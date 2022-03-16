Прокурор Международного уголовного суда уже в Украине, оккупанты будут отвечать за все военные преступления — Зеленский 16 марта, 13:46 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в результате авиаудара по Яворивскому полигону (Фото:@BackAndAlive/via REUTERS)

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, расследующий военные преступления РФ, прибыл в Украину и провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

«Говорил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине», — сказал Зеленский в видеообращении 16 марта.



По словам главы государства, Украина активизирует работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности.

«Прокуратура Украины, правоохранители уже начали эту работу. Важно и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства, факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость международного трибунала.

«За все, что они натворили против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма русских войск на территории нашего государства. Чтобы они получили именно юридический ответ. Законный и конкретный», — сказал президент.

Оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев, заверил он.

Позже Офис президента опубликовал видео разговора Зеленского и Хана.



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