Позиция России на переговорах значительно смягчилась — Подоляк 16 марта, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о ходе переговоров с Россией о прекращении огня и выводе российских войск с украинской территории. В своем Telegram-канале он опубликовал фрагмент интервью американскому телеканалу PBS.

«Наша позиция на переговорах вполне конкретна — юридически выверенные гарантии безопасности; прекращение огня; вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ», — написал он.

По словам Подоляка, позиция российской делегации значительно смягчилась, и Украина рассчитывает на соглашение о прекращении огня в ближайшее время.

В интервью советник главы ОП отметил, что война идет не по плану России:

«Россияне использовали все ресурсы, которые планировали использовать в этой войне. У них нет резервов и цепочки поставок. Они планировали ввести войска, захватить как можно больше территории за три дня и, по сути, провести блицкриг. Этого у них не получилось и не получится… У них нет ни одного шанса продвинуться вглубь украинской территории».

Накануне Михаил Подоляк говорил, что переговорный процесс с Россией — очень тяжелый и вязкий, но что у сторон есть пространство для компромисса. По словам президента Владимира Зеленского, позиции России на переговорах уже звучат реалистичнее.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности. Так, 15 марта из девяти гуманитарных коридоров сработали семь, удалось эвакуировать около 29 тысяч человек.

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