«Комитет спасения». Россияне хотят создать псевдоорган власти в Херсоне

17 марта, 03:30
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Российские СМИ уже начали популяризировать указанный «комитет» как якобы действующий орган власти в Херсоне (Фото:Игорь Колыхаев / Facebook)

Российские СМИ уже начали популяризировать указанный «комитет» как якобы действующий орган власти в Херсоне (Фото:Игорь Колыхаев / Facebook)

Российские оккупанты пытаются установить во временно занятом Херсоне псевдорганы власти.

Об этом сообщает объединение Информационное сопротивление.

"Сегодня российские оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты", - говорится в сообщении проекта в Telegram.

Российские СМИ уже начали популяризировать этот "комитет" как якобы действующий орган власти в Херсоне.

https://www.facebook.com/bogdanov.vital/posts/10161169608029305

В его состав вошли:

  • ранее обвиняемый в убийстве и похищении бизнесмена Игоря Пащенко херсонский эксмер Владимир Сальдо;
  • подозреваемая в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) Татьяна Кузьмич;
  • бывший председатель Антоновского поселкового совета Игорь Семенчев, проходящий обвиняемым в ряде дел о коррупционных преступлениях;
  • разыскиваемый (по ст. 260 УКУ) коллаборант Георгий Каленов, которого обменяли на украинских военнослужащих во время одного из обменов;
  • подозреваемый в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) пророссийский активист Кирилл Стремоусов;
  • экс-активист пророссийской организации "Украинский выбор" Дмитрий Савлученко.

"Хорошо, что в городе есть настоящая власть, активисты и волонтеры, которые ежедневно доказывают всему миру, что Херсон — это Украина", — отмечают в Информпространстве.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Оккупант Херсон Война России против Украины

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