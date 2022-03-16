Оккупанты в телефонном разговоре: Надпись «нех*й шастать» я никогда не забуду 16 марта, 19:37 Цей матеріал також доступний українською Дорожные знаки в Украине, которые указывают, куда нужно идти российской армии (Фото:Укравтодор)

Украинские спецслужбы в очередной раз перехватили разговор российского военного по телефону со своими близкими, в котором он признает, что ему будет стыдно за свое участие в войне.

Соответствующую запись опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Судя по аудио, русский солдат разговаривает с девушкой или женой в России.

«Надпись „не*уй шастать“ никогда не забуду. Мы когда заехали в Украину, везде на заборах — ну, не везде, но попадается — где проходили какие-то боевые действия, где проходила наша армия, короче, надписи там, бл*, „русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали, мы вас не ждали“, там „русские захватчики“, „Путин — х*йло“. На одной остановке, как-то сидящий человек, ну видно, мёртвый человек, а сверху надпись — „не*#й шастать“. Я вот это, блин, не забуду», — подчеркнул он.

Он признался, что российские войска не «освобождают» украинцев, а убивают их.

«Знаешь, я не чувствую, как вот там, наши прадеды, бл*ть, когда они воевали в Великой Отечественной, что они правое дело делают… Я вообще… Никто из нас гордиться этим не будет», — подытожил он.

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