Российское командование делает убитых в Украине срочников «контрактниками» — СБУ

16 марта, 22:07
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Российский боевик в Донецкой области, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский боевик в Донецкой области, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Службе безопасности Украины заявили, что российских солдат-срочников, которые участвуют в полномасштабном вторжении России в Украину, заставляют подписывать контракты.

«В эфире росСМИ путин цинично заявляет, что срочников на войне в Украине нет. Нет, потому что всех убитых срочников сразу делают контрактниками. А тех, кто пока жив — просто „глушат, чтобы не созванивались ни с кем, чтобы никому ничего не рассказывали…“», — сказано в сообщении СБУ.

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Спецслужба опубликовала перехват разговора солдата 15-го мотострелкового полка таманской дивизии РФ с матерью, из которого следует, что у россиян заканчивается топливо, а забирать их из Украины никто не будет. По словам оккупанта, их агитировали подписать контракт, но они отказались. Также россиянин рассказал, как командование не обозначило расположение дивизии на картах, поэтому российские войска нанесли авиаудар по своим.

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«Под Сумами оккупанты попали в окружение, а на родине их уже списали, как хлам… Теперь солдат-срочников вынуждают подписать контракт. Правда, не сказали, для чего смертниками статус „контрактника“. Ответ очевиден: просто потому, что „их там нет“», — добавили в СБУ.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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