В Запорожье прогремел взрыв на железнодорожном вокзале

16 марта, 08:13
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Вокзал Запорожье-2 (иллюстративное фото) (Фото:zaporizhzhia.city)

Вокзал Запорожье-2 (иллюстративное фото) (Фото:zaporizhzhia.city)

В Запорожье утром 16 марта прогремел взрыв на железнодорожном вокзале Запорожье-2.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожье-2, пока неизвестен. На месте работают соответствующие службы», — отметил он.

Куртев призвал не распространять видео или фото в соцсетях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье Вокзал Взрыв Война России против Украины

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