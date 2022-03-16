В Запорожье прогремел взрыв на железнодорожном вокзале
Вокзал Запорожье-2 (иллюстративное фото) (Фото:zaporizhzhia.city)
В Запорожье утром 16 марта прогремел взрыв на железнодорожном вокзале Запорожье-2.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
«Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока неизвестен. На месте работают соответствующие службы», — отметил он.
Куртев призвал не распространять видео или фото в соцсетях.
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