Глава Минобороны Польши представил НАТО проект миротворческой миссии в Украине 16 марта, 21:09 Цей матеріал також доступний українською Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

На встрече министров обороны НАТО глава Минобороны Польши Мариуш Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине. Об этом сообщает Polsat News.

«Украину атаковала Россия, идет война, гибнет мирное население. Конечно, Североатлантический альянс не согласен с такой ситуацией. Поэтому мы обсуждали действия, которые нужно предпринять, чтобы остановить это вторжение», — сказал министр.

Отмечается, что Блащак представил проект о миротворческой миссии союзникам и «этот вопрос будет обсужден, он вынесен на стол».

«Я хотел бы отметить, что среди союзников, среди всего Североатлантического альянса есть единство по оценке ситуации, по оценке российской агрессии против Украины», — подчеркнул Блащак.

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