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Как сообщается, речь идет о разведывательно-ударном вертолете Ка-52 Аллигатор, который представляет собой модификацию Ка-50, известного как Черная акула.

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Судьба его экипажа не уточняется, однако рядом с обломками виден кусок парашюта.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/1020983492103192/

Ка-52 был разработан РФ для выполнения задач по командованию армейской авиацией, в частности, разведки местности и координации действий группы боевых вертолетов.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Вертолет Ка-52 Война России против Украины

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