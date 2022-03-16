Вблизи Одессы. Минобороны США наблюдают повышенную морскую активность войск РФ в Черном море — СNN 16 марта, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Русский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)

США наблюдают «повышенную военно-морскую активность» оккупационных войск в северной части Черного моря вблизи Одессы, сообщил неназванный представитель американского Минобороны в комментарии СNN.

«Мы также своими силами наблюдали обстрелы некоторых городов, некоторых населенных пунктов за пределами Одессы, вблизи Одессы», — сказал чиновник.

Обстрел ведется с российских военных кораблей в Черном море, добавил чиновник.

15 марта спикер одесской ОВА сообщал, что три российских корабля разного класса, находятся недалеко от побережья, однако не рядом с Одессой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.