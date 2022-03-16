РФ готовит досрочно выпустить курсантов, чтобы отправить их на войну в Украину 16 марта, 06:52 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант в Волновахе Донецкой области (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский агрессор готовит досрочно выпустить курсантов высших военных учебных заведений, чтобы отправить из на войну в Украину.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 00:00 16 марта в Facebook.



Согласно данным украинских спецслужб, соответсвующее решение уже принято военным руководством страны-агрессора.

«По имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины», — говорится в сообщении.

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Ранее НВ писал, что Россия подготовила более 40 тысяч сирийских боевиков, которые могут присоединиться к войне против Украины. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

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