Офис генпрокурора подтвердил расстрел ВС РФ 10 человек в очереди за хлебом в Чернигове 16 марта, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Данное военное преступление предусматривает до 15 лет тюрьмы (Фото:Офис генпрокурора)

В Офисе генерального прокурора подтвердили гибель в Чернигове 10 человек, расстрелянных российскими войсками прямо в очереди в магазин.

«16 марта в 10 часов утра военнослужащие РФ обстреляли из огнестрельного оружия людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина», — рассказали в ведомстве.

Как сообщается, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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