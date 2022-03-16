Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину 16 марта, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Суд в Гааге выносит решение по делу Украины против России, 16 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить войну против Украины, сообщает Суспільне.

«Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию», — написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Согласно решению суда, до вынесения окончательного решения Россия должна прекратить «военные операции», которые начались на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, которые направляет или поддерживает Россия, а также другие организации и лица, которые находятся под контролем России, не предпринимали никаких шагов для продолжения военных действий (эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай).



Также суд единогласно призвал обе стороны воздерживаться от действий, которые могут ухудшить или продолжить спор и усложнить рассмотрение судом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook написал, что суд принял именно то решение, которого требовала Украина. Также он объяснил, что теперь факт вторжения России констатирован на наивысшем юридическом уровне, а решение суда является юридически обязывающим согласно нормам международного права.

На последней стадии рассмотрения дела будет рассматриваться вопрос репараций.

27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требовала наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Также в Гааге находится Международный уголовный суд. Прокурор МУС Карим Хан начал расследовать возможные военные преступления на территории Украины 2 марта, после того, как в суд обратилось беспрецедентное количество стран — 39.

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