«Режим Путина давно пересек черту человечности». МИД отреагировал на авиаудар России по Драматическому театру в Мариуполе

16 марта, 20:54
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Последствия российского авиаудара по Драматическому театру в Мариуполе (Фото:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram)

Последствия российского авиаудара по Драматическому театру в Мариуполе (Фото:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram)

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на российский авиаудар по Драматическому театру в Мариуполе. Заявление опубликовал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

В МИД подчеркнули, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

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«Это преступление было совершено в то время, когда президент Международного суда ООН зачитывала приказ, который обязал Россию немедленно прекратить все военные действия на территории Украины. Режим Путина уже давно пересек предел человечности. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждый человек, причастный к этому и сотням других преступлений против украинцев, был наказан», — сказано в заявлении ведомства.

МИД Украины призывает международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы остановить зверства российской армии в Украине, и продолжать помогать нашей стране для защиты украинского народа.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226477176330922

Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия разбомбила мариупольский Драматический театр в городе, который был самым большим укрытием мирных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя.

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По данным горсовета, в Драматическом театре прятались сотни мирных жителей. В результате центральная часть театра разрушена, а обломки завалили вход в бомбоубежище, которое находится в здании. Информация о пострадавших уточняется, оценить масштабы российского преступления пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что Россия нанесла авиаудар по бассейну Нептун, где тоже находились исключительно гражданские. Сейчас люди находятся под завалами, в том числе беременные и женщины с детьми.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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