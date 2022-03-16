Выбросили паспорта. Российские оккупанты взяли в плен сотрудников Бучанского горсовета

16 марта, 10:17
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Оккупанты взяли в плен сотрудников горсовета (Фото:Бучанский горсовет)

Оккупанты взяли в плен сотрудников горсовета (Фото:Бучанский горсовет)

Во вторник, 15 марта, российские оккупанты совершили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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В ведомстве заявили, что в плен попали шесть человек.

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/photos/a.318507601688984/1829701293902933/

Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы.

15 марта сообщалось, что российские оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки Херсонской области Александра Мусиенко.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Буча Плен Война России против Украины

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