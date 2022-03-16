Минреинтеграции запустило круглосуточную горячую линию по эвакуации с горячих точек — контакты
Эвакуация жителей Ирпеня (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
Министерство реинтеграции запустило горячую линию по кризисным вопросам эвакуации из городов, которые преступно обстреливают российские оккупанты.
Горячая линия работает по телефонам — +380443551478 и 1548.
«В связи со сложной ситуацией в нашем государстве, вызванной агрессией и полномасштабной войной с РФ, в Минреинтеграции создана круглосуточная „горячая телефонная линия“ для координации усилий по оказанию помощи гражданам, центральным и местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления», — говорится в сообщении.
На горячей линии работает команда Минреинтеграции, отвечающая на вопросы по:
- Эвакуации гражданского населения на безопасные территории.
- Уведомлению о местах и времени сбора.
- Маршруту движения в пределах гуманитарных коридоров.
- Местам прибытия и организованному предоставлению первой необходимой помощи эвакуированным.
Также сообщается, что с помощью горячей линии работники Минреинтеграции получают информацию о населенных пунктах, жители которых нуждаются в гуманитарной помощи или эвакуации для дальнейшего создания новых или внесения изменений в систему работы существующих гуманитарных коридоров.
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