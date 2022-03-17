«Комитет спасения». Россияне хотят создать псевдоорган власти в Херсоне 17 марта, 03:30 Цей матеріал також доступний українською Российские СМИ уже начали популяризировать указанный «комитет» как якобы действующий орган власти в Херсоне (Фото:Игорь Колыхаев / Facebook)

Российские оккупанты пытаются установить во временно занятом Херсоне псевдорганы власти.



Об этом сообщает объединение Информационное сопротивление.

"Сегодня российские оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты", - говорится в сообщении проекта в Telegram.

Российские СМИ уже начали популяризировать этот "комитет" как якобы действующий орган власти в Херсоне.

В его состав вошли:

ранее обвиняемый в убийстве и похищении бизнесмена Игоря Пащенко херсонский эксмер Владимир Сальдо ;

; подозреваемая в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) Татьяна Кузьмич ;

; бывший председатель Антоновского поселкового совета Игорь Семенчев , проходящий обвиняемым в ряде дел о коррупционных преступлениях;

, проходящий обвиняемым в ряде дел о коррупционных преступлениях; разыскиваемый (по ст. 260 УКУ) коллаборант Георгий Каленов , которого обменяли на украинских военнослужащих во время одного из обменов;

, которого обменяли на украинских военнослужащих во время одного из обменов; подозреваемый в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) пророссийский активист Кирилл Стремоусов ;

; экс-активист пророссийской организации "Украинский выбор" Дмитрий Савлученко.

"Хорошо, что в городе есть настоящая власть, активисты и волонтеры, которые ежедневно доказывают всему миру, что Херсон — это Украина", — отмечают в Информпространстве.

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