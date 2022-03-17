«Комитет спасения». Россияне хотят создать псевдоорган власти в Херсоне
Российские СМИ уже начали популяризировать указанный «комитет» как якобы действующий орган власти в Херсоне (Фото:Игорь Колыхаев / Facebook)
Российские оккупанты пытаются установить во временно занятом Херсоне псевдорганы власти.
Об этом сообщает объединение Информационное сопротивление.
"Сегодня российские оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты", - говорится в сообщении проекта в Telegram.
Российские СМИ уже начали популяризировать этот "комитет" как якобы действующий орган власти в Херсоне.
В его состав вошли:
- ранее обвиняемый в убийстве и похищении бизнесмена Игоря Пащенко херсонский эксмер Владимир Сальдо;
- подозреваемая в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) Татьяна Кузьмич;
- бывший председатель Антоновского поселкового совета Игорь Семенчев, проходящий обвиняемым в ряде дел о коррупционных преступлениях;
- разыскиваемый (по ст. 260 УКУ) коллаборант Георгий Каленов, которого обменяли на украинских военнослужащих во время одного из обменов;
- подозреваемый в госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) пророссийский активист Кирилл Стремоусов;
- экс-активист пророссийской организации "Украинский выбор" Дмитрий Савлученко.
"Хорошо, что в городе есть настоящая власть, активисты и волонтеры, которые ежедневно доказывают всему миру, что Херсон — это Украина", — отмечают в Информпространстве.
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