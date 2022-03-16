В Запорожье прогремел взрыв на железнодорожном вокзале 16 марта, 08:13 Цей матеріал також доступний українською Вокзал Запорожье-2 (иллюстративное фото) (Фото:zaporizhzhia.city)

В Запорожье утром 16 марта прогремел взрыв на железнодорожном вокзале Запорожье-2.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока неизвестен. На месте работают соответствующие службы», — отметил он.

Куртев призвал не распространять видео или фото в соцсетях.



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