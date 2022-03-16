Выбросили паспорта. Российские оккупанты взяли в плен сотрудников Бучанского горсовета
Оккупанты взяли в плен сотрудников горсовета (Фото:Бучанский горсовет)
Во вторник, 15 марта, российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В ведомстве заявили, что в плен попали шесть человек.
Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.
15 марта сообщалось, что российские оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки Херсонской области Александра Мусиенко.
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