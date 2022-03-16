Зеленский — Конгрессу: Вспомните Перл-Харбор и 11 сентября, Украина переживает это ежедневно 16 марта, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил перед Конгрессом (Фото:Drew Angerer/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед Конгрессом вспомнил о горе Рашмор, нападении на Перл-Харбор и терактах 11 сентября 2001 года.

«Я помню ваш национальный мемориал в Рашморе. Лица ваших величайших президентов. Тех, кто заложил основу Америки. Такой, какой она есть сегодня. Демократия, независимость, свобода и забота о каждом. Каждый, кто добросовестно работает. Кто честно живет. Кто уважает закон. Мы в Украине хотим такого же для себя. Всего того, что для вас привычная часть жизни», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в истории США есть страницы, которые позволят понять украинцев.

«Дамы и господа! Американцы! В своей великой истории вы имеете страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 41 года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакованные из воздуха. Да, как никто не ожидал», — сказал он.

Зеленский добавил, что США не могли это остановить.

«Наше государство переживает это ежедневно! Каждую ночь! В течение уже трех недель!», — сказал он.

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