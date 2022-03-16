Япония упростила въезд для украинских беженцев

16 марта, 07:28
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Япония (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Япония (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Автор: Елена Басараб

В Японии упростили въезд для украинских беженцев, теперь уехать в страну «восходящего солнца» можно, даже если у вас нет родственников или знакомых в Японии, которые могли бы взять ответственность за вас.

Соответствующее решение приняло правительство страны, передает Japan Today.

Пограничная служба планирует оценить каждый случай, чтобы предоставить краткосрочную визу всем, кто планирует поехать в Японию.

Сейчас документ на проживание в Японии имеют около 1900 украинцев.

Для въезда беженцев из Украины сначала нужен был поручитель (родственники или знакомые в Японии), на этих условиях с 24 февраля по 13 марта 47 беженцев прибыли в Японию.

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Министр юстиции Эсихиса Фурукава заявил, что украинцам, которым дается право на краткосрочное проживание в Японии, разрешат изменить свои визы с возможностью на трудовую деятельность сроком на один год.

Изменения произошли после того, как посол Украины в Японии Сергей Корсунский и другие призвали Японию разрешить украинцам эвакуировать работать.

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Теги:   Беженцы Япония Война России против Украины

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