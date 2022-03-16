Жертвы полномасштабного вторжения РФ. В Украине от рук оккупантов погибли 103 ребенка — Венедиктова 16 марта, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Россия бомбит украинские города, жертвами оккупантов стали более 100 детей (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 103 ребенка, более 100 получили ранения.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Захватчики убивают не менее пяти наших детей в день. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100. Данные не окончательные — в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов», — написала она в своем Facebook.

Венедиктова уточнила, что российские оккупанты разбомбили более 400 учебных заведений, 59 из них стерты с лица земли.

Генпрокурор обратилась к Специальному представителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю генсека ООН по вопросам насилия в отношении детей.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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