После войны с Россией несколько лет пойдет на разминирование — МВД

16 марта, 07:13
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Денис Монастирский (Фото:Денис Монастирский/facebook.com)

Денис Монастирский (Фото:Денис Монастирский/facebook.com)

После окончания войны с Россией Украине понадобится несколько лет только для разминирования, ведь без этого невозможно восстановление объектов.

Об этом в ходе брифинга заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Укринформ.

Он отметил, что уже обращается к своим коллегам с тем, чтобы они готовили группы, специалистов и технику со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.

«Потому что ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования. Очевидно, что сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы в короткий период это сделать. Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую ​​помощь — масштабный десант из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период», — подчеркнул Монастырский.

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По его словам, среди тех стран, которые нам активно в этом помогают, есть Франция, Польша, Греция, Германия, Литва, Австрия, Швеция и Швейцария, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Румыния, США и другие страны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   МВД Украины Разминирование Денис Монастырский Война России против Украины

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