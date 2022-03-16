Оккупанты начали обстреливать Мариуполь с моря 16 марта, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь из-за российских обстрелов превращается в руины (Фото:Евгений Малолетка via Facebook)

Российские оккупанты начали обстреливать Мариуполь ракетами из моря. Вражеские корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.

Об этом сообщил в Facebook советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

« Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе села Белосарайская Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины», - подчеркивает советник мэра Мариуполя.

Ранее НВ писал, что из Мариуполя, две недели полностью заблокированного российскими оккупантами, 15 марта гуманитарными коридорами выехали около 20 тысяч человек на частных машинах. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, из 4 тысяч выехавших из города автомобилей 570 уже прибыли в Запорожье, а остальные остались на ночь в Запорожской и Донецкой областях.

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