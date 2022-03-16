FT опубликовало черновик с запросами российской стороны — Подоляк о «мирном соглашении»

16 марта, 18:52
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Украинская и российская делегации на переговорах в Гомельской области Беларуси, 28 февраля 2022 года (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Украинская и российская делегации на переговорах в Гомельской области Беларуси, 28 февраля 2022 года (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал материал Financial Times о «предварительном мирном соглашении», которого якобы достигли Россия и Украина.

«Financial Times опубликовало черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — написал он в Twitter.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504137146713661440

16 марта Financial Times сообщило, что Украина и Россия достигли значительного прогресса в предварительном мирном плане, состоящем из 15 пунктов. По данным источников издания, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.

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По словам президента Владимира Зеленского, позиции России на переговорах уже звучат реалистичнее. Михаил Подоляк рассчитывает, что в ближайшее время стороны договорятся о прекращении огня.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности. Так, 15 марта из девяти гуманитарных коридоров сработали семь, удалось эвакуировать около 29 тысяч человек.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Financial Times Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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