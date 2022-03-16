«Недопустимая риторика». В Кремле ответили Байдену на слова в адрес Путина

16 марта, 22:32
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

В Кремле ответили президенту США Джо Байдену, который назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщают пропагандисты из РИА-Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая риторика является «недопустимой».

«Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей», — сказал он.

16 марта президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Кремль Джо Байден Россия-США Дмитрий Песков Война России против Украины

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