Российские оккупанты ведут обстрелы из больницы в Мариуполе, где около 400 человек находятся в заложниках — Верещук
Россия уничтожает Мариуполь и другие украинские города (Фото:Azov regiment press service/Reuters)
Российские оккупанты ведут обстрелы из областной больницы Мариуполя, где накануне были взяты в заложники медперсонал и жители города.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, в здании больницы сейчас находятся около 400 человек.
«Сейчас ведут обстрел именно из больницы. Это представляет большую опасность для перемещения людей по гуманитарным коридорам», — уточнила Верещук.
15 марта стало известно, что российские военные взяли в заложники около 400 человек — медперсонал, пациентов и жителей ближайших домов.
Персонал и пациенты продолжали прятаться в приспособленном подвальном помещении, работали и лечили.
14 марта впервые с момента осады города из Мариуполя начали выезжать первые легковые авто с мирными жителями. Гуманитарный груз в город блокируют оккупанты.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.