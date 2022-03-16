Российские оккупанты несколько часов удерживали мэра Скадовска, жители вышли на митинг 16 марта, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты похитили Яковлева, а затем отпустили после беседы (Фото:Олександр Яковлєв/Facebook)

В среду, 16 марта, около 11:00 российские оккупанты похитили мэра Скадовска Херсонской области Александр Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.

Об этом сообщил местный активист Артем Костюченко.

«Только из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха», — написал он в своем Facebook.

Скадовск – это Украина. Жители города Херсонской области отбили своего мэра у оккупантов https://www.youtube.com/embed/N-8COtXDFz8

Информацию о похищении мэра города подтвердил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Российские оккупанты продолжают похищать демократически избранных местных лидеров в Украине. Сегодня похищены мэр Скадовска Александр Яковлев и его заместитель Юрий Палюх. Государства и международные организации должны потребовать от России немедленно освободить всех похищенных украинских чиновников», — написал он в своем Twitter.

Местные жители Скадовска вышли на митинг с требование отпустить мэра города. Они скандировали Скадовск — это Украина и Верните нашего мэра.

Через несколько часов Яковлев сам вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook.

«С нами пообщались, уже меня отпустили, со мной все хорошо. Пообещали сегодня отпустить и других людей, с которыми они общаются. Нам сейчас ничего не угрожает», — сказал он.

О чем именно с ним говорили российские оккупанты, мэр не сообщил.

9 марта в Скадовск Херсонской области вошли оккупанты и требовали от местных властей, чтобы жители города не выходили на митинги.

12 марта Яковлев сообщал, что оккупанты покинули город, но на следующий день колона техники российских оккупантов снова заехала в город.

Россия продолжает практику похищения представителей власти захваченных украинских городах. 11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне.

Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

13 марта российские оккупанты похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.





Похитили также главу Мелитопольского районного совета Сергея Приму, соорганизатора проукраинских митингов в Мелитополе Ольгу Гаймусову и депутата Запорожского областного совета Лейлу Ибрагимову.

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