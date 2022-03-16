Минреинтеграции запустило круглосуточную горячую линию по эвакуации с горячих точек — контакты

16 марта, 16:51
Цей матеріал також доступний українською
Эвакуация жителей Ирпеня (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Эвакуация жителей Ирпеня (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Министерство реинтеграции запустило горячую линию по кризисным вопросам эвакуации из городов, которые преступно обстреливают российские оккупанты.

Горячая линия работает по телефонам — +380443551478 и 1548.

«В связи со сложной ситуацией в нашем государстве, вызванной агрессией и полномасштабной войной с РФ, в Минреинтеграции создана круглосуточная „горячая телефонная линия“ для координации усилий по оказанию помощи гражданам, центральным и местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления», — говорится в сообщении.

На горячей линии работает команда Минреинтеграции, отвечающая на вопросы по:

  • Эвакуации гражданского населения на безопасные территории.
  • Уведомлению о местах и времени сбора.
  • Маршруту движения в пределах гуманитарных коридоров.
  • Местам прибытия и организованному предоставлению первой необходимой помощи эвакуированным.

Также сообщается, что с помощью горячей линии работники Минреинтеграции получают информацию о населенных пунктах, жители которых нуждаются в гуманитарной помощи или эвакуации для дальнейшего создания новых или внесения изменений в систему работы существующих гуманитарных коридоров.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эвакуация Горячая линия Реинтеграция Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ