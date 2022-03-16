Офис генпрокурора объявил о подозрении Рогозину в посягательстве на территориальную целостность Украины, ему грозит пожизненное

16 марта, 11:08
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Дмитий Рогозин (Фото:Кадр видео Первый канал via YouTube)

Дмитий Рогозин (Фото:Кадр видео Первый канал via YouTube)

Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрию Рогозину.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Рогозина подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса, от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное) и в пособничестве ведения агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК, от 10 до 15 лет).

Венедиктова заявила, что Рогозин, используя свое положение и медийные площадки РФ, распространял лживую и вредоносную информацию, обманывая, с преступными намерениями, граждан РФ.

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«Вы убеждали своих соотечественников в том, что военные формирования РФ не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам. Вам удалось найти на территории Украины нацистов, которых и пришла уничтожать „доблестная“ армия РФ. Иными словами, в своих действиях вы ничем не отличаетесь от других „блогеров“, „деятелей искусства“, „публичных персон“ из так называемого „провластного пула“ спикеров РФ», — написала Венедиктова в Facebook.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5305669036112655
Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Дмитрий Рогозин Роскосмос Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

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