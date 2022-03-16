«Так проявляется лидерство». Зеленский пригласил всех друзей Украины посетить Киев

16 марта, 08:29
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров Украины (Фото:ОПУ)

Зеленский обратился к лидерам стран-партнеров Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех друзей страны посетить Киев в условиях полномасштабного вторжения России.

Он сделал это заявление после того, как украинскую столицу посетили представители Польши, Чехии и Словении.

«Этот визит — весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев — мишень, особенно важно и смело быть рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство», — отметил Зеленский в видеообращении.

Он добавил, что приглашает всех друзей Украины посетить Киев.

Читайте также:
«Надо это признавать». Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО

«Тут может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение на усиление нашего арсенала в воздухе еще не принято, мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира направлены на нашу столицу. Каждый, кто с нами, получит благодарность не только нашу, но и всех народов мира», — резюмировал Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=ubnwetZMZ-w&feature=youtu.be

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, польский вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша приехали в Киев на поезде 15 марта.

Читайте также:
Зеленский о военной помощи партнеров: Объем, который вы даете нам на неделю, мы используем за 20 часов

Во время переговоров с Зеленским обсуждались гарантии безопасности для Украины, усиление санкций против России, перспективы членства Украины в ЕС и планы по восстановлению нашей страны после окончания войны.

Читайте также:
«Идти в НАТО или нет». Дипломат Чалый предостерег Зеленского от ошибочных решений украинской делегации в ходе переговоров с РФ

Во время визита Качиньский призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ