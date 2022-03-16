Нейтралитет Украины не является решением проблемы — Кулеба 16 марта, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Кулеба: Мы созываем заседание Совета Безопасности ООН, вносится на голосование юридически обязательная резолюция, но Россия ее блокирует (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украине нужен не нейтральный статус, а реальные гарантии безопасности, с учетом «горького опыта» Будапештского меморандума, сказал в интервью НВ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В целом российские требования, звучащие во время переговорного процесса, представляют собой ультиматум о капитуляции, и Киев их отвергает, заявил министр.

«Я бы сейчас не заводил разговор в нейтралитет или в любую другую область, а говорил именно о том, каким образом Украина получит гарантии безопасности и какими они будут. Нейтралитет сам по себе не является решением проблемы. Решением являются гарантии безопасности, и не такие, как в Будапештском меморандуме. Мы подходим к переговорам с четким ощущением горького опыта Будапештского меморандума и не допустим повторения этой ошибки сейчас», — отметил Кулеба.

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Он пояснил, что договоренности, достигнутые в Будапеште в 1994 году, предусматривали только декларативные гарантии, например, обязательства подписантов созвать консультации Совета Безопасности ООН в случае угрозы для Украины.

«Ну, обязались, ну, созвали, ну, побеседовали. И что? Угроза осталась. У нас уже есть опыт даже в последние недели, когда мы созываем консультации, заседание Совета Безопасности ООН, вносится на голосование юридически обязательная резолюция, но Россия ее блокирует. Сами консультации не являются гарантиями безопасности. Но если, например, Россия обязуется созвать консультации, принять участие в консультациях и при этом не применять свое право вето на решения, связанные с угрозой безопасности Украине, тогда это уже жесткая гарантия», — сказал глава МИД.



10 марта украинское издание ZN.UA сообщило, что Россия якобы выдвинула Украине шесть требований, среди которых отказ от движения в НАТО и нейтральный статус.

В тот же день советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию об «ультиматумах» России на переговорах.

Президент Владимир Зеленский еще 24 февраля заявлял, что Украина не боится обсуждать свой вероятный нейтральный статус. «Но какие при этом будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?» — спросил глава государства.

Полностью интервью Дмитрия Кулебы журналистке НВ Кристине Бердинских читайте по ссылке

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