«Бегите, прячьтесь или сдавайтесь в плен». Резников призвал жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма всеми способами избегать мобилизации 16 марта, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Глава Минобороны Украины Алексей Резников (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился к жителям ОРДЛО и временно оккупированного Крыма и призвал их делать все, чтобы не попасть в российскую армию.

«Отдельно обращаюсь к жителям ОРДЛО и Крыма с Севастополем. Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает», — написал он в Facebook.

Резников призвал тех украинцев, которых сейчас насильно мобилизуют в российские войска делать все, чтобы не попасть на фронт, в том числе «бежать и прятаться». Если же избежать армии РФ не удалось, необходимо при первой возможности перейти на сторону украинской армии, чтобы спасти свою жизнь, добавил министр.

«Для тех, кто предал присягу в 2014 году сообщение такое. Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше любого знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваша жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проигрывает. Хотите жить — бегите. Или сдавайтесь в плен», — пишет Резников.

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Глава Минобороны добавил, что, если украинцы, сдадутся в плен с техникой и важной информацией об оккупантах, украинские суды учтут это, как смягчающее обстоятельство.

«Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все поначалу в мире. Только не медлите», — пишет он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина захватила две тысячи российских военнопленных, которые могут дать показания о преступлениях России.

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