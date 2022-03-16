Кулеба: 24 февраля нашему послу в одной европейской стране сказали: «Зачем вам помогать, если через 48 часов все будет кончено?» 16 марта, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба на дипломатическом форуме в Турции, 10 марта (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Зарубежные партнеры осознали, что за Украину нужно бороться, только через три дня после начала российской интервенции. Об этом в интервью НВ сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

За время российско-украинской войны Запад преодолел путь от неверия в шансы Украины до уверенности в ее победе, отметил министр.

«В первый день войны, 24 февраля, посол Украины в одном очень влиятельном европейском государстве сидел в кабинете государственного секретаря одного министерства и говорил: „Помогите нам, война началась. Помогите вот с этим и этим“. Тот ему сочувственно улыбнулся в лицо и ответил: "Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность". Это конкретный эпизод, имевший место в чрезвычайно влиятельной стране ЕС», — поделился Кулеба с журналисткой НВ Кристиной Бердинских.



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По словам главы внешнеполитического ведомства, чтобы изменить отношение партнеров к ситуации, украинские дипломаты трое суток «не спали, не ели, не пили», следствием стало не просто смена риторики, а резкое увеличение поставок оружия и открытие «санкционного фронта» против России.

«То, что мы продержались первые три дня, — это был шок для партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться. Это осознание, к сожалению, оплачено украинской кровью и разрушенными украинскими городами. Произошли исторические решения. Так, Швеция, которая один раз в истории передавала кому-то оружие — Финляндии в 1939-м, — дала нам оружие. Германия сменила свою позицию и решила тоже предоставить нам оружие», — заявил министр.



Героизм украинцев вызывает у западных политиков восхищение и желание быть с Украиной в момент победы, считает он.



«Я получал от министров каждый день следующие сообщения: „Дмитрий, передаем вам то, то и то, такое-то и такое-то оружие. Надеюсь, не слишком поздно“, „Дмитрий, и мы передаем оружие, надеюсь, это не слишком поздно“. Они как сговорились! Они писали одну и ту же фразу, потому что у всех было это ощущение срочности. Сейчас каждый, с кем я общаюсь, говорит две вещи: мы восхищаемся вами, мы уверены в вашей победе», — добавил Кулеба.

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