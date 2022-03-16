Зеленский во время выступления в Конгрессе США показал видео последствий атак России, призвав закрыть небо над Украиной 16 марта, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Зеленский показал фото и видео разрушений в украинских городах (Фото:Sarah Silbiger/Pool/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США показал видео последствий полномасштабного вторжения России в Украину.

«Я прошу вас сейчас посмотреть одно видео. Видео того, что сделали российские войска на нашей земле. Мы должны это остановить. Мы должны такое предупреждать. Превентивно уничтожать каждого агрессора, который стремится покорить другой народ», — сказал он, обращая к конгрессменам в видеоформате.

Зеленский показал кадры авиаударов России по Киеву, Харькову, Мариуполю и другим городам, а также жертв войны РФ против Украины.

Перед этим украинский президент призвал США помочь Украине закрыть небо от бомб и российских самолетов.

«Мы просим об ответе мира, об ответе на террор. Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону — это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых Россия уже не сможет каждый день и каждую ночь терроризировать наши мирные города», — отметил он.

Зеленский добавил, что украинские власти предлагают альтернативу такому решению.

«Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся: С-300 и другие аналогичные системы. Самолеты, которые могут помочь Украине, которые могут помочь Европе. И вы знаете, что они есть, но на земле, а не в украинском небе. Они не защищают наших людей», — резюмировал он.

13 марта Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад не может закрыть небо над Украиной, поскольку это будет означать готовность открыть огонь по российским самолетам и чревато началом Третьей мировой войны.

Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

В то же время, страны Запада обещают поставлять Украине системы противовоздушной обороны.

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