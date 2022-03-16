Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память о погибших в войне России против Украины 16 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Украина хоронит украинских военных и мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память о погибших в войне России против Украины.

«Сегодня я подписал важный указ. Об общенациональной минуте молчания в память о всех, кто погиб в нашей Отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами», — сказал он в видеообращении.

По словам Зеленского, каждое утро в 9:00 на всей территории украинского государства будут вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь.

«Военных и гражданских. Взрослых и детей… Всех! Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому погибшему за Украину!» — резюмировал он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Точное количество потерь в рядах ВСУ не называется. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта заявил, что Украина уже потеряла 1300 своих защитников.

По последним данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли уже 596 мирных жителей, более тысячи получили ранения. В ООН отмечают, что реальные потери могут быть значительно больше.

За 20 дней войны России против Украины от рук оккупантов также погибли 103 ребенка, более 100 получили ранения.

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