Россия израсходовала свои ресурсы и не может перебросить в Украину наемников из Сирии и Ливии — Арестович
Алексей Арестович (Фото:Офис президента)
Попытки России перебросить в Украину наемников из Сирии и Ливии пока остаются безуспешными.
Об этом в ходе брифинга сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.
«Российская Федерация израсходовала свои ресурсы, попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии… собственные подразделения с Дальнего Востока пока им не удаются. То есть у них нет резервов как по нашей оценке, так и оценке ведущих западных специалистов», — отметил он.
11 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу помочь 16 тысячам наемникам из Ближнего Востока добраться до «зоны боевых действий» в Украине, чтобы воевать на стороне оккупантов.
15 марта стало известно, что Россия подготовила более 40 тысяч сирийских боевиков, которые могут присоединиться к войне против Украины.
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