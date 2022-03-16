Российские оккупанты ведут обстрелы из больницы в Мариуполе, где около 400 человек находятся в заложниках — Верещук

16 марта, 10:58
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Россия уничтожает Мариуполь и другие украинские города (Фото:Azov regiment press service/Reuters)

Россия уничтожает Мариуполь и другие украинские города (Фото:Azov regiment press service/Reuters)

Российские оккупанты ведут обстрелы из областной больницы Мариуполя, где накануне были взяты в заложники медперсонал и жители города.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, в здании больницы сейчас находятся около 400 человек.

«Сейчас ведут обстрел именно из больницы. Это представляет большую опасность для перемещения людей по гуманитарным коридорам», — уточнила Верещук.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1090630604818569/

15 марта стало известно, что российские военные взяли в заложники около 400 человек — медперсонал, пациентов и жителей ближайших домов.

Персонал и пациенты продолжали прятаться в приспособленном подвальном помещении, работали и лечили.

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14 марта впервые с момента осады города из Мариуполя начали выезжать первые легковые авто с мирными жителями. Гуманитарный груз в город блокируют оккупанты.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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