Хакерская атака оккупантов. В эфире украинского телеканала появился текст о «капитуляции» Зеленского, президент ответил 16 марта, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал хакерскую атаку на канал Украина 24, в эфире которого появилась бегущая строка с якобы его «призывом» к «капитуляции».

«Я могу предложить сложить оружие только российским военным и возвращаться домой, а мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что складывать оружие мы не собираемся — к нашей победе», — сказал он.

16 марта телеканал Украина 24 сообщил о кибератаке. Хакеры взломали бегущую строку и транслировали «сообщения Зеленского» о якобы «капитуляции».



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