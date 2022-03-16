Уничтожены вертолеты: появились фото с последствиями удара по захваченной РФ авиабазе под Херсоном

16 марта, 10:05
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В результате удара были уничтожены не менее семи вертолетов РФ (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

В результате удара были уничтожены не менее семи вертолетов РФ (Фото:Юрий Бутусов/Facebook)

Обнародованы спутниковые снимки с последствиями нового удара ВСУ по авиабазе Чернобаевка под Херсоном, захваченной российскими войсками.

Как рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, в результате артобстрела были уничтожены не менее семи военных вертолетов стоимостью более $130 млн.

Потери противника в живой силе на данное время не известны.

«Блестящий удар украинской артиллерии по месту базирования российских вертолетов, которые бомбят Николаев, Одессу и другие города. Россияне недооценили способности ВСУ дотянуться и точно накрыть авиабазу», — отметил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7400896446617254&show_text=true&width=500

Предыдущий удар украинских военных по данному объекту был нанесен 7 марта.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Аэродром Артиллерийский удар Авиабаза Война России против Украины

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