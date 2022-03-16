Предварительно пострадавших не обнаружили. Оккупанты вновь обстреляли жилые районы Киева — Кличко 16 марта, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Кличко отметил, что в настоящее время пострадавших не обнаружили (Фото:Віталій Кличко/Telegram)

Российские оккупанты вечером 16 марта обстреляли частные дома в Подольском районе Киева. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики», — пишет он.

По словам Кличка, возгорание было локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. Мэр отметил, что в настоящее время пострадавших не обнаружили.

«Поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы», — добавил Кличко.

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