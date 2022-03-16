Российские оккупанты нанесли ракетный удар под Никополем — глава Днепропетровской ОВА 16 марта, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Россия выпустила ракеты под Никополем, по предварительным данным, пострадавших нет (Фото:Информатор Никополь)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар под Никополем Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Тревожная ночь. Ракетная атака под Никополем. Люди не пострадали. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая», — написал он в своем Telegram.

Резниченко добавил, что вражеских войск на территории области нет.

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Руководитель военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко также сообщил, что пострадавших в результате ракетной атаки на объект под Никополем нет.

«Материальный ущерб минимален в результате проведенных предупредительных мероприятий. Все службы сработали слаженно и быстро», — добавил он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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