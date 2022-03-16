Поездами и самолетами. Из одной области Беларуси вывези 2500 трупов российских военных — РС 16 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси лечат раненых российских военных и вывозят их трупы (Фото:Белорусская служба Радио Свобода)

По состоянию на конец прошлой недели из Гомельской области Беларуси вывезли более 2,5 тысяч трупов в Россию, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.



Источники издания также отмечают, что на территории области лечат раненых российских солдат.

Местные жители рассказали, что раненых привозят из Украины как по суше, так и вертолетами в белорусскую Наровлю, затем везут в Мозырь и Гомель, а трупы — поездами и самолетами в Россию.

«Мы были с бытовой раной в мозырьском госпитале. Там столько раненых россиян лежит — просто ужас. Ужасно изуродованы. Невозможно слушать их стоны на всю больницу», — говорит собеседник издания.

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Еще один источник рассказал, что только в воскресенье в Мозыре сделали операции примерно сотне россиян, а в понедельник их было еще больше. К их лечению и хирургическим операциям привлекаются все врачи, в том числе терапевты и отоларингологи. Помощь местным жителям пока оказывается, но вскоре могут возникнуть проблемы.

Как объясняют источники, информация поступает не непосредственно от врачей — даже медсестры подписывали соглашение о неразглашении такой информации, опасаясь расторжения контракта.

Тем временем в Наровле был создан полноценный полевой госпиталь.

«На территории бывшей автобазы — много военных палаток. Там у них есть и полевая кухня, и прачечная. Счесть раненых вряд ли можно, но их явно сотни. Местных туда не пускают. Какие-то дети крутились, может, что-то снимали — так их милиция повязала, потом к родителям приезжали. Над полевым госпиталем ежедневно кружат вертолеты, прилетающие из Украины. Сложилось впечатление, что раненых начали привозить не только ПАЗами с красным крестом, как раньше, но и вертолетами. Раненые недолго остаются в Наровле. Их здесь „латают“ и везут в Мозырь и Гомель. Труппы — поездами из Мозыря и в Россию», — рассказали местные жители.

Другой источник из Наровли рассказывает, что из райцентра хотят сделать что-то вроде военного городка.

«Сейчас у нас много техники и военных. Они занимают различные неиспользуемые объекты. На базе бывшего райзага (районного заготовительного общества — ред.) ремонтируют сломанную в боях в Украине технику», — сообщил источник.

Медик из Гомеля на условиях анонимности сказал, что плановую помощь жителям Гомеля и Мозыря оказывают.



«Люди паникуют, но пока и помощь оказывается, и лекарств хватает. Что будет дальше, пока неизвестно. Думаю, что будут проблемы с противостолбнячными препаратами», — отметил медик.



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