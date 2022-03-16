Вариант Кремля отвергнут: в ОПУ рассказали, на какой «нейтралитет» готова Украина
В ОПУ настаивают на гарантиях защиты со стороны Запада в случае новой агрессии РФ (Фото:ОПУ)
В Офисе президента заявили, что Украина не пойдет на так называемые «шведскую или австрийскую модели нейтралитета» ради прекращения войны с РФ, как предлагает кремлевский режим.
Об этом в среду, 16 марта, сообщил НВ советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
«Модель может быть только „украинской“ и только с юридически выверенными „гарантиями безопасности“. И никаких других моделей или вариантов», — подчеркнул он.
По словам Подоляка, она предусматривает два ключевых аспекта:
- Абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или будапештские. Это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину как сегодня, а принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия.
- Украина больше не должна зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от крылатых ракет и настаивает на прямых и жестких гарантиях того, что небо обязательно будет закрыто.
«Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано нападать на соседей. В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности…», — отметил представитель ОПУ.
Ранее об обсуждении «демилитаризации Украины по австрийскому или шведскому варианту» на переговорах Украины и РФ заявил представитель российской делегации Владимир Мединский, однако никаких подтверждений этому на данное время нет.
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