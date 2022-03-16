Удары по Запорожью: оккупанты впервые бомбардировали гражданские объекты в городе

16 марта, 11:01
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В Запорожье под ракетный обстрел попали гражданские объекты (Фото:suspilne.media)

В Запорожье под ракетный обстрел попали гражданские объекты (Фото:suspilne.media)

В Запорожье российские оккупанты впервые бомбардировали гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район ж/д вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб», — отметил он.

По словам главы региона, вторая ракета прилетела в район ботанического сада.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье Вокзал Ботанический сад Война России против Украины

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