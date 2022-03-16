Вблизи Одессы. Минобороны США наблюдают повышенную морскую активность войск РФ в Черном море — СNN
Русский военный корабль (Фото:Минобороны РФ)
США наблюдают «повышенную военно-морскую активность» оккупационных войск в северной части Черного моря вблизи Одессы, сообщил неназванный представитель американского Минобороны в комментарии СNN.
«Мы также своими силами наблюдали обстрелы некоторых городов, некоторых населенных пунктов за пределами Одессы, вблизи Одессы», — сказал чиновник.
Обстрел ведется с российских военных кораблей в Черном море, добавил чиновник.
15 марта спикер одесской ОВА сообщал, что три российских корабля разного класса, находятся недалеко от побережья, однако не рядом с Одессой.
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