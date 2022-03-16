«Так проявляется лидерство». Зеленский пригласил всех друзей Украины посетить Киев 16 марта, 08:29 Цей матеріал також доступний українською Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех друзей страны посетить Киев в условиях полномасштабного вторжения России.

Он сделал это заявление после того, как украинскую столицу посетили представители Польши, Чехии и Словении.

«Этот визит — весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев — мишень, особенно важно и смело быть рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство», — отметил Зеленский в видеообращении.

Он добавил, что приглашает всех друзей Украины посетить Киев.

«Тут может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение на усиление нашего арсенала в воздухе еще не принято, мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира направлены на нашу столицу. Каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и всех народов мира», — резюмировал Зеленский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта.

Во время переговоров с Зеленским обсуждались гарантии безопасности для Украины, усиление санкций против России, перспективы членства Украины в ЕС и планы по восстановлению нашей страны после окончания войны.



Во время визита Качиньский призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.





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