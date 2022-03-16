Байден назвал Путина военным преступником 16 марта, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

Отвечая на вопрос журналистки FoxNews Джеки Генрих, Байден сказал, что считает Путина военным преступником. Это первое такое заявление от Белого дома.

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Сначала Байден ответил «нет», но затем вернулся к журналистке, уточнил вопрос и заявил, что Путин является военным преступником.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал слова американского президента «недопустимой и непростительной риторикой».

В марте 2021 года глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос интервьюера ABC News, считает ли он Путина убийцей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 690 мирных жителей Украины, 1143 человека пострадали. В то же время только в Мариуполе, который две недели был заблокирован россиянами и находится под постоянным обстрелом, заявили, что по состоянию на конец 14 марта погибли 2357 мирных жителей (по данным горсовета).

В Генштабе ВСУ сообщили, что за 20 дней войны российские оккупанты потеряли около 13 800 человек личного состава (вероятно, речь об убитых и раненых), 430 танков, 84 самолета, 1375 ББМ и так далее.

12 марта президент Владимир Зеленский сказал, что с начала вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников. Российские оккупанты обстреливают роддомы, детские больницы, школы, детские сады, университеты, жилые кварталы, церкви и площади. 16 марта авиаудару РФ подверглись Драматический театр и бассейн Нептун в Мариуполе, где укрывались мирные жители.

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