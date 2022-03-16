Среда, 16 марта — 21-й день полномасштабной войны, развернутой Россией в Украине. Накануне продолжались переговоры украинской и российской делегаций, а ПАСЕ рекомендовала исключить Россию из Совета Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращении к украинцам отметил, что над попыткой достичь соглашения о завершении боевых действий украинская делегация «трудилась достаточно неплохо». «Но посмотрим. Продолжат завтра», — заявил Зеленский поздним вечером 14 марта.

Россия же, запросившая военную и экономическую помощь у Китая, продолжает наносить удары по украинским городам.



НВ следил за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Главное к 23:00

Ранним утром 15 марта ( с 4:20 до 5:50) оккупанты нанесли удары по Киеву , обстреляв в частности несколько жилых районов столицы. Снаряды попали в три многоэтажки ( Подольский и Святошинский районы), частный двухэтажный дом ( Осокорки), повредили фасад станции метро Лукьяновская. Известно как минимум о двух погибших.

с 4:20 до 5:50) , обстреляв в частности несколько жилых районов столицы. Снаряды попали в три многоэтажки Подольский и Святошинский районы), частный двухэтажный дом Осокорки), повредили фасад станции метро Лукьяновская. Известно как минимум о двух погибших. Во вторник запланирована работа 9 гуманитарных коридоров

Потери РФ во время войны в Украине превысили 13,5 тыс. человек и достигли почти 3 тыс. единиц техники

превысили 13,5 тыс. человек и достигли почти 3 тыс. единиц техники Украина и РФ продолжили вчерашний раунд переговоров в режиме видеоконференции. В 21:40 советник главы ОП Подоляк сообщил, что они продолжатся завтра.

в режиме видеоконференции. В 21:40 советник главы ОП Подоляк сообщил, что они продолжатся завтра. Враг продолжает обстрелы украинских городов, были нанесены новые удары по Харькову .

. Вчерашний удар по телевышке возле Ровно : количество погибших выросло с 9 до 19

: количество погибших выросло с 9 до 19 В Киеве и области вводят комендантский час в два дня : с вечера 15 марта до утра 17 марта

: с вечера 15 марта до утра 17 марта Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Зеленский заявил, что у Украины нет перспектив вступления в НАТО



Лукашенко утверждает, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины

утверждает, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины Рада продлила военное положение на 30 дней с 26 марта 2022 года

на 30 дней с 26 марта 2022 года Негативное отношение к Российской Федерации за неделю выросло с 81% до 88%

за неделю выросло с 81% до 88% Руководителем Киевской областной военной администрации ( ОВА) назначен командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк Вместо него ООС будет командовать генерал-майор Эдуард Москалев.

назначен командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк Вместо него будет командовать генерал-майор Эдуард Москалев. В Киеве во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия

во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия С начала вторжения России в Украине погибли 17 спасателей , еще 32 получили травмы

, еще 32 получили травмы Израиль остановил безвиз для Украины и не принимает беженцев

остановил безвиз для Украины и не принимает беженцев Оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский погиб на Киевщине в результате обстрела российскими оккупантами

погиб на Киевщине в результате обстрела российскими оккупантами В Мариуполе российские кафиры взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы

российские кафиры взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы В Украине от российских оккупантов пострадали уже 28 сооружений религиозного значения

После лжи об отводе войск, отсутствии планов вторжения в Украину и разработке Киевом биологического оружия Россия может сфабриковать обстоятельства для оправдания использования химического оружия , заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Россия выходит из Совета Европы

Рада приняла закон о снижении налогов и отмене акциза с топлива



Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще более 370 санкций против России и Беларуси

Минфин разместил военные облигации на 5,4 млрд грн

ВСУ отбили попытку штурма Харькова

В результате артиллерийского обстрела оккупационными войсками пгт Золочев в Харьковской области погибли две женщины и трое мужчин, еще трое были ранены

погибли две женщины и трое мужчин, еще трое были ранены В Генштабе ВСУ заявили, что в настоящее время продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя

Журналист Денис Казанский заявил, что украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую оккупационные войска подогнали на аэродром Херсона

Столтенберг созывает внеочередной саммит НАТО на 24 марта для обсуждения вторжения РФ в Украину

на 24 марта для обсуждения вторжения РФ в Украину Президент США Джо Байден прилетит в Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе

прилетит в Европу на саммит лидеров НАТО в Брюсселе Евросоюз ввел дополнительные санкции против России , касающиеся 15 россиян и 9 организаций

, касающиеся 15 россиян и 9 организаций Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша прибыли в Киев. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Они встретились с президентом Владимиром Зеленским. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 13,6 миллиарда долларов

Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду 16 марта посетит Россию, а на следующий день — Украину

Мевлют Чавушоглу в среду 16 марта посетит Россию, а на следующий день — Украину Сегодня из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных авто выехало около 20 тысяч человек, всего за день из заблокированных городов удалось эвакуировать почти 29 тысяч человек

по гуманитарному коридору на частных авто выехало около 20 тысяч человек, всего за день из заблокированных городов удалось эвакуировать почти 29 тысяч человек ПАСЕ единогласно рекомендовала исключить Россию из Совета Европы

С начала войны РФ выпустила более 950 ракет по целям в Украине, сообщает CNN со ссылками на американского высокопоставленного чиновника.







Война России против Украины — события 15−16 марта 2022





06:44 Японія забороняє експорт до РФ майже 300 товарів та технологій

Японія оголосила, що майже 300 предметів та технологій підлягають забороні на експорт до Росії та Білорусі. Таким чином, планують завадити країнам-агресорам нарощувати свій військовий потенціал у зв’язку з вторгненням Москви в Україну.

06:25 Папа Римський відповів на лист Віталя Кличка із запрошенням до Києва

«Святіший Отець отримав листа від мера української столиці і є близький до страждань міста, до його людей, до тих, кому довелося тікати з нього, і до тих, хто покликаний ним управляти. Молиться Господеві, щоб вони були захищені від насильства», — йдеться в повідомленні.

06:00 До Литви прибуло понад 14 тисяч біженців з України



Литовські некомерційні організації повідомляють, що зібраних 2,2 млн євро пожертвувань, які були передані Червоному Хресту, має вистачити для виділення біженцям до квітня.

05:58 Контрнаступ. ЗСУ на Луганщині знищили позиції окупантів

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ під час контрнаступального бою на Луганщині знищили позиції російських загарбників. На цьому напрямку з 24 лютого ворог намагався розвинути наступ та відкинути українські війська.

05:37 Planet Labs опублікувала супутникові знімки знищеної російської техніки та гелікоптерів в аеропорту Херсона

Експерти CNN, які вивчали знімки, стверджують, що на них видно мінімум три російські вертольоти у вогні, а також кілька одиниць іншої військової техніки. Точну кількість знищених машин за знімками встановити неможливо через щільну димову завісу.

05:16 Сенат США засудив Путіна як військового злочинця



Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця. Резолюція була підтримана сенаторами обох сторін.

05:04 Резніков візьме участь в нараді міністрів оборони членів НАТО



Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь в нараді міністрів оборони країн-членів НАТО. Там він порушить питання надання Україні протиповітряної та протиракетної оборони.

04:53 Плани окупантів взяти Київ не реалізуються ніколи — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що плани російських окупантів взяти Київ не будуть реалізовані. За його словами, обстрілами загарбники намагаються посіяти паніку в місті.

04:29 Путін втрачає підтримку оточення олігархів — Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що президент РФ Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів. Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади.

04:22 Яке місце у вашій квартирі є найбезпечнішим під час ракетного удару — пояснення від МВС

Найбезпечніше місце у вашому домі являється те, яке відділяє вас від небезпеки ракетного удару принаймні двома стінками.

04:09 Через вторгнення Росії Україна вже втратила 565 млрд доларів — Шмигаль



Через вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, втрати України вже сягнули 565 мільярди доларів. Про це 15 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

04:07 ЗСУ ліквідували 10 членів вищого військового командування окупантів

ЗСУ ліквідували 10 осіб з вищого військового командування окупантів. Серед них — четверо генерал-майорів, троє полковників та троє підполковників.

03:34 Незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін — Блінкен

Незалежна Україна буде існувати набагато довше, аніж президент РФ Володимир Путін. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

03:24 Протягом доби ЗСУ збили три російських літаки та гелікоптер

Протягом доби 15 березня Збройні сили України збили три російських літаки, гелікоптер та ще три безпілотники окупантів. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

03:14 Байден у середу оголосить про надання Україні військової допомоги на суму $1,01 млрд — WSJ



Президент США Джо Байден має намір у середу, 16 березня, оголосити про виділення Україні військової допомоги на суму $1,01 млрд. Пакет допомоги включатиме протитанкові та протиповітряні озброєння.

03:04 У Білорусі фіксують переміщення військової техніки в бік кордону з Україною



У Білорусі 15 березня помітили потяг з військовою технікою, вантажівки з ракетами для Іскандерів і ЗРК С-400, а також потяг, на якому перевозили РСЗВ Град. З військового аеродрому в Ліді Гродненської області злітають російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомляє проєкт MotolkoHelp.



02:46 Anonymous оголосили про злам Росатому та витік гігабайтів даних

Міжнародна група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну Росії після її вторгнення в Україну, повідомила про злам сайту державної корпорації РФ з атомної енергії — Росатом. Їй вдалося завантажити гігабайти закритих даних.

02:24 Росія шукає найманців і приватних військових, щоб втриматись в Україні — Міноборони Британії



Росія шукає додаткові ресурси, щоб утримувати тимчасово окуповані території України. Зокрема Кремль звертається до приватних військових компаній, сирійських та інших найманців.

01:31 Позиції РФ на переговорах вже звучать реалістичніше — Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією щодо завершення розв’язаної нею війни і заявив, що «позиції вже звучать реалістичніше», але для того, щоб рішення були на користь України, потрібен ще час.

«Зустрічі тривають. Як мені повідомляють, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше, але потрібен ще час, щоб рішення були на користь саме України. Наші герої та захисники дають нам цей час, захищаючи Україну скрізь, де хоче прорватися ворог», — наголосив глава держави у новому зверненні.

01:03 Джонсон: У Великій Британії понад 100 тис. осіб та організацій готові прийняти біженців з України



Понад 100 тисяч людей та організацій у Великій Британії готові забезпечити житлом біженців з України. Про це повідомив британський прем'єр Борис Джонсон.

00:33 Прем'єр і віцепрем'єр Польщі з Києва закликали відправити в Україну миротворців НАТО та надати їй статус кандидата в ЄС

Віцепрем'єр-міністр Польщі, голова правлячої партії країни Право і справедливість Ярослав Качиньський під час візиту в Київ закликав відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це повідомляє польське видання Onet.pl з посиланням на його брифінг.

00:23 МВС: Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі



Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі, але згодом їх кількість зменшать до 800. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу 15 березня.

00:09 В Україну прибула ще одна партія Starlink



Ще одна партія супутникового інтернету Starlink прибула в Україну. Раніше в Україну вже прибуло кілька партій Starlink.

00:01 Хто не підлягає призову під час мобілізації — пояснення Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр перерахувала такі категорії:

ті, кого на період мобілізації та воєнний час забронювали державні органи влади та інші держорганізації, органи місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;

ті, кого медкомісія визнала тимчасово непридатним до служби за станом здоров’я (д о шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

о шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії); чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років ( можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання);

можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання); чоловіки та жінки, які самі виховують дитину/дітей до 18 років ( можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання);

можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання); чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження); чоловіки та жінки, які виховують повнолітню ( 18 — 23 років) дитину з інвалідністю I або II групи;

18 — 23 років) дитину з інвалідністю I або II групи; чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування (в іком до 18 років);

іком до 18 років); ті, хто займається постійним доглядом за особами, що потребують піклування ( якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд); народні депутати, депутати Верховної Ради Криму;

працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій; ЗСУ; Міністерства оборони; Служби безпеки України; Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; Нацгвардії; Служби зовнішньої розвідки; Нацполіції; Держприкордонслужби; Нацгвардії; Національного антикорупційного бюро; податкової поліції; Управління державної охорони України; Державного бюро розслідувань; Державної виконавчої служби України, а також інші військовозобов'язані чи окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

22:50 Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця США.

Представник Пентагону додав, що через 20 днів війни і російські, і українські збройні сили мають у своєму розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності.

За оцінками США, російські війська все ще знаходяться «приблизно за 15−20 кілометрів на північний захід і приблизно за 20−30 кілометрів на схід від Києва», сказав чиновник.

Згідно з оцінкою США російські війська досягли обмеженого чи навіть взагалі жодного прогесу у своїх цілях.





22:47 Зеленський зустрівся в Києві з прем'єрами Польщі, Словенії та Чехії







22:46 Виїзд українців до Чехії. Як виїхати, отримати допомогу, роботу та де жити







22:44 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зателефонував держсекретарю США Ентоні Блінкену на тлі російської агресії

«Зателефонував держсекретарю США Ентоні Блінкену. Ми вдячні США за новий виток персональних санкцій проти російських чиновників», — написав український міністр у Twitter.

Кулеба у розмові зі своїм американським колегою також наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію.

«Ми обидва погодилися з тим, що важливо забезпечити безпеку ядерних об'єктів в Україні», — додав міністр.





22:41 Станом на 15 березня 11 чинних та колишніх членів ОПЗЖ перебувають за межами України, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на впливового співрозмовника всередині фракції.

Серед відсутніх у країні членів ОПЗЖ, за словами співрозмовника видання, є, зокрема, Вадим Рабинович, який нібито виїхав з України до Ізраїлю ще до початку бойових дій, захворів на Covid-19 і через це не зміг повернутися.

Таку інформацію Радіо Свобода підтвердив і один зі знайомих із ситуацією знайомих Рабіновича.

У фракції поки що цю інформацію не коментували.

Про актуальне місце перебування іншого впливового члена ОПЗЖ — Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту, невідомо навіть його однопартійцям.





22:29 Як проходить зараз мобілізація в Україні? Відповідає заступниця міністра оборони Ганна Маляр.





22:23 Три російські кораблі різного класу, які сьогодні протягом дня здійснили артилерійський обстріл Одеського регіону, знаходяться неподалік узбережжя, однак не поряд з Одесою

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Кораблі Чорноморського флоту РФ курсують, перегруповуються та намагаються навести шороху біля наших берегів. Сьогодні деякі дані показали, що три кораблі різного класу були присутні на відповідній відстані від наших берегів. Не напроти Одеси, а трохи в іншому районі. Вони здійснили корабельні артилерійські постріли», — зазначив Братчук.



Щодо можливої висадки морського десанту, то за його словами, такий сценарій можливий, але українські військові до нього готові.







22:22 НВ пояснює, чому Пекін не поспішає змушувати Кремль припинити агресію проти України





22:13 Прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький на своїй сторінці у Facebook опублікував фото свого візиту до Києва спільно з прем'єром Чехії Петром Фіалою та прем'єром Словенії Янезом Яншею.



«Ця війна — результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається в Україні. Саме тому разом із віцепрем'єр-міністром Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Петром Фіалою та Янезом Яншою ми перебуваємо у Києві», — написав Моравецький у коментарі до фото.

Ще одне фото спільного візиту прем'єрів трьох країн до Києва опублікував на своїй сторінці у Twitter прем'єр Чехії Петр Фіала.





22:02 ПАРЄ одноголосно рекомендувала виключити Росію з Ради Європи

Про це повідомила очільниця української делегації Марія Мезенцева у Telegram.

«Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала лист до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Натомість ми добиваємось саме виключення Росії, і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було — 216 за з 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки», — розповіла Мезенцева.





21:54 Станція метро Лук’янівська продовжує працювати як укриття, незважаючи на те, що фасад було частково зруйновано внаслідок вибуху.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися, оскільки виконували роботи з відновлення.

15 березня у Києві вибуховою хвилею було пошкоджено фасад будівлі станції Лук’янівська та службові приміщення.







21:49 Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«З 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей», — зазначив він.

За словами Тимошенка, всього гуманітарними коридорами сьогодні вдалось евакуювати з заблокованих міст близько 29 тисяч людей.





21:41 Переговори української та російської делегацій продовжаться завтра.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

«Продовжимо завтра. Дуже важкий та в’язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах», — написав Подоляк.





21:39 Як знайти роботу під час війни. Наскільки зменшився ринок праці, які професії більш затребувані, яких волонтерів шукають найчастіше







21:37 Відомі українці розповіли про свої плани після перемоги.





21:33 Хакери Anonymous зламали цілу низку сайтів, що працюють на путінський режим

У своєму акаунті в Twitter Anonymous повідомили про успішну атаку на цілу низку урядових ресурсів РФ. Цього разу під роздачу потрапили сайт Москви, Аналітичного центру при уряді РФ, а також Міністерства спорту РФ.

Хакерам вдалося отримати дані з цих сайтів, які вони відразу виклали в мережу. Крім того, активісти зламали і російську Фондову біржу. Чим це обернеться для економіки цієї країни, залишається лише здогадуватися.

Водночас anonleaks.net повідомив про злом компанії Rosneft Deutschland — дочірнього підприємства російського нафтового гіганта Роснефть. Хактивісти з Німеччини заволоділи 20 Тб даних сайту компанії, що переробляє близько 12,5 млн. тонн сирої нафти на рік; це понад 12% загальної потужності переробки Федеративної Республіки Німеччини.







21:29 Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що головною потребою області є одна військова бригада

«Одна військова бригада — і ми поженемо ворога в Луганськ», — заявив він.

Він зазначив, що російські обстріли не дозволяють оперативно допомагати населеним пунктам.

«Маємо пальне, але через роботу зброї не можемо дістатися людей, яким так потрібна допомога. Ворог хоче смерті… Ми не дозволимо! ЗСУ не дозволять! Нам потрібно трохи більше… і ці прокляті виродки відступлять», — підсумував Гайдай.





21:28 Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу 16 березня відвідає Росію, а наступного дня — Україну

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у телезверненні, повідомляє агентство Anadolu.

«Сьогодні я направляю нашого міністра закордонних справ до Росії. Завтра у нього переговори в Москві, а в четвер він поїде в Україну», — розповів Ердоган.







21:26 НВ розповідає, що означає новий закон про визнання добровольців тероборони ветеранами війни







21:20 Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні 13,6 мільярда доларів

«Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим та надає Україні історичні $13,6 мільярда фінансування», — написав він у Twitter.







21:15 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Чехії - Петр Фіала та Словенії - Янез Янша прибули до Києва

Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль.

Голова українського уряду додав, що країни обговорять підтримку України та посилення санкцій проти країни-агресора.





21:13 Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) запевнила, що Росія не уникне відповідальності за тяжкі злочини шляхом виходу з міжнародних організацій та угод

Про це повідомив Гюндуз Мамедов, експерт з міжнародного кримінального права, заступник генерального прокурора України у 2019−2021 роках.

Тим самим ПАРЄ відреагувала на сьогоднішній вихід Росії із Ради Європи.





21:08 Велике інтерв'ю з секретарем РНБО Даніловим — про 20 днів оборони, кадирівців та «стурбованість» Заходу





20:59 Кулеба погодив із МЗС Німеччини кроки по закриттю для РФ лазівок для обходу санкцій

«Тиск має наростати доки Москва не припинить агресію і не піде з території України. Ми також скоординували кроки щодо закриття всіх лазівок для ухилення від санкцій», — написав Кулеба у Twitter.

Глава українського МЗС також подякував Бербок за підтримку жорстких санкцій Євросоюзу проти Росії.





20:46 Згідно зі знімками супутника Sentinel 2, зі сторони Криму у напрямку Одеси могли йти кілька десантно-висадкових засобів та надводних кораблів армії РФ

Дані про пересування російського флоту опублікувало профільне видання Naval News.

На супутниковому знімку, зробленому 15 березня об 11:47 за київським часом, видно три групи кораблів.

За інформацією незалежного військового аналітика Демієна Саймона, до українського узбережжя рухалися щонайменше 14 суден, враховуючи десантні та бойові кораблі.

«Північну групу, мабуть, очолює буксир чи тральщик. За ним два десантні кораблі класу „Ропуча“, ще один буксир і знову „Ропуча“. Друга група, позначена на графіку як Група 2 має форму квадрата. Схоже, це бойові кораблі меншого розміру, такі як ракетні корвети», повідомляє автор Naval News Х. І. Саттон.

Раніше десантні кораблі окупанта у напрямку Одеси не помічали. Про плани висадки морського десанту РФ днями заявляв президент Білорусі Лукашенко.

14 березня колона російського десанту висадилася у Бердянську.





20:34 Стівен Коткін, авторитетний американський історик, який багато років досліджував путінський режим, в інтерв'ю The New Yorker називає його слабкі місця і прогнозує як може закінчитися війна в Україні





20:18 Євросоюз запровадив додаткові санкції проти Росії, що стосуються 15 росіян та 9 організацій

Про це повідомляється у публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

Серед тих, хто потрпив під санкції, мільярдер Роман Абрамович, мільярдер Герман Хан, мільярдер та сенатор Сулейман Керімов, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, колишня дружина голови Роснефти Ігоря Сечіна Марина Сечіна.

У список санкцій також потрапили дев’ять організацій з Росії: Рособоронекспорт, УралВагонЗавод, Роснефть-Аеро, холдинг АТ НВО Високоточні комплекси, ПАТ Курганмашзавод, холдинг Вертольоти Росії, ПАТ Об'єднана авіабудівна корпорація, АТ Об'єднана суднобудівна корпорація та АТ Зеленодольський завод імені А. М. Горького.





20:08 У Львівській області поховали українських військових загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Яворівського полігону.

Більшість загиблих поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.





20:04 Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький запевнив, що ситуація з пальним на Львівщині не є критичною.

«На 50−80% заповнені автозаправні станції тих компаній, які імпортують паливо з європейських країн. Це зокрема ОККО, WOG, АМІК. Ті компанії, які отримують паливо з Кременчуцького нафтопереробного заводу, мають проблеми з постачанням», — заявив він.



Козицький додав, що на Львівщину надходить пальне як гуманітарна допомога.

«Його ми спрямовуємо на потреби військових, а також на перевезення гуманітарних вантажів та вимушених переселенців. Ведемо переговори з країнами ЄС, щоб вони постачали паливо як гуманітарну допомогу ще й державним підприємствам України», — зазначив він.





20:02 Президент США Джо Байден прилетить до Європи на саміт лідерів НАТО в Брюсселі

Про це повідомляє пресслужба Місії США у НАТО.

У відомстві наголосили, що зустріч відбудеться наступного тижня.

«Президент Байден прибуде до штаб-квартири НАТО наступного тижня, щоб взяти участь у позачерговій зустрічі лідерів усіх країн Альянсу», — сказано в повідомленні.





19:59 Відео та повний текст виступу президента Володимира Зеленського перед парламентом Канади







19:56 Військові Російської Федерації двічі завдавали ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого травмувалися двоє людей.

Про це сьогодні, 15 березня, у підсумковому зверненні до громадян розповів голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«На жаль, сьогодні не можу сказати, що все було спокійне. Сухопутні війська противника не мають успіху в жодному з напрямків в інших областях. Тому зранку по одному з наших населених пунктів було завдано ракетних ударів ворожою авіацією та кораблями. Є двоє поранених. Близько 14:00 іншим населеним пунктом противник відкрив вогонь карабінної артилерії, використавши близько 90 снарядів. Але наші воїни гідно тримають оборону», — наголосив Марченко.

Інформацію про обстріл підтвердив і спікер ОВА Сергій Братчук.

«Були ранкові обстріли на деяких територіях. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів залишається. За попередньою інформацією, двоє поранених. Ситуація контролюється», — запевнив він.





19:52 Українська артилерія знищила десятки одиниць ворожої техніки, яку окупаційні війська підігнали на аеродром Херсона



Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

«З Херсона сьогодні погані новини для російських карателів. Бачите щось горить? Здається, це десятки одиниць техніки та гелікоптери на аеродромі. Сьогодні там знову щось трапилося», — написав він.







19:44 Внаслідок артилерійського обстрілу окупаційними військами смт Золочів у Харківській області загинули дві жінки та троє чоловіків, ще троє чоловіків були поранені

Про це повідомляється в Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

«Крім того, зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків та автомобіль», — заявили у прокуратурі.

У повідомленні зазначається, що, за даними досудового розслідування артобстріл відбувся 15 березня близько 13:30.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).





19:36 У Генштабі ЗСУ заявили, що наразі тривають бої за звільнення околиць Марікполя

«Збройні Сили України виконують поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. Розгорнуті частини резерву на визначених напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ. Тривають бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїнами полку Азов було розбито один з підрозділів 22-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил російської федерації», — сказано в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Також повідомляється, що на Луганщині протягом дня захисники України знищили п’ять РСЗВ БМ-21 «Град» з боєприпасами до них, три танки Т-72, одну БМП-3 та понад 15 військовослужбовців противника, однак зазначається, що ці дані уточнюються.





19:31 Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу на 24 березня для обговорення вторгнення РФ в Україну

«Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO. Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом», — написав він на своїй сторінці у твіттері.





19:26 Азербайджанець, албанець, грузин та британець розповіли НВ, чому вони приїхали воювати на боці України





19:24 Чехія прийняла понад 161 тисячу біженців з України

Про це повідомляє CNN із посиланням на міністерство внутрішніх справ Чехії.

Зазначається, що за даними на 15 березня, понад 161 тисяча українських біженців подали заявку на отримання спеціальної довгострокової візи.

Лише у понеділок влада Чехії зареєструвала понад 11 тисяч біженців, сказано в повідомленні.





19:21 Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти змістили основні зусилля на зону ООС, Маріуполь та Миколаїв

«Жодних спроб взяти Київ немає, тому що у них немає і десятої частини військ від кількості, за якої можна було б замріятися про виконання [таких] завдань. Те, що вони стріляють і на околицях ідуть бої, — це тактичного рівня… Вони не перейдуть до взяття Києва — найближчим часом так точно — поки сюди не приїдуть тисяч 20−30 резервів. Ми вже казали, що їх просто нема де взяти», — сказав він в етері всеукраїнського телемарафону.

Нещодавні удари російських окупантів по Києву Арестович назвав не свідомим обстрілом столиці, а «ексцесами виконавців» або «помилкою при наведенні».



Пізніше під час брифінгу радник голови ОП додав, що російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції, тому що для цього потрібно багато років навчання і грошей:

«83 літаки наші сили вже збили. Вони й так застосовували 120−150 літаків із 500. Половини вже немає, а не буде ще більше».

Водночас, за словами Арестовича, в окупантів дуже багато крилатих ракет, і вони продовжать завдавати ударів по українських територіях до кінця війни.





19:18 ЗСУ відбили спробу штурму Харкова

Про перебіг бойових дій повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєєгубов у вівторок, 15 березня.

У першій половині дня ЗСУ завдали поразки противнику в Руських Тишках під Харковом. Бій тривав близько години, українські бійці змусили ворога повернутись на вихідні позиції.

Після обіду росіяни намагалися штурмувати Харків із П’ятихаток. ЗСУ завдали окупантам суттєвих втрат і вибили ворога з вихідних позицій.

«Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. Ворог не має жодних шансів!», — резюмував керівник області.





19:13 Бізнесмен та президент київського Динамо Ігор Суркіс вперше публічно відреагував на вторгнення російських військ в Україну.

Про свою позицію Суркіс розповів у інтерв'ю прес-службі Динамо.

За словами Суркіса, з першого дян війни клуб зайнявся гуманітарними питаннями — евакуацією жінок та дітей, фінансуванням лікарень, які допомагають пораненим, та дитячих будинків.

Також Суркіс пообіцяв, що після війни клуб візьме активну участь у відновленні України.

«Що стосується моєї особистої позиції, то я волію менше говорити, а більше робити. Але якщо треба при цьому ще й говорити, то немає проблем: наш сусід, Російська Федерація, здійснив безпричинну, жорстоку військову агресію проти України. Йде знищення мирного населення, інфраструктури та наших військових.

Зараз вся наша країна — це герої! Ті, хто на передовій, — показують приклад мужності та стійкості, тисячі волонтерів рятують дітей та забезпечують тил, бізнес допомагає у фінансуванні армії та забезпечення біженців. Мужність наших військових уже увійшла у світову історію, на керівництво України зараз рівняються лідери цивілізованих країн.

Я вірю в перемогу України, вірю в те, що все скоро закінчиться на користь нашої країни, настане мир та спокій. Інфраструктурні об'єкти можна відбудувати, а от людські життя не повернути. Тому ми допомагали і допомагатимемо всім, чим можемо, щоб діти та поранені отримали всю необхідну допомогу", — сказав Суркіс.





19:09 Міжнародна юридична компанія Baker McKenzie зі штаб-квартирою в Чикаго йде з російського ринку після 33 років роботи

Як сказано у заяві Baker McKenzie, її підрозділи у Москві та Санкт-Петербурзі стануть окремою незалежною юридичною компанією.

«Ми рішуче засуджуємо російське вторгнення в Україну, яке цілком суперечить нашим цінностям, цінностям наших клієнтів та ширшої глобальної ділової спільноти. Ми не будемо діяти від імені будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які контролюються або безпосередньо пов’язані з російською державою та/або діючим режимом у будь-якій точці світу», — зазначили в компанії.

Baker McKenzie стала першою глобальною юридичною фірмою, зареєстрованою у Росії, коли вона ще була частиною СРСР. У РФ працює 130 юристів компанії.





19:07 13 березня програма Starlink вийшла у топ завантажень в App Store та Google Play в Україні

Раніше голова SpaceX передав Україні кілька партій обладнання для супутникового інтернету Starlink.

Програма Starlink досягла близько 21 000 завантажень в Україні в неділю на платформах App Store та Google Play.

Мобільний додаток для підключення до супутникового інтернету Starlink пробув у топі завантажень до понеділка. Його витіснив додаток зі сповіщеннями про повітряну тривогу.





19:04 Президент Фінляндії Саулі Ніініносто заявив, що Путін не домгається зміни українського уряду

Про це повідомляє CNN.

«У Путіна свій список, ми всі його добре знаємо, але мені здається, що зміна уряду України вже не присутня в цьому списку. Коли я запитав його про це, я отримав відповідь, що такої мети ніколи не було», — сказав він.





19:03 Мінфін розмістив військові облігації на 5,4 млрд грн

Про це Мінфін повідомив в Telegram.





18:58 Росіяни продовжують скаржитися на наслідки від запроваджених санкцій

Українські спецслужби перехопили розмову росіянки, син якої воює проти України.

У СБУ наголосили, що в Росії почалося «казкове» життя.



«Ціни зростають, як у казці. Баби купують унітази, то вони по 43 тисячі! З валютою Сбербанк не працює: санкції скрізь», — бідкається жінка своєму синові.

У відомстві уточнюють, що навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тому мати окупанта цитує російські ЗМІ, які кажуть, що «кільце навколо України стискається і все нормально».

При цьому її син, мабуть, розуміє, що Росія продовжує нахабно брехати своїм громадянам щодо ситуації в Україні.

«Син, який уже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою та реальним життям, тільки й спромігся: «Та ні. Це все ящик», — сказав він.

18:46 Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила, що Лондон запроваджує ще понад 370 санкцій проти Росії та Білорусі

Про це повідомляє сайт британського уряду.

До кінця вівторка, 15 березня, Великобританія внесе до списку понад 1000 фізичних та юридичних осіб з оточення диктатора країни-агресора Володимира Путіна.

«Сьогоднішні історичні санкції охоплюють більшу кількість російських олігархів та членів їхніх сімей, політичних союзників та пропагандистів Путіна. Великобританія наклала санкції ще на 370 осіб, 51 з яких є олігархами та членами їхніх сімей», — сказано у повідомленні.

Серед політичних союзників Путіна, які потрапили під санкції, — прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу та колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Також серед російських пропагандистів, які були включені до списку санкцій, є прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. Також під санкції потрапила російська «ферма тролів» — Агентство інтернет-досліджень.

«Ми йдемо далі й швидше, ніж будь-коли, завдаючи ударів по найближчих до Путіна — від великих олігархів до його прем'єр-міністра та пропагандистів, які розповсюджують брехню та дезінформацію. Ми притягуємо їх до відповідальності за співучасть у злочинах Росії в Україні», — заявила голова британського МЗС.



Особам, які потрапили під санкції 15 березня, будуть заморожені активи у Великій Британії, зазначає відомство. Таким чином, жоден громадянин або компанія Великої Британії не можуть вести з ними справи, і їм також заборонено в'їжджати до Британії або виїжджати з неї.





18:39 Бізнес в Україні отримає максимальну свободу: податки будуть знижені, всі регуляції прибрані, доступ до фінансів полегшений, а трудові відносини лібералізовані, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи прийняття Верховною Радою законопроекту 7137д, повідомляється на сайті уряду.

«Очевидно, що економічна та податкова система, яка існувала у мирний час, не може бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз. Тому в тісній співпраці з президентом України, з народними депутатами ми повністю переформатовуємо економічну модель України», — сказав він.



Шмигаль додав, що Рада розширила можливості користування опцією єдиного податку на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу.

«Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаємо всі інші обмеження по кількості робітників та по видах діяльності, окрім підакцизних товарів та грального бізнесу. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту», — пояснив прем'єр.

Він додав, що фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. ФОПи не будуть платити єдиний соціальний внесок за своїх мобілізованих співробітників, оскільки це зробить держава.

«На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу. Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану», — додав Шмигаль.

Також з 24 лютого до кінця цього року звільняються від сплати за землю платники на територіях, де ведуться бойові дії. Крім того, не буде сплачуватися ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

«Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%», — заявив очільник уряду.

Нова податкова система запрацює вже цього тижня.





18:35 Ціна на нафту Brent опустилася нижче $100 за барель після різкого стрибка через війну в Україні

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 8% - до $98 за барель. Це падіння звело нанівець велику частину зростання, викликаного повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Через російську агресію ціни досягали $139 за барель, що є найвищим рівнем з 2008 року. Наразі ф’ючерси торгуються на 27% нижче.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 7,8% - до $94,96 за барель.







18:30 НВ розповідає, чому російська армія не може впортися з українськими Байрактарами.





18:28 Редакторку етеру російського пропагандистського Первого канала Марину Овсяннікову, яка вбігла в кадр із плакатом «Зупиніть війну», оштрафували на 30 тисяч рублів

Про це повідомляє Медіазона.





18:25 Рада ухвалила закон про зниження податків та скасування акцизу з палива

Верховна Ради ухвалила законопроєкт 7137д про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.

Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За проголосувало 340 нардепів.

Законопроєкт передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку буде добровільною.

Крім цього, визначено особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку.

Також Рада скасувала акциз з пального та зменшила ПДВ до 7%.

Крім цього, законопроект передбачає звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Місячну винагороду держслужбовців обмежили 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати (не більше 65 000 тис. грн).

Також законопроєкт передбачає звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії Росії.





18:21 Віктор Пінчук у колонці для The Wall Street Journal просить друзів України на Заході посилати їй літаки та зброю, аргументуючи це тим, що ризики бездіяльності набагато більші.





18:19 Через впровадження в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня будуть внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів

Як повідомили в Укрзалізниці, у період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди в Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до комендантської години.

«Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки», — попередили в Укрзалізниці.

УЗ просить враховувати все вищевикладене при плануванні подорожі та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі.





18:14 Росія запустила «Точку У» по окупованому Донецьку, а потім звинуватила в цьому українську армію

Про це повідомляє російська дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Аналітик СIT повідомив, що після аналізу фотографій з відкритих джерел можна зробити висновок: ракета прилетіла з боку Росії або підконтрольних бойовикам територій.

«Важливо те, де розташовуються залишки ракети, саме так звана ракетна частина, або можна сказати хвостовик. Є фотографії із кількох ракурсів цієї ракетної частини. Вона лежить на бульварі Шевченка. Її хвіст дивиться на Південний Схід, а грубо кажучи, ніс ракети дивиться на Північний Захід», — повідомив аналітик СIT.

Він зазначає, якщо ракета зберегла траєкторію, вона прилетіла з Південного Сходу, який контролюється російськими силами та силами терористичної організації «ДНР».

"Ми досліджували багато фотографій використання точок У в Сирії, в Україні, на Карабаху. Ми не знайшли жодного інциденту, де ця частина ракети лежала б інакше. Та сама ракетна частина може трохи змінити напрямок, полетіти нерівно по лінії, а повернути на 45 градусів максимум. Але загальний напрямок завжди залишається одним і тим самим. Тобто, вона не могла повернути на 180 градусів. У будь-якому разі вона прилетіла з Південного Сходу", — додали в СIT.

Аналітик CIT також закликав глядачів самостійно подивитися на фотографії місця падіння ракети в Донецьку, які публікують місцеві жителі та пропагандисти РФ, та проаналізувати їх, щоб побачити траєкторію падіння ракети.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ писали, що в окупованому бойовиками Донецьку впала ракета на газон поряд із будинком так званого «уряду ДНР». Традиційно пропагандисти звинуватили в авіаударі українську армію та заявили про нібито загибель 20 людей.





18:02 Росія виходить із Ради Європи

Відповідного листа Міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено Генеральному секретарю організації, повідомив депутат Держдуми РФ Петро Толстой.

Російський депутат звинуватив у такому етапі Росії країни НАТО. Нібито вони використовували тему прав людини для «реалізації власних геополітичних інтересів та нападок» на РФ.

«У зв’язку з безпрецедентним політичним та санкційним тиском на нашу країну Росія не планує сплачувати щорічний внесок до цієї організації. Наголошу, що Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це виважене та обдумане рішення», — додав Толстой.

При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію з прав людини, заявив голова міжнародного комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.





17:57 У селі Мохнатин Чернігівської області російські окупанти розстріляли трьох місцевих підлітків.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина, передає Суспільне.

За його словами, двом загиблим по 17 років, одному — 19.

«Згідно зі свіченнями громадянина, який звернувся з цього приводу, проїжджала колона військової техніки РФ: сім бензовозів, три КамАЗи з боєприпасами у супроводі БМП. Йшли місцеві мешканці, їх розстріляли з БМП», — сказав він.

Двоє загиблих були братами-близнюками. Третьому, 19-річному жителю, відірвало ногу, він теж загинув.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ — Порушення законів та звичаїв війни.





17:54 Після брехні про відведення військ, відсутність планів вторгнення в Україну та розробку Києвом біологічної зброї Росія може сфабрикувати обставини для виправдання використання хімічної зброї

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Вони роблять абсурдні заяви про біологічні лабораторії та хімічну зброю в Україні. Це просто ще одна брехня. І ми занепокоєні тим, що Москва може організувати операцію під фальшивим прапором, можливо, з застосуванням хімічної зброї … Будь-яке використання хімічної зброї буде порушенням міжнародного права та порушенням заборони на використання хімічної зброї …», — сказав він.

Генсек НАТО нагадав, що Росія і раніше використовувала хімічну зброю для вбивства політичних опонентів та підтримуючи режим сирійського диктатора Башара Асада.

Столтенберг закликав Росію не використовувати хімічну зброю та вивести свої війська з України, але не відповів на запитання, як НАТО відреагує, якщо Росія все-таки застосує її.

«Наша основна відповідальність — захист союзників НАТО. Важливо, щоб Росія зрозуміла, що ми готові це робити … Президент США та інші союзники чітко заявили, що якщо вони використають хімічну зброю, вони за це заплатять високу ціну. Але я не спекулюватиму щодо будь-якої військової реакції з боку НАТО, крім того, що НАТО робитиме все, щоб захистити союзників», — сказав Столтенберг.





17:44 В Україні від російських окупантів постраждали вже 28 споруд релігійного значення

У Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській областях України внаслідок вторгнення РФ постраждали щонайменше 28 споруд духовного значення.

Такі дані наводить Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Переважна більшість зі зруйнованих будівель — православні храми. Також статистика подається без урахування прилеглих будівель.

Інформацію і світлини про ушкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення РФ до України для релігійних спільнот відомство просить надсилати на пошту religion@dess.gov.ua. Контактний номер — +380 97 705 38 57.

Повідомляється, що 14 березня на територію Української євангельської теологічної семінарії (УЄТС) у Києві прилетіли російські снаряди. Будівлі семінарії пошкоджені.

12 березня, під час бомбування міста Святогірськ Донецької області, у якому проживають виключно мирні жителі, було частково зруйновано Святогірську лавру.

12 березня зазнав руйнувань унаслідок російських обстрілів храм Православної Церкви України в місті Волновасі Донецької області.

У ніч з 11 на 12 березня внаслідок обстрілу російськими військами селища П’ятихатки Харківської області постраждав храм Святої благовірної цариці Тамари.

10 березня у результаті обстрілу окупантів зруйновано храм на честь пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного в селі Мостище Фастівського району Київської області.

10 березня внаслідок чергового обстрілу Сєвєродонецька російськими загарбниками частково зруйновано Христо-Різдвяний кафедральний собор.

9 березня вибуховою хвилею від ракетного обстрілу по Харкову були ушкоджені вікна синагоги Об'єднаної єврейської громади України. Синагога була збудована у 1913 році та була однією з найбільших у Європі в ті часи.

8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

У ніч із 7 на 8 березня у місті Суми внаслідок авіаційного нальоту російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної семінарії Української Православної Церкви.

У результаті обстрілу 7 березня постраждали будівлі Єлецького Успенського монастиря в Чернігові, заснованого в 1069 році.

7 березня у селі Заворичі Броварського району Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква (збудована у 1873) Бориспільської єпархії Української Православної Церкви.

7 березня через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм на честь Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у селі В’язівка Житомирської області.

7 березня під час авіаудару по Бишеву (Київська область) вибуховою хвилею було пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці: вибито вікна та двері. Фото ушкоджень наразі відсутнє.

6 березня в місті Малині на Житомирщині під час обстрілів окупантів снаряд розірвався поряд із Покровською церквою у самому центрі міста.

6 березня під Ірпенем (Київська область) обстріляли Храм Великомученика Георгія Побідоносця.

6 березня під артилерійським обстрілом опинився Свято-Успенський монастир у селі Нікольське у Волноваському районі, Донецької області. Українська Православна Церква повідомляє про пошкодження даху та приміщення пекарні.

6 березня під артилерійським обстрілом опинився Свято-Успенський монастир у селі Нікольське у Волноваському районі, Донецької області. Українська Православна Церква повідомляє про пошкодження даху та приміщення пекарні.

6 березня під артилерійським обстрілом опинився Свято-Успенський монастир у селі Нікольське у Волноваському районі, Донецької області. Українська Православна Церква повідомляє про пошкодження даху та приміщення пекарні.

5 березня у селі Ясногородка (Київська область) під час обстрілу було пошкоджено храм Різдва Пресвятої Богородиці. Два снаряди влучили в купол, снарядом БМП було пошкоджено дзвіницю. Ушкоджено також збудований біля храму парафіяльний будинок. З великокаліберного кулемету зруйновані вікна та вхідні двері храму.

5 березня внаслідок обстрілу постраждав храм Вознесіння Господнього у селі Бобрик Київської області.

2 березня отримав пошкодження через обстріли храм на честь святих Жінок Мироносиць у місті Харків.

2 березня в Успенському соборі міста Харкова внаслідок обстрілу вибиті вікна та вітражі, пошкоджено церковне начиння та оздоблення.

2 березня зазнав ушкоджень від обстрілу Університетський Антоніївський храм, розташований у Харківському національному університеті імені Каразіна: вибито всі вікна, пошкоджено церковне начиння.

2 березня 2022 року в селищі Талаківка під Маріуполем внаслідок бойових дій було пошкоджено головний купол, дах і дзвіницю храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці. 30 років тому — у 1992 році храм був відбудований на тому ж місці, де він був зруйнований за часів радянської влади.

1 березня у Харкові російська ракета влучила в будівлю курії Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.

1 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджена Костянтинівська мечеть і прилеглі господарські приміщення у місті Костянтинівка Донецької області.

28 лютого внаслідок бойових дій у місті Щастя Луганської області пошкоджено Свято-Катерининський храм.

27 лютого внаслідок артилерійського обстрілу були ушкоджені куполи та покрівля Георгіївського храму міста Ніжин Чернігівської області.

У ніч із 27 на 28 лютого внаслідок бойових дій у Києві постраждав храм на честь святителя Іоасафа Білгородського на Інтернаціональній площі.

У перші дні нападу Росії на Україну в місті Лисичанськ Луганської області постраждав Другий Митрофанівський храм і недільна школа: вибиті вікна, ушкоджений інтер'єр.





17:41 У Маріуполі російські окупанти взяли в заручники лікарів та пацієнтів обласної лікарні

Таку інформацію передав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Лікарі розповіли, що вони заблоковані у лікарні, а обстріл триває.

«З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під'їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки. До нашої лікарні росіяни нагнали 400 людей із сусідніх будинків. Вийти нам не можна», — передав Павло Кириленко слова працівників лікарні.

Йдеться про Обласну лікарню інтенсивного лікування у Маріуполі, яку російські військові практично зруйнували. В основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття.

Персонал та пацієнти продовжували ховатися у пристосованому підвальному приміщенні, працювали та лікували.





17:34 Оператор телеканалу FoxNews П'єр Закревський загинув на Київщині внаслідок обстрілу російськими окупантами

Про це повідомили в етері телеканалу.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що через російську агресію загинули П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

Ведучий Fox News заявив, що Закржевський працював разом із журналістом телеканалу Бенджаміном Голлом, про поранення якого стало відомо 14 березня. Їхній автомобіль потрапив під обстріл у Київській області. Ведучий назвав 55-річного Закржевського справжньою легендою та професіоналом, який висвітлював війни в Іраку, Афганістані та Сирії.

Геращенко раніше заявляв, що знімальна група Fox News, імовірно, потрапила під мінометний або артилерійський обстріл з боку російських окупантів у районі села Горенка Київської області.





17:30 Росія, яка почала війну проти України, запровадила санкції проти президента США Джо Байдена та держсереатря США Ентоні Блінкена

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Також до санкційного списку увійшли: глава Пентагону Ллойд Остін, помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейкоб Салліван, голова ЦПУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джейн Псакі, екскандидатка в президенти США Хілларі Клінтон та інші.





17:30 Росія, яка почала війну проти України, запровадила санкції проти президента США Джо Байдена та держсереатря США Ентоні Блінкена

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Також до санкційного списку увійшли: глава Пентагону Ллойд Остін, помічник Байдена з питань нацбезпеки Джейкоб Салліван, голова ЦПУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джейн Псакі, екскандидатка в президенти США Хілларі Клінтон та інші.





17:25 Ізраїль зупинив безвіз для України та не приймає біженців

Тепер українцям, які хочуть в'їхати до країни, потрібно спочатку отримати спеціальний дозвіл МВС Ізраїлю, повідомило посольство України в Ізраїлі.

У країні встановили квоту — для 5000 громадян України, які зможуть в'їхати до країни. Частина квоти Ізраїль уже прийняв і прийматиме далі. У посольстві наголосили, що Ізраїль не приймає біженців з України.

Якщо українці планують приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина країни, той має підписати декларацію для запрошених на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети за посиланням.

Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю за посиланням. Відповідь надішлють на електронну пошту.

Якщо заявник прибув до Ізраїлю на запрошення громадянина країни, то важливо, щоб заявник мав це запрошення перед заповненням заявки.

Українці не зможуть безперешкодно в'їхати до Ізраїлю як туристи (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі або маєте там друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі).

Водночас, уряд Ізраїлю визначив пріоритетні категорії людей, які можуть в'їхати в країну за певних умов (наприклад, подружжя/діти громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз'єднання сім'ї з громадянами Ізраїлю, члени сімей ізраїльтян першої лінії споріднення, нові репатріанти та особи, які мають єврейське коріння).





17:21 Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні довгострокові, юридично закріплені гарантії безпеки

У новому зверненні глава держави зазначив, що, якби двері НАТО дійсно були відчинені для України, нашій країні не довелося б 20 днів переконувати Альянс закрити небо і зупинити повітряні сили країни-агресора.

«Кожна з більш ніж 800 російських ракет, які вдарили по нашій країні, є відповіддю на давнє питання про НАТО і про те, чи насправді відчинені для України двері Альянсу».

Зеленський додав, що деякі країни НАТО «залякали самі себе» заявами про те, що закриття неба над Україною нібито призведе до ескалації та Третьої світової війни.

«Що вони скажуть, якщо Росія піде далі до Європи, атакуючи інші країни? Впевнений, те саме, що вони кажуть Україні… Нам потрібно шукати дієві гарантії для нас і нашого неба, і ми від цього не відмовимося. Нам потрібні літаки. Я продовжу про це говорити та добиватися цього. Нам потрібні довгострокові гарантії безпеки для всіх українців. Конкретні, юридичні закріплені, щоб жодного сумніву в них не було і щоб не лунали відмовки — як зараз, коли ми звертаємося до тих, хто підписав Будапешт і хто мав силу зупинити російське вторгнення ще до того, як воно почалося», — наголосив президент.





17:17 З початку вторгнення Росії в Україні загинуло 17 рятувальників, ще 32 отримали травми

Про це повідомив полковник ДСНС Геннадій Герасимчук під час брифінгу.

«На жаль, внаслідок ведення бойових дій серед особового складу ДСНС є втрати. 17 людей загинули, 32 травмовані та одна людина перебуває в полоні - це капітан, який ще 11 березня у смт Гостомель брав участь у евакуаційних заходах мирного населення», — зазначив він.





Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Таким чином рух поїздів не здійснюватиметься.

Під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересуватися містом.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня в столиці діятиме комендантська година.





17:05 Голова українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом для роботи з прискорення європейської інтеграції України

У своєму Twitter Кулеба зазначив, що Ландсбергіс — перший міністр закордонних справ, який відвідав Україну від початку російського вторгнення.

«Підтримка Литви є залізною — на двосторонній основі, а також у рамках ЄС та НАТО. Ми працюємо над прискоренням вступу України до ЄС», — заявив український міністр.

Кулеба також наголосив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої злочини.





16:58 Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає українців бойкотувати товари, виготовлені на території країни-агресора

Один із ефективних важелів впливу на Росію — економічний. І поки Захід і США завдають потужних ударів по ключових галузях російської економіки, а також по гаманцю олігархів, кожен українець може зробити свій посильний внесок у справу збіднення ворога.

«Не купуй російське!» — Всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів та продукції, яка триває з 2014 року. Вона є продовженням реакції українців на війну Росії проти України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує: перші дві цифри на штрих-коді російських товарів — 4 та 6, третьою може бути будь-яка цифра в діапазоні від 0 до 9.

На допомогу споживачам було розроблено спеціальний додаток, що дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не лише за штрих-кодом, а й за QR-кодом.

Завантажити додаток за посиланням.





16:56 Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області продовжуються бойові дії, триває зачистка сіл

За його словами, є дані, що ворог поширює інформацію, що у Херсоні можливий масований обстріл.

«Українська армія не планує і не обстрілюватиме Херсон», — написав він.

Йдеться про відмову від придбання російських товарів. Незважаючи на те, що багато компаній родом з Підмосков'я або, скажімо, Саратова, люблять використовувати англійські, італійські та французькі назви, упізнати їхню продукцію досить легко.



16:42 Керівником Київської обласної військової адміністрації (ОВА) призначено командувача Операцією Об'єднаних сил Олександра Павлюка

Замість нього ООС командуватиме генерал-майор Едуард Москальов.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 15 лютого.

«Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником Обласної військової адміністрації Олександра Павлюка — Героя України, генерал-лейтенанта, командувача Операцією Об'єднаних сил», — сказав глава держави.

За його словами, звільнений голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Нового командувача ООС Москальова Зеленський охарактеризував як професіонала і патріота.

«Тож київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу», — наголосив президент.





16:36 Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україні потрібен новий оборонний союз, в якому повинна бути країна, що має ядерну зброю

В ефірі Радіо НВ Данілов зазначив, що такою країною зараз є Велика Британія. На його думку, «потрібно мати справу з тими, хто поділяє демократичні прагнення країн, які мають входити до цього майбутнього союзу».

«[Міжнародні інституції], які створили після Другої світової війни, взагалі ні за що не відповідають і нічим не займаються, вони лише „занепокоєні“ речами… У нас на сьогодні [з початку повномасштабної війни] майже 100 убитих дітей. Хто має відповісти за те, що сьогодні ці ангели тримають наше небо? Без сили ворога побороти неможливо. Така сила в нас є. Нам потрібна допомога, є країни, які відверто нам допомагають… Ми їм дуже вдячні, вони будуть відомі. Але ті, хто кинув нас, як боягузи, у скрутну хвилину, також будуть відомі всьому світу, і їм буде соромно», — сказав Данілов.

Секретар РНБО також заявив, що новий оборонний союз, до якого увійде Україна, обов’язково буде створено.





16:30 Негативне ставлення до Російської Федерації за тиждень зросло з 81% до 88%

Про це йдеться у результатах опитування дослідницької компанії Gradus Research від 8 березня.

Також 88% українців повідомили в опитуванні, що їхнє життя змінилося «докорінно» або «сильно» через повномасштабне вторгнення Росії. 1 березня цей показник складав 72%.

Gradus Research опитав 1743 власників смартфонів 18−60 років, які проживають у містах з населення більше 50 тисяч людей.

З цих людей 19% покинули свої домівки: переїхали в населений пункт в межах своєї області (29%), в іншу область країни (46%) або за кордон (21%).

Про намір повернутися у місце постійного проживання за першої ж можливості повідомило 74% респондентів. 1 березня про повернення думали 51% серед тих, хто виїхав за кордон, і кожен третій із цієї групи (35%) планував залишитися на новому місці. 8 березня охочих не повертатися в Україну — лише 9%.

Основні два напрямки допомоги від держави, які очікують українці, — це гуманітарна допомога (їжа, предмети першої необхідності) та евакуація з «гарячих точок» до більш безпечних міст України.





16:25 Українська артилерія знищила п’ять Градів та транспортно-заряджаючих машин російських окупантів

Відповідне відео опубліковано на сторінці у Facebook Оперативного командування Північ.

«Артилерія військової частини ОК Північ знищила п’ять ворожих БМ-21 Градів"та транспортно-заряджаючих машин. Слава Збройним Силам України», — сказано у підписі до відео, знятого з безпілотника.





16:22 Кремлівський ставленик у Чечні Рамзан Кадиров, який ще 14 березня наполягав, що нібито перебуває у зоні бойових дій під Києвом, опинився у Грозному

Про це свідчить відео, на якому він зустрічає та везе з місцевого аеропорту секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева, який прилетів туди 15 березня.

Раніше російська пропаганда оприлюднила відео, на якому Кадиров сидить у якомусь підвалі та вислуховує звіти своїх бойовиків.

У своєму зверненні до українських захисників він стверджував, що вже на підступах до Києва, який нібито ось-ось буде захоплено.

«На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, а зараз ще ближче», — заявляв Кадиров.

Після цього українські військові оголосили на нього справжнє полювання, однак настільки сміливі погрози ватажка чеченських бойовиків розійшлися з реальністю і у підсумку він несподівано сплив за понад 1700 кілометрів від Києва, який так рішуче «брав» у своїх відео.





16:19 Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалених проти Росії санкцій недостатньо.

«Прийнятих санкцій замало, хоча ми вдячні вам усім. Дуже агресивні плани Росії ще не розвалилися», — сказав він.

За його словами, це питання треба вирішувати, поки Росія не пішла далі.

«Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки що Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоби навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не лише в Росії, питання у майбутньому, що ще може бути», — сказав він.





16:16 Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандата народного депутата, повідомляє УП із посиланням на власні джерела

«Кива більше не депутат. 335 голосів „за“ його виключення», — цитує джерело ЗМІ.

Наголошується, що це рішення було ухвалено 15 березня на засіданні Ради.





16:05 Народний депутат Олександр Фельдман написав заяву про вихід із фракції проросійської Опозиційної платформи — За життя

До Верховної Ради його обрали у 174-му мажоритарному окрузі у Харкові.

Про рішення Олександра Фельдмана, а також Ігоря Абрамовича, Тетяни Плачкової та Вадима Столара залишити лави ОПЗЖ повідомив народний депутат від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко.

Олександр Фельдман зараз перебуває у Харкові та займається евакуацією тварин з Екопарку, який регулярно обстрілюють з артилерії росіяни. Вивозити тварин із зони бойових дій Фельдману допомагає киянин Вадим Столар.

Ігор Абрамович — теж харків'янин. До виборчого списку ОПЗЖ на парламентських виборах 2019 року його включили під № 14. У 2012—2015 роках він був заступником голови правління концерну «АВЕК», до цього п’ять років був помічником Олександра Фельдмана, народного депутата від «Блоку Юлії Тимошенко» у Верховній Раді шостого скликання.





15:54 Російські окупанти планують відновити наступ на Чернігів, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

«На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів», — зазначили там.

На Слобожанському напрямку головною метою противника залишається оточення міст Суми та Харків.

У Генштабі зазначили, що через відсутність успіху в Україні російські війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по цивільним об'єктам, мирному населенню та об'єктам критичної інфраструктури.







15:43 Внаслідок авіаудару по школі в Миколаївській області, який стався 13 березня, загинули семеро людей та ще троє отримали поранення

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області у Facebook.

Окупанти обстріляли школу 13 березня о 07:40.



«З-під завалів рятувальники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області деблокували трьох постраждалих та тіла семи загиблих», — сказано у повідомленні.





15:33 Рада продовжила воєнний стан на 30 днів з 26 березня 2022 року

Про це повідомили у Telegram-каналах народні депутати Марія Мезенцева та Ярослав Железняк.

Напередодні до парламенту надійшов законопроєкт про затвердження президентського указу, який пропонує продовжити термін дії воєнного стану на 30 днів.

Железняк повідомив, що на засіданні Ради 15 березня були присутні 345 нардепів від усіх фракцій. Законопроєкт про продовження воєнного стану до 25 квітня 2022 року підтримали 343 нардепи.





15:31 Українські військові в Луганській області знищили три танки та одну БМП окупантів разом із екіпажами

Про це повідомляється на сторінці 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook.





15:25 Ворожа авіація зруйнувала три п’ятиповерхові будинки в Харкові



15 березня, російські екіпажі бомбардували житлові квартали в районі станції метро «Армійська».



Перший авіаудар окупанти завдали близько 11:00, а під час евакуації мешканців зі зруйнованого будинку ще один. Відео з місця подій оприлюднило Суспільне.

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки. В одному з них повністю зруйновані квартири з третього по п’ятий поверх в одному з під'їздів. В іншому будинку були осередки загоряння, пожежники їх ліквідували.



Рятувальники врятували 21 особу та евакуювали 12. В операції було задіяно 20 співробітників та вісім одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.







15:19 42% підприємців не працюють взагалі. Як російська агресія вплинула на малий та середній бізнес

Кожен четвертий представник (24%) малого та середнього бізнесу заявив про повну відсутність резервних фінансових коштів.

Про це свідчать результати опитування*, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників МСБ — учасників проекту Unlimit Ukraine.

Третина респондентів (32%) повідомляють, що період фінансової стійкості їхнього бізнесу складатиме кілька місяців. Ще 22% розраховують на один місяць. На піврічний запас міцності розраховує 9% респондентів, а рік та більше зможуть протриматись тільки 5% опитаних представників МСБ у випадку, якщо не вдасться відновити діяльність.

«Наразі ж 42% малих підприємців не працюють взагалі, ще 31% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність. У повному обсязі продовжують роботу тільки 13% представників МСБ, що в цілому відповідає тенденції в бізнес-середовищі загалом (серед компаній-членів ЄБА повноцінно працюють наразі 17%)», — сказано у повідомленні Асоціації.

14% представників МСБ заявили про те, що їм довелось обмежити географію діяльності, а 3% закрили частину торгових точок чи відділень. При цьому 13% перейшли на роботу онлайн. Тільки 4% представників МСБ наразі планують закривати свій бізнес.





15:08 Лукашенко стверджує, що білоруська армія не братиме участі у війні проти України



«Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Ми можемо щось Росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо у РФ. У них все це є, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть», — сказав він.





14:53 Зеленський про НАТО: Нам туди не увійти

Президент Володимир Зеленський:

«Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері. Але вже почули, що нам уже туди не увійти. І це правда. Треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають».





14:47 Виступ Зеленського на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force







14:39 З Маріуполя сьогодні вже евакуювалося 2 тисячі легкових авто, ще 2 тисячі стоять на виїзді



«Люди прямують за маршрутом Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак- Василівка — Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.





14:31 Евакуювати людей з Енергодару не вдалося

Мер міста Дмитро Орлов:

«Через пошкодження мосту в районі Кам’янського прямого шляху на Запоріжжя зараз немає. Транспорт тепер іде на Запоріжжя через Оріхівський напрямок з Василівки та іншими об'їзними. Сьогодні в енергодарців дістатися спокійно до Василівки і далі через Оріхів та Запоріжжя безпечної можливості не було — через неспокійну ситуацію на цьому відрізку шляху».







14:14 Велика Британія ввела санкції ще проти сотень росіян

Їхні активи заморожено, їм заборонено відвідувати Велину Британію.

Серед тих, хто опинився під санкціями:

міністр оборони Сергій Шойгу

член Ради безпеки Антон Вайно

міністр економіки Максим Решетніков

заступник голови уряду Марат Хуснуллін

представниця МЗС РФ Марія Захарова

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв

прем'єр-міністр Дмитро Мішустін

близький товариш Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін

прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков

голова МВС РФ Володимир Колокольцев

заступник голови уряду РФ Жмитро Чернишенко

міністр транспорту Віталій Савєльєв

перший заступник голови Ради Федерацій Андрій Турчак

олігарх, акціонер Альфа-груп Герман Хан

олігарх, член наглядової ради Альфа-груп Петро Авен

голова наглядової ради Альфа-груп Михайло Фрідман

пропагандист Володимир Соловйов

пропагандистка Маргарита Симоньян

пропагандистка Ольга Скабєєва

пропагандист Тігран Кеосаян

пропагандист Роман Бабаян

пропагандист Захар Прілєпін

пропагандист Антон Красовський

пропагандист Аркадій Мамонтов





14:07 ДБР вилучило зброю під час обшуків у нардепів Рабіновича, Чорного та Волошина

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснили обшуки у деяких народних депутатів парламентської фракції Опозиційна платформа — За життя, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України, повідомляється на сайті відомства у вівторок.

«У народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у народного обранця Віктора Чорного — дві гранати (Ф-1 та РГД-5), а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет», — ідеться у повідомленні.

Слідчі дії відбувались у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, зокрема народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).





14:02 Проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач:



«Майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій».

Громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини.

Ті, хто раніше не проходили службу, але підлягають мобілізації, обов’язково відправляють до навчальних центрів Збройних сил України. Там вони проходять відповідну підготовку і лише після цього прямують до бойових військових частин з метою виконання завдань з оборони.

У воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу, але наразі такої потреби немає.

В окремих випадках їх можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними спеціальностями:

медицина,

зв’язок,

обчислювальна техніка,

радіоелектроніка.





14:01 Контратака під Миколаєвом: російські десантники втекли, кинувши батарею гаубиць Д-30







13:50 Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12:00 щодо російського вторгнення







Протягом дня противник активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, вирішенні проблемних питань з логістичного забезпечення окупаційних військ, що діють на території України. Неодноразово надходила інформація щодо організації центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі і Бобруйську.

На Волинському напрямку противник утримує угруповання на охороні українсько-білоруського державного кордону. При цьому, зберігається висока ймовірність провокацій, направлених на втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ.

На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Водночас окупанти не мали успіху у захопленні Макарова.

На Сіверському напрямку противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

На Слобожанському напрямку головною метою противника лишається оточення міст Суми та Харків.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти не досягли успіхів в районі Лисичанська, зазнали втрат, відійшли. В районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній і східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не здійснює, намагається утримати раніше захоплені позиції.

Не маючи успіху на основних напрямках дій окупаційні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права продовжують наносити ракетні та авіаційні удари по цивільних об'єктах, мирному населенню та об'єктах критичної інфраструктури.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню зі своєчасного поповнення поточних втрат та посилення угруповання на напрямках, де ворог був розбитий вщент українськими захисниками.





13:47 Чи можливий компроміс з Путіним і як має діяти Захід?

Відповідь на ці питання дав голова ГО Центр нових рішень Костянтин Єлісєєв у колонці на НВ.





13:46 У Запоріжжі розмістили 300 біженців із Маріуполя

До Запоріжжя на 160 легкових авто гуманітарним коридором з блокадного Маріуполя евакуювалося близько 300 людей.

Таку інформацію станом на 10:00 повідомили у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що біженці отримали необхідну допомогу — продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності. Також за необхідності вони отримують допомогу медиків та психологів.





13:44 Миколаїв планує звернутися до Одеси по допомогу

Очільник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім разом з військовими наразі розробляє план оборони міста та планує звернутися по допомогу до Одеси. Чиновник домовлятиметься про поставку будівельних матеріалів.







13:42 Від рук окупантів загинули вже троє журналістів, десятки поранені

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова:

«Окупанти РФ ведуть боротьбу з об'єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні - вбивають та обстрілюють журналістів. Від рук рашистських бойовиків постраждало щонайменше 35 журналістів».





13:41 Потрібно бути готовими. Російські окупанти мають великий запас ракет, вони битимуть по нас до кінця війни — Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович:

«Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити до кінця конфлікту і це може збільшуватися. До цього треба бути готовим. Ще по містах битиму, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, намагатимуться ракетні удари влаштовувати».





13:36 У Києві затримали двох диверсантів, які працювали на Росію

Воєнізована охорона Укрзалізниці разом з військовими затримала в Києві двох диверсантів, які працювали на Росію. Один із затриманих уродженець Луганська, інший — Броварів.





13:33 Строковиків залучать до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач:

«Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії - ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках».

13:29 Кількість біженців з України сягнула майже 3 млн

Війна Росії проти України змусила 2 млн 952,03 тис. людей за 19 неповних днів війни залишити країну в пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 13: 00 за Києвом 14 березня.

На частку українсько-польського кордону припало 60,7% усіх біженців.

Кількість біженців з України до Польщі з 24 лютого, коли Росія розпочала війну, сягнула 1 млн 791,11 млн.

Румунія прийняла 453,43 тис., зокрема транзитом через Молдову — 250,8 тис.

До Угорщини прибуло 263,89 тис., до Словаччини — 213 тис., до Молдови — 86,38 тис.

Потік біженців з України до Росії становив 142,99 тис., до Білорусі (дані за 13 березня) — 1,23 тис.

УВКБ ООН:



«Оскільки ситуація і далі розвивається, Україну можуть залишити близько 4 млн людей».

13:09 В Енергодарі окупанти осквернили меморіал українських героїв

Російські окупанти осквернили в Енергодарі Запорізької області меморіал Героїв нашого часу, присвячений загиблим захисникам України.





13:06 Втрати ЗСУ у декілька разів менші, ніж у противника

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:

«20 днів відкритої війни. 20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби… На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих».





13:03 Переговори Україна — РФ відновилися



Делегації України та РФ відновили перемовини після технічної паузи.

Про це Українській правді повідомив Член української делегації, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.





13:01 Персонал посилає окупантів усім відомим маршрутом. Очільник Енергоатому Котін про ситуацію на окупованих АЕС

Виконувач обов’язків голови Енергоатома Петро Котін розповів НВ про масштаби загрози, до якої можуть призвести дії російських окупантів на ЧАЕС і ЗАЕС, умови роботи українських атомників та про росіян у складі МАГАТЕ.





12:59 Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією

«Закон про колабораціонізм вже підписаний президентом, за моєю інформацією, і буде опублікований», — повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.





12:47 Мешканець житлового будинку, в який влучила російська ракета, Ігор Крупа сидить перед зруйнованою будівлею



Фото: REUTERS/Thomas Peter





12:43 Скандал на російському ТБ. Хто така Марина Овсяннікова і чому її протест швидше за все — фейк



14 березня в ефірі російського Першого каналу трапився інцидент. За спиною ведучої Катерини Андрєєвої з’явилася жінка з плакатом, на якому були написані антивоєнні гасла. Багато хто вважав її героїнею, але є підстави вважати, що це постановка.

Чому — читайте в матеріалі НВ.





12:40 Росія планує розпочати вирубку та продаж українського лісу — розвідка

Головне управління розвідки:

«Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу. Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу „Про можливість вирубки на землях оборони“, який адресований особисто Путіну».





12:39 На Луганщині знищено три російські танки Т-72, одну БМП-3 та весь особовий склад





12:28 «Жахлива помилка». Джонсон розкритикував Захід за недостатню реакцію на вторгнення Росії в Україну у 2014 році

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав «жахливою помилкою» реакцію Заходу на окупацію Криму Росією у 2014 році та її агресію на Донбасі.

У своїй колонці для The Telegraph він пише, що тоді Володимир Путін «здійснив акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави».





12:26 Кличко закликав чоловіків повертатися до Києва

Мер Києва Віталій Кличко закликав усіх чоловіків-киян, які вивезли свої родини у безпечні міста, повертатися до столиці та допомагати усіма можливими способами: не тільки брати зброю до рук, але й працювати на цивільних об'єктах.





12:19 Окрім столиці, комендантська година з 20:00 15 березня до 07:00 17 березня вводиться також і у Київській області

Очільник Київської ОДА Олексій Кулеба:

«Не виходьте на вулиці та у інші громадські місця ( тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Це вимушені міри, мета яких — захистити мешканців регіону. Просимо всіх підготуватися до того, що найближчі півтори доби ви проведете у власних помешканнях або укриттях».

11:58 «Банка капусти на чотирьох»: окупанти скаржаться рідним на свій раціон в Україні - аудіоперехоплення



Російському командуванню так і не вдалося налагодити нормальне забезпечення своїх окупаційних військ через провал у логістиці та знищення українцями їхніх конвоїв з продовольством.

Під час телефонних розмов з рідними, аудіоперехоплення яких публікує СБУ, військовослужбовці РФ розповідають про постійний голод через дефіцит їжі, оскільки кількість сухпайків, якими їх забезпечили, була розрахована лише на кілька днів.





11:56 Повне знищення народу та окупація. Українці назвали головні цілі вторгнення Росії - опитування



56% українців назвали головною метою вторгнення Росії до України повне знищення українського народу.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою рейтингу.





11:53 «Ситуація, як в Маріуполі»: міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу

Заступник міського голови Ізюму Харківської області Володимир Мацокін:



«Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі, ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги. Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом. Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого!».





11:51 Велика Британія запровадила заборону експорту в Росію та Білорусь предметів розкоші.

Крім того, запроваджено додаткове 35% мито на імпорт у країну цілого спектру товарів з Росії та Білорусії.





11:36 Війська РФ завдали вночі ракетного удару по аеропорту Дніпра

«Два ракетні удари. Зруйновано злітно-посадкову смугу. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення», — розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

11:24 Бої за Маріуполь: Азов ліквідував генерал-майора окупантів і знищив частину 22 бригади ГРУ РФ

У боях за Маріуполь бійці полку Азов ліквідували генерал-майора російських окупантів і знищили частини 22 бригади ГРУ РФ. Про це полк Азов повідомив у Telegram.

Особа ліквідованого генерал-майора Російської Федерації наразі не відома.





11:19 У Києві запроваджують комендантську годину на два дні: з вечора 15 березня до ранку 17 березня

Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні - складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні, 15 березня, з 20:00 в Києві запроваджується комендантська година. Вона діятиме до 7 ранку 17 березня. Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття», — наголосив Кличко.

Отже, подовжена комендантська година діятиме з вечора вівторка (15 березня) до ранку четверга (17 березня).

«Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, — в укритті», — підкреслив столичний мер.







11:11 «Є ідея». У Миколаєві думають над зміцненням оборони на випадок наступу окупантів — Віталій Кім

У Миколаєві обговорюють ідеї зміцнення оборони міста у разі наступу російських окупантів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Є одна ідея щодо оборони міста, всім сподобається. Я зараз її вивчаю з погляду технічного, координую з військовими та інженерними мережами. Пропрацюю — і ввечері, мабуть, попрошу допомоги у наших друзів-одеситів… У принципі, хороший план», — наголосив він





11:00 Сили ППО України збили безпілотник загарбників, який намагався оглядати Яворівський полігон

У вівторок, 15 березня, стало відомо, що ППО України збили безпілотник загарбників, який намагався оглядати Яворівський полігон. Про це стало заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

У понеділок, 14 березня, Повітряні сили ЗСУ збили російський безпілотник, який маневрував над територією Яворівського полігону після авіаудару. Безпілотник типу Форпост спочатку кружляв над Яворівським полігоном, вивчаючи наслідки ракетного обстрілу Львівської області. Після цього перетнув держкордон та заглибився на територію Польщі. Коли безпілотник повернувся в повітряний простір України, його збила система ППО.





10:46 Як виїхати з Маріуполя: місцева влада повідомила про зелений коридор для приватних автівок

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, повідомив, що 15 березня з 9:00 з Маріуполя відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку:

Маріуполь — Мангуш — Бердянськ — Токмак — Василівка — Запоріжжя

Для особистої безпеки українська влада рекомендує:



видалити месенджери та фото,

дістатися Василівки не пізніше 18:00 ( якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці)





10:40 ЗСУ показали бойову роботу української артилерії

Місце роботи української реактивної артилерії на відео не уточнюється, однак у Генштабі додали: «Повірте, все „лягло“ куди треба».





10:36 Посольство Китаю остаточно переїхало з Києва до Львова







10:30 Під Черніговом ЗСУ знищили батарею ворога, яка обстрілювала житлові квартали міста

Оперативне командування Північ станом на ранок 15 березня повідомило, що оборонці Чернігова виявили ворожу батарею РСЗВ (ракетних систем залпового вогню), яка підступно обстрілювала житлові квартали міста.

«Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба. Вірте у своїх захисників!» — закликали в командуванні.





10:22 За перші тижні війни в України загинули 97 дітей, пошкоджено понад 400 навчальних закладів



Станом на ранок 15 березня від військових дій РФ в Україні загинули 97 дітей і ще понад 100 травмовані, повідомляє Офіс генпрокурора. Щодня під обстрілами гине щонайменше п’ятеро дітей



Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях, повідомляє Офіс генпрокурора.

Крім того, внаслідок російських бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 400 навчальних закладів, 59 із них зруйновано повністю.





10:15 Обстріли Києва та інших міст: ДСНС пояснила, чому не можна розголошувати номери будинків

Після сьогоднішнього обстрілу Києва Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіла, що отримала хвилю коментарів з питаннями про номери будинків, куди поцілили російські ракети «Тільки за сьогодні ми видалили майже сотню таких коментарів під дописами про обстріли у Києві», — кажуть в ДСНС.

Служба нагадує, що в розпал події, зокрема під час рятування людей, локація має бути «максимально захищеною від можливості дати підказку ворогу».

«Ми розуміємо, що ніхто не хоче побачити свій будинок у вогні після обстрілів. Але ми усі разом маємо захистити тих, хто ліквідовує наслідки ворожих атак, а також мешканців тих будинків, які можуть постраждати від зайвої інформації. 80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел!» — підкреслюють в ДСНС.

У службі підкреслили, що поважають право українців залишити коментар під дописами. «Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки — ми відключимо цю функцію. Дякуємо за розуміння і тримаємо стрій! Наближаємо перемогу разом», — додали в ДСНС, закликавши українців не відповідати на коментарі з питаннями про номер будинку, якщо їх ще не видалено.





10:12 СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні і розсилав українцям пропозиції здатися

Зокрема колаборант:

▪️ анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;

▪️ розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;

▪️ передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них — від вищого керівництва ворожої армії. Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.





10:00 Сьогодні прем'єри Чехії, Польщі та Словенії зустрінуться с Зеленським у Києві



Прем'єр-міністри Чехії, Польщі та Словенії Петр Фіала, Матеуш Моравецький та Янез Янша, а також віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський у вівторок вирушать до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Також запланована зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і надання широкого пакету підтримки для України та її громадян, повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Він зазначив, що візит організовано в консультації з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.



«Мета візиту — висловити беззастережну підтримку Євросоюзом України, її свободи та незалежності. Водночас під час візиту ми надамо широкий пакет підтримки для України та її громадян. Міжнародна спільнота також була проінформована про цей візит міжнародними організаціями, зокрема Організацією Об'єднаних Націй», — зазначив Фіала.





09:52 «Ми ведемо переговори, ворог буде пробувати нас зламати» — Подоляк прокоментував нові обстріли українських міст

«20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Решта без змін. РФ і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б’ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами», — написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

У відео він також підтвердив, що переговори з РФ тривають. «Ми ведемо переговори, ми отримуємо результат. Ми будемо тримати ворога по всіх напрямках. Він буде втрачати розум і далі, і буде все ж таки пробувати нас заламати, але це неможливо, ви це вже зрозуміли», — додав Подоляк.





09:48 За добу окупанти випустили дві ракети по центру Харкова, ЗСУ тримають місто — голова ОДА/ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків з повітря і минулої доби випустили дві ракети по центру міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Збройні сили України тримають усі позиції оборони по Харкову. У російського ворога немає жодних шансів взяти місто! Але продовжуються обстріли з повітря. За добу окупанти випускали дві ракети по центральній частині Харкова», — написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.



За його словами, з реактивної системи залпового вогню Смерч обстріляли район парку Горького, Сумського ринку, перехрестя Сумської та Динамівської. Під обстріл потрапила машина волонтерів організації Help Army. Від тяжкого поранення загинув 26-річний чоловік, поранено жінку. Кількість постраждалих встановлюють.



Загалом за добу було зафіксовано 65 обстрілів.



Зараз у Харківській області точаться бойові дії в напрямках Ізюму, Балаклії, Дергачів. 15 березня очікується відкриття «зеленого коридору» для евакуації підопічних та персоналу Оскільського психоневрологічного інтернату (Ізюмський район області).





09:35 У Білому домі відповіли на запитання, яким буде фінал війни в Україні

У Білому домі заявили, що лише від Володимира Путіна залежить те, яким буде фінал війни проти України.

«Це справді питання до президента Путіна. Ми — ми повністю зруйнували його економіку. Ми надали військову та гуманітарну допомогу українцям, що дозволило їм чинити опір набагато довше, ніж передбачало російське керівництво», — сказала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.





09:28 «РФ хоче втягнути світ у війну». Європі пощастило, що на сході розташована Україна, а не держава, яка склала б зброю — Давидюк

Україна захищає Європу від війни і не дозволяє російській агресії вийти за межі держави, переконаний політолог Микола Давидюк.

«Вся країна завелася. Виявилося, що [Україна] - суперталановита країна суперлюдей з суперможливостями. Я думаю, що Європі теж треба подумати про свої таланти, тому шо погрози росіян про одну з країн блоку НАТО не безпідставні. Росіяни дійсно хочуть втягнути світ у Третю світову [війну]», — зазначив в ефірі Радіо НВ Давидюк.





09:24 Вчорашній удар по телевежі біля Рівного: кількість загиблих зросла до 19

Кількість людей, загиблих внаслідок ворожого удару 14 березня по телевежі в селі Антопіль (Рівенська область), зросла з 9 до 19 людей. Про це повідомив керівник Рівенської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, кількість травмованих незмінна — 9 осіб. Розбір уламків телевежі триває.







09:22 Офіційні маршрути гуманітарних коридорів на 15 березня:

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, які гуманітарні коридори працюватимуть 15 березня:

1. З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.



2. Богданівка — Нова Богданівка — Велика Димерка — Зоря — Гоголів — Бровари



3. Бобрик — Шевченкове — Тарасівка — Жердова — Гоголів — Бровари



4. Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



📌 Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту.



5. Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



6. Лебедин — Штепівка — Недригайлів — Коровинці - Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



7. Шостка — Кролевець — Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



📌 Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.



8. Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



📌 Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.



9. Оскол — Яцьківка — Олександрівка — Соснове — Святогірськ — Богородичне — Слов’янськ







09:15 Білий дім відреагував на дані про можливу військову допомогу Китаю Росії

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу не стала відповідати на запитання, чи Китай надавав допомогу Росії, або висловлював намір це зробити. Водночас, за її словами, США Китай зіштовхнеться зі «значними наслідками», якщо зважиться на допомогу Росії.

«Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка піде врозріз із санкціями, або підтримають військові дії, це матиме значні наслідки», — сказала Псакі.







09:10 У Києві знову повітряна тривога







09:08 Втрати Росії в Україні перевищили 13,5 тис. осіб — нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну склали:

особового складу — понад 13500 осіб,



танків — 404 од,

бойових броньованих машин — 1279 од,

артилерійських систем — 150 од,

РСЗВ — 64 од,

засоби ППО — 36 од,

літаків — 81 од,

гелікоптерів — 95 од,

автомобільної техніки — 640 од,

кораблі /катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9.





09:05 Луганська область: у Рубіжному через обстріли зруйновано інтернат для дітей, міську лікарню та три школи

Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації)

За його словами, у Рубіжному окупанти зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарня та три школи. За попередніми даними, загинули чотири людини.







08:48 «Путін піде у пекло». Інтерв'ю з директором лікарні Антоном Довгополом, який евакуював пацієнтів і медобладнання з Ірпеня

Ворог продовжує обстрілювати Ірпінь, але українські військові контролюють 70% міста. Мер Олександр Маркушин повідомляє, що гинуть люди, росіяни нещадно бомблять і розстрілюють житло містян, нищать садочки, школи та інші об'єкти інфраструктури.

У цих обставинах окупанти погрожували директору міської лікарні Антону Довгополу, але він не пристав на їх умови, евакуював пацієнтів і медобладнання з Ірпеня. В інтерв'ю Радіо НВ (вище за лінком) лікар розповів, як усе відбувалося.





08:32 Щонайменше двоє загиблих: столична ДСНС підсумувала наслідки нічного удару по Києву

Сьогодні ворог обстріляв Київ у передранкові години: починаючи з 4.22 і до 5.51.

Внаслідок ворожих обстрілів боєприпаси влучили:

у два багатоповерхових житлових будинки у Святошинському районі ( 9 та 16 поверхів)

9 та 16 поверхів) один приватний будинок в районі Осокорки ( 2 поверхи)

2 поверхи) ще один багатоповерховий будинок у Подільському районі ( 10 поверхів)

Наразі точно відомо про двох загиблих, повідомило Головне управління ДСНС України у Києві. 35 осіб врятовано, ще одна людина в лікарні. Остаточна інформація уточнюється.

Також раніше повідомлялося про пошкодження фасаду станції метро Лук’янівська вибуховою хвилею.





08:26 Нічний обстріл Києва: снаряди влучили у дві багатоповерхівки в Святошинському районі

За даними ДСНС, один з боєприпасів влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок у Святошинському районі Києва. Пожежу (локальні загоряння) загасили, пошкодження будинку ДСНС характеризує як «незначне».

Ще одне потрапляння сталося в шістнадцятиповерховий житловий будинок. Сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 35 громадян врятовано.





08:19 У Харкові знайшли під завалами ще сімох загиблих, вночі житлові будинки міста знову обстріляли



Лише за минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбір завалів зруйнованих будівель



14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також в Ізюмському районі області. «Рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Знайшли та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих», — повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.



Вночі близько 23:30 ворожі снаряди влучили в торговельні майданчики та житлові будинки в Холодногірському районі Харкова. Там сталася пожежа, яка швидко поширилася на значну площу. Близько 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС загасили вогонь.



Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, які не розірвалися.





08:00 Наслідки обстрілу Києва: пошкоджено фасад станції метро Лук’янівська

Окрім влучання снарядів у житлові будинки в двох районах Києва, наслідки обстрілу торкнулися ще однієї локації в столиці. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції Лукянівська та службові приміщення.

Тому під час руху поїзди метро не зупинятимуться на цій станції.





07:39 НІЧНИЙ ОБСТРІЛ КИЄВА: СНАРЯДИ ВЛУЧИЛИ В БАГАТОПОВЕРХІВКУ НА МОСТИЦЬКІЙ ТА ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА ОСОКОРКАХ

Про це повідомляє ДСНС.

У районі Осокорків внаслідок обстрілу боєприпас влучив у двоповерховий приватний житловий будинок, спалахнула пожежа.

О 05:57 рятувальники локалізували загоряння на площі 10 м кв., а о 06:40 — ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

У Подільському районі Києва боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій, сталося загоряння з 1 по 5 поверхи.

О 06:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 06:51 — ліквідували її. Підрозділ ДСНС врятував 1 особу — людину госпіталізували до лікарні. Про жертв та інших постраждалих поки не повідомляється.





07:30 Росіяни вимушені призупинити мобілізацію комунальників в ОРДЛО, підготовки до десантної операції в Чорному і Азовському морях не спостерігається — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України розповів про оперативну інформацію щодо дій ворога та оборонних зусиль України станом на 06:00 вівторка, 15 березня. Головні факти:

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

ЗСУ завдають нищівних ударів по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів. За добу Повітряні сил ЗСУ збили чотири вертольоти, один літак та крилату ракету ворога ( збито винищувачем).

чотири вертольоти, один літак та крилату ракету ворога збито винищувачем). Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.

Ворог продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури українських міст. При цьому загарбники підступно використовують об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання власних вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

по об'єктах критичної інфраструктури українських міст. При цьому загарбники підступно використовують об'єкти цивільної інфраструктури для обладнання власних вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. Окупанти використовують мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу військ РФ.

мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу військ РФ. Росіяни вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери — за наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

робітників комунальної сфери — за наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні. Це призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Крім того, мобілізованих з ОРДЛО направляють для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, які залучені до бойових дій на території України.

Це призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Крім того, мобілізованих з ОРДЛО направляють для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, які залучені до бойових дій на території України. Противник намагається захопити Маріуполь . Вчора українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

. Вчора українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили. Артилерія і авіація України нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.





07:19 Військові РФ відмовляються виконувати накази командування — Генштаб

Морально-психологічний стан окупантів залишається низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, за наявною інформацією, мобілізовані жителі з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області спрямовуються для поповнення втрат чинних частин російських окупаційних військ, залучених до бойових дій на території України.





07:10 У Сумській області сьогодні працюватимуть п’ять «зелених коридорів» — офіційно

Очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що на Сумщині сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори з таких міст (з 09:00 до 21:00).

із Сум,

Конотопа,

Шостки,

Тростянця

Лебедина





06:30 У Києві пролунала низка вибухів, ДСНС отримала виклики з кількох районів столиці

Точних даних про місця обстрілів поки немає - кияни дотримуються прохання Міноборони не публікувати жодних даних та відео до офіційних повідомлень про наслідки атаки.

Однако Суспільне підтвердило, що в ніч на 15 березня у Києві пролунала низка вибухів, а у ДСНС телеканалу повідомили, що рятувальникам надійшли виклики з трьох районів Києва.





06:21 Російські окупанти розстріляли українського вченого під Києвом

Російські окупанти 13 березня розстріляли у Ворзелі Київської області фізика-експериментатора та заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Згідно з заявою Національної академії наук України, 65-річний учений прибув до Ворзеля для того, щоб забрати звідти свою сім'ю.

Зазначається, що його дружина та онуки виїхати встигли, тоді як Кладько затримався, а після входу до селища російських окупантів вибратися вже не зміг.

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