Глава МИД — о сакциях против РФ: Великобритания хочет видеть полное отключение России от SWIFT 16 марта, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Великобритания готовит новые санкции против РФ в связи с нападением на Украину и хочет видеть полное отключение России от SWIFT.



Об этом министер иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в эфире телеканала Sky News, передает Укринформ.

«Будут новые санкции [против России]. Как я говорила, мы уже санкционировали более тысячи человек и компаний. Вместе с США мы ввели санкции против 10 крупнейших банков. ЕС санкционировал три банка, но мы хотим, чтобы они увеличили это количество», — отметила глава МИД.

Трасс также заявила, что Соединенное Королевство хочет видеть полное отключение РФ от SWIFT.

«Пока только несколько банков отключены от SWIFT, но не все. Мы также хотим видеть, чтобы страны стали полностью независимы от российского газа и нефти», — сказала Трасс.

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Она также добавила, что Великобритания хочет помочь европейским странам отказаться от российского газа и нефти, чтобы эти деньги не могли финансировать «военную машину» РФ.

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