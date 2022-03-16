«Успехов у оккупантов не было». Войска РФ вновь пытались продвинуться в сторону Киева — Минобороны Украины 16 марта, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Боец Сил территориальной обороны в Киеве, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Российские оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева, но провалились, поэтому перешли к обороне. Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.

«В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Успехов не было, перешел к обороне», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что оккупанты пытались возобновить наступление в сторону Вышгорада. В направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах захваченных населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка, добавили в ведомстве.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы российских оккупантов взять Киев не будут реализованы. По его словам, обстрелами захватчики пытаются посеять панику в городе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что у оккупантов нет и десятой части войск для попытки взять Киев.

Также чиновник из Минобороны США в комментарии СNN 15 марта сообщал, что российские оккупанты не смогли продвинуться ближе к Киеву и находятся примерно в 15−20 км от столицы.

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