Вразумить диктатора. Повлиять на Путина может только Си Цзиньпин — экс-глава британской разведки MI6

16 марта, 15:24
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер заявил, что только президент Китая Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

«Из всех людей в мире, которые могут повлиять на Владимира Путина, который находится в своем бункере и одержим идеей достижения величия через восстановление Российской империи, из всех людей, которые могут его вразумить, это Си Цзиньпин, китайский лидер», — сказал он.

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По его словам, Путин нуждается в Си Цзиньпине.

«Конечно, Си, хотя он и чувствует, что должен на высоком уровне поддерживать то, что делает Россия в связи с их новым союзом, должен быть глубоко обеспокоен происходящим», — сказал он.

Янгер заявил, что война России против Украины серьезно усугубляет экономические проблемы, с которыми сталкивается Китай" и несет «огромный репутационный риск» для Китая, если он продолжит ассоциировать себя с «убийственной деятельностью в Украине».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Война России против Украины

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