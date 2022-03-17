Четверг, 17 марта — 22-й день полномасштабной войны, которую режим российского диктатора Владимира Путина ведет с Украиной. Вчера президент США Джо Байден впервые публично назвал Путина «военным преступником».

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн перед депутатами немецкого Бундестага. Вчера он обратился с речью к Конгрессу США, напомнив, что в войне с РФ «решается судьба нашего государства и народа». Кроме того, на сегодня запланированы онлайн-переговоры глав МИД стран Большой семерки о войне в Украине.

Даже по самым скромным оценкам, Россия за три недели войны в Украине потеряла больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане. Ежедневно армия РФ совершает на украинской земле тяжелейшие военные преступления: 16 марта россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе, который был самым большим укрытием для горожан, включая семьи с детьми.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Главное к 17:00

В ночь на 17 марта обломки российской ракеты попали в 16-этажку в Дарницком районе Киева , один человек погиб

, один человек погиб КГГА сообщила, что почти двое суток комендантского времени в Киеве дали свои результаты: в столице разоблачили несколько диверсионных групп

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с сильной речью в Бундестаге , призвав власти Германии отказаться от денег РФ и максимально помочь Украине в борьбе за свободу — «разрушить новую стену», которую укрепляет каждая российская бомба

, призвав власти Германии отказаться от денег РФ и максимально помочь Украине в борьбе за свободу — «разрушить новую стену», которую укрепляет каждая российская бомба В Чернигове за сутки под российскими обстрелами погибли 53 человека, сегодня очередные обстрелы принесли городу новые жертвы ( погиб гражданин США, под завалами нашли погибшую семью с тремя детьми)

за сутки под российскими обстрелами погибли 53 человека, сегодня очередные обстрелы принесли городу новые жертвы погиб гражданин США, под завалами нашли погибшую семью с тремя детьми) Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала актом геноцида авиаудар по Драматическому театру в Мариуполе , где укрывались сотни людей. По состоянию на середину дня стало известно, что часть из них уцелела в бомбоубежище театра, однако точное количество жертв этого преступления РФ пока неизвестно.

, где укрывались сотни людей. По состоянию на середину дня стало известно, что часть из них уцелела в бомбоубежище театра, однако точное количество жертв этого преступления РФ пока неизвестно. Боевые потери РФ в Украине достигли 14 тыс. человек и почти 1,5 тыс. боевых бронемашин, за последние сутки было сбито 10 единиц российской авиации

достигли 14 тыс. человек и почти 1,5 тыс. боевых бронемашин, за последние сутки было сбито 10 единиц российской авиации Украинская омбудсмен Людмила Денисова назвала «актом геноцида» удар РФ по театру в Мариуполе, который был укрытием для сотен людей

удар РФ по театру в Мариуполе, который был укрытием для сотен людей Христо Грозев, расследователь Bellingcat, сообщил со ссылкой на три отдельных источника, что ФСБ задержала в России заместителя начальника Росгвардии генерала Романа Гаврилова .

. Президент США Джо Байден 18 марта обсудит войну России против Украины с главой Китая Си Цзиньпином

18 марта обсудит войну России против Украины с Президент Украины Владимир Зеленский наградил 130 украинских военных , защищающих Украину в условиях полномасштабного вторжения России, 46 из них посмертно

, защищающих Украину в условиях полномасштабного вторжения России, В результате вражеского обстрела города Мерефа Харьковской области погиб 21 человек, 25 человек получили ранения





Война России против Украины — события 17 марта 2022 онлайн









18:39 Поїзд сполученням Львів — Чернівці змінить графік руху з 20 березня через комендантську годину

Про це пише Львівська залізниця.

З 20 березня потяг вирушатиме зі Львова о 15:41 (замість 18:10), Ходорів 16:43 ― 16:44, Івано-Франківськ 17:58 ― 18:01, Коломия 18:53 ― 18:55, Снятин 19:27 ― 19:29 та прибуватиме в Чернівці о 20:10.

З 21 березня потяг вирушатиме з Чернівців о 7:30 (замість 6:04), Снятин 8:06 ― 08:08, Коломия 8:34 ― 8:37, Івано-Франківськ 9:39 ― 9:42, Ходорів 10:50 ― 10:51 та прибуватиме до Львова об 11:51.







18:35 Volkswagen і BMW зупиняють заводи в Європі через брак кабелів з України

Таку продукцію виготовляли близько 40 заводів на території України. Країна забезпечувала близько 20% європейських поставок кабелів, пише Financial Times.

На відміну від багатьох інших автозапчастин, кабелі, як правило, мають індивідуальні параметри для кожної окремої моделі автомобіля.

За словами глави Volkswagen Герберта Дісса, автовиробники зайняті пошуком альтернативних джерел постачання, проте це пов’язано або з перенесенням виробничих потужностей (що складно з урахуванням ситуації на західних кордонах України) або зі створенням нових (що загрожує значними часовими та фінансовими витратами).





18:33 Засновник і генеральний директор групи компаній Агротрейд розповів НВ про те, як Харків захищається від росіян.





18:29 Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні сім'ю Власенків, яка потрапила під обстріл окупантів під час евакуації із міста Ворзель Київської області.

Про це повідомляє Офіс президента.

Сім'я вирішила виїхати з Ворзеля у безпечніше місце, але автомобіль потрапив під ворожий обстріл. Тоді старша 16-річна дочка Катя закрила своїм тілом молодшого восьмирічного брата Ігоря та отримала значні поранення. Побачивши стікаючу кров’ю сестру, Ігор вийшов з машини і почав кричати на окупантів за те, що вони зробили. Осколкові поранення також отримала мати Тетяна. Батько Роман виніс поранену дочку на руках, щоб їй надали допомогу.



В Офісі президента повідомили, що лікування матері та доньки займе кілька місяців, але вони змогли зберегти свою сім'ю та вижити.





18:26 Від початку війни Росії проти України до Німеччини прибули понад 190 тисяч біженців.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на німецьке МВС.

Зазначається, що всього, за даними ООН, понад три мільйони людей уже покинули Україну, рятуючись від російських військ.

На тлі зростання кількості біженців Німеччина хоче спростити реєстрацію українців. Також повідомляється, що всі біженці будуть рівномірно розподілені по федеральним землям ФРН.





18:22 Впродовж тижня російські окупанти тричі атакували Миколаїв, використовуючи заборонені касетні боєприпаси

Про це йдеться у звіті міжнародної оргназації з захисту прав людини Human Rights Watch у четвер, 17 березня.

HRW опитала шістьох свідків і перевірила десятки відеозаписів у соцмережах. Окупанти завдали ударів по житлових кварталах 7, 11 і 13 березня.

В організації розповіли: на знімках видно тіла чотирьох загиблих і залишки використаної зброї, включно з ракетами Ураган та Смерч та касетними боєприпасами, а також залишки та осколкові суббоєприпаси 9N210, що не розірвалися.

В HRW наголосили, що ці атака можуть вважатися воєнними злочинами. Касетні боєприпаси заборонені міжнародним правом, проте ні Росія, ні Україна не є державами-учасницями відповідних договорів.

«Касетні боєприпаси становлять безпосередню загрозу для цивільного населення під час конфлікту шляхом навмання розкиданих суббоєприпасів або бомб на широкій території. Вони продовжують становити загрозу після конфлікту, залишаючи рештки, включно з суббоєприпасами, які не вибухають при ударі, стаючи де-факто наземними мінами», — заявили в організації.







18:17 Війна Росії проти України, яка триває вже 22-й день, знищила проросійских політиків не лише в Україні, а й у всій Європі, розповів Радіо НВ генеральний директор інформаційного агентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.



18:13 У Маріуполі критична ситуація, на місто скидають 50—100 бомб щодня

Про це сказано у повідомленні міськради.

Понад 350 тисяч мешканців ховаються у сховищах та підвалах від постійного обстрілу російських окупантів. За даними міськради, попередньо, близько 80% житлового фонду міста знищено, майже 30% не підлягають відновленню.

«Збройні Сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю», — наголосила влада міста.

За останні дві доби з російської блокади вирвалися близько 30 тисяч маріупольців на своїх автомобілях, частина з них уже дісталася Запоріжжя та отримала допомогу в центрах підтримки. До цього російські окупанти зривали евакуацію з Маріуполя та не дозволяли доставити до міста гуманітарний вантаж.

У міськраді також повідомили, що зараз триває розбір завалів драматичного театру та басейну Нептун, де від обстрілів ховалися сотні містян — переважно жінки, діти та люди похилого віку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.





18:11 Внаслідок ракетного обстрілу в Києві загинула відома українська акторка, заслужена артистка України Оксана Швець

Про її загибель повідомили на офіційній сторінці Молодого театру у Facebook, у якому працювала Швець.

Відомо, що Швець загинула цієї ночі під час обстрілів російськими окупантами Дарницького району столиці.





18:07 Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним, запропонувавши проводити переговори щодо перемир’я в Туреччині

Про це повідомляє турецьке державне новинне агентство Анадолу.

Турецький лідер запропонував Путіну провести переговори з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі чи Анкарі.

Ердоган висловив Путіну своє переконання, що у разі успішного припинення вогню з обох боків можливе досягнення компромісу на переговорах України та Росії щодо деяких питань. Проте з низки питань, на його думку, потрібна зустріч глав обох держав.

Він зазначив, що важливо дотримуватися оголошених гуманітарних коридорів із місць, охоплених активними бойовими діями.

У пресслужбі Кремля стверджують, що Ердоган подякував Путіну за успішну евакуацію громадян Туреччини з України та безпечний вихід турецьких суден з акваторії Азовського моря.

Він наголосив, що війна не принесе користі жодній із сторін і варто намагатися залагодити ситуацію через переговори.





18:02 Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ не дали Росії встановити панування в небі, а США, як і раніше, не розглядають варіант встановлення безпольотної зони над Україною, оскільки це спричинить воєнний конфлікт з РФ

«Президент Байден гранично ясно заявив, що війська США не воюватимуть в Україні. Він казав, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати Україну та її зусилля щодо захисту своєї території. Забезпечення безпольотної зони насправді означає, що треба буде воювати з Росією», — сказав він на брифінгу зі своїм словацьким колегою Ярославом Надем.

За словами Ллойда, йому нічого зараз сказати про можливе постачання словацьких зенітно-ракетних комплексів С-300 в Україну. Вашингтон, зазначив американський міністр оборони, сконцентрований на наданні Україні такої допомоги, яка вже показала свою ефективність.

«Українські військові змогли завадити Росії встановити панування у повітрі за рахунок ефективного використання систем ППО як середньої, так і малої дальності. Наша ціль полягає в тому, щоб продовжувати зміцнювати те, що ефектно працює в Україні. Тому ми ведемо переговори з низкою наших союзників та партнерів, щоб переконатися, що ми отримуємо якнайбільше можливостей, щоб продовжувати надавати допомогу українським силам. Щодо поставок С-300, у мене немає жодних новин», — сказав Остін.

Він додав, що проти російських ракетних атак Україна успішно використовує дрони.

Міністр оборони Словаччини також підтвердив відсутність прогресу щодо можливих постачань Україні комплексів С-300.

«Єдина стратегічна система ППО, яка є у нас у Словаччині, це система С-300. Якщо ми вирішимо віддати її українцям, ми таким чином створимо пролом у власній безпеці. Ми обговорюватимемо це питання. Але зараз у мене немає коментарів щодо цього», — сказав Надь.





17:56 Запасів продовольства Україні вистачить на найближчі роки.

Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

«З точки зору забезпечення продовольством України у нас ситуація повністю контрольована», — запевнив Лещенко.

За словами міністра, зараз в Україні сформовано достатній запас продовольства: запаси пшениці - на два роки, запаси олії - на п’ять років, запаси кукурудзи — на 1,5 року.

Також він додав, що українські торгові мережі також забезпечені харчовими продуктами соціального значення у тих регіонах, де можна здійснювати постачання.





17:51 17 березня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії село Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, внаслідок чого загинула дворічна дитина

Травми внаслідок обстрілу отримали ще четверо людей, повідомили у поліції Київської області.

«В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточисленні травми у чотирьох осіб», — пишуть у поліції.



На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.





17:49 У якій частині фронту найважче становище, і що станеться, якщо російська армія почне окопуватися, — про це розповів НВ Олексій Арестович, радник голови Офісу президента.





17:44 Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому

Про це повідомило українське Міністерство закордонних справ після зустрічі його очільника Дмитра Кулеба з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Країни зосередились на обговоренні таких тем:

готовність розглянути можливість Туреччини стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому;

солідарність Туреччини з Україною, практична політична та гуманітарна підтримка;

героїчна оборона України від повномасштабної агресії РФ;

численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні, і неминучість відповідальності за них.

Також голова МЗС Туреччини поінформував Кулебу про свій візит до Москви 16 березня та заявив про готовність Анкари продовжувати посередницькі зусилля задля припинення Росією війни проти України.

У своєму Twitter Чавушоглу вкотре наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.





17:41 Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після візитів до Росії та України цього тижня заявив, що надії на припинення вогню «дещо зросли»

Про це повідомляє Anadolu.

За словами Чавушоглу, Україна зробила пропозицію, щоб гарантами безпеки стали п’ять членів Ради безпеки ООН (Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США), а також Туреччина і Німеччина. Він заявив, що під час візиту до Росії побачив, що країна-агресор «не заперечує і може прийняти таку пропозицію».

Туреччина готова продовжувати посередницькі зусилля для припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомили в МЗС України.

Чавушоглу також висловив сподівання, що спочатку припинення вогню почне діяти у Маріуполі, після чого повномасштабна війна в Україні припиниться і буде встановлено постійне припинення вогню.

16 березня голова МЗС Туреччини зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.







17:38 Негайне припинення вогню та виведення російських військ з території України — це ключові аспекти мирної угоди між Росією та Україною, повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości.

«Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ з територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди. Інакше ніяк», — сказав він.

Подоляк додав, що переговори — масштабний процес, у якому беруть участь не лише Росія та Україна, а й партнери.

«Адже ми не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому», — наголосив він.

За словами Подоляка, українська та російська делегації на переговорах відстоюють свої позиції, тож узгодження спірних моментів може зайняти час. Він зазначив, що процес не такий швидкий, як хотілося б українській стороні.

«За цей час ми маємо наблизитися до укладання мирної угоди. Враховуючи насамперед інтереси України, яка зазнала величезних руйнувань з боку РФ», — наголосив він.





17:35 Канада запроваджує санкції проти чиновників режиму Білорусі через причетність до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це заявивла міністерка закордонних справ Мелані Жолі, передає CNN.

Нові обмеження стосуються 22 вискокопосадовців Міністерства оборони Білорусі, які дозволили свої країні стати «стартовим майданчиком» для російського вторгнення.

«Світ із жахом спостерігає за безглуздим насильством [Росії], яке відбувається в Україні. Так само, як Канада запроваджує суворі санкції проти російського режиму, білоруське керівництво також має нести відповідальність за те, що дозволило та підтримало неспровоковані атаки Володимира Путіна», — сказала Жолі, закликавши білоруського диктатора Олександра Лукашенка припинити підтримувати вторгнення РФ.





17:32 Кремль відмовився виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо припинення війни. Попри це, воно відіграє важливу роль для України, адже посилюватиме тиск на РФ, пояснив в ефірі Радіо НВ юрист-міжнародник Борис Бабін

«Це [рішення] матиме значення не лише в [іншій] справі про так званий геноцид, щодо якого ми сьогодні вимагаємо притягнути Росію до відповідальності. Ці заяви будуть мати виключне значення щодо позиції Росії в ООН. Позиція РФ матиме важливість [для] подальших миротворчих зусиль ООН, відновлення миру в Україні, офіційного накладання на державу-агресора відповідних санкцій вже не від окремих держав, а за рішенням міжнародних організацій», — заявив він.

Крім того, додав юрист, всі ці заяви міжнародних організацій, зокрема судів, сприятимуть подальшому покаранню винних:

«Навіть якщо керманича російської держави [Володимира Путіна] до Гааги не довезуть (а я думаю, його поплічники зроблять все, щоб він пішов в світ інший до статусу підсудного), то все одно залишиться купа російських чиновників першого ешелону (уряд, генеральний штаб, ключові українські колаборанти), які безперечно будуть відповідати в Гаазі за вчинення злочинів проти людяності, воєнних злочинів, злочинів агресії. І для цього ці документи, встановлені міжнародним судом обставини, — надважливі».





17:26 Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що є «дуже, дуже вагомі докази» воєнних злочинів, скоєних в Україні, і того, що за ними стоїть російський диктатор Володимир Путін

Водночас вона не назвала його воєнним злочинцем, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден у середу назвав Путіна воєнним злочинцем. На запитання, чи Велика Британія готова повторити ці слова, Трасс сказала, що це має вирішувати Міжнародний кримінальний суд.

«Є дуже, дуже вагомі докази того, що військові злочини були скоєні і що за ними стоїть Володимир Путін. Зрештою Міжнародний кримінальний суд має вирішити, хто є військовим злочинцем, а хто ні, а ми маємо надати докази», — заявила вона.





17:22 З 2023 року Польща планує повністю відмовитися від купівлі російського газу, який наразі становить приблизно половину в енергобалансі країни

Польща не продовжуватиме довгостроковий контракт на купівлю російського газу, який спливає у грудні 2022 року. Про це заявив уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський в ефірі радіо RMF FM.

«Довгостроковий контракт спливає у грудні цього року. Більше купувати газ у російських постачальників ми не будемо», — заявив Наїмський.

В енергобалансі Польщі російський газ становить приблизно 50%, проте польський уряд упевнений, що зможе його замінити. За словами чиновника, польська PGNiG має портфель контрактів, які замінюватимуть російські поставки.

Наїмський зазначив, що у жовтні 2022 року Польща вводить в експлуатацію газопровід Baltic Pipe з Норвегії через Балтійське море. Також Польща має розширений термінал для прийому зрідженого газу в Свиноуйсьці.

За словами урядового уповноваженого, газ з інших джерел не буде набагато дорожчим за російський, оскільки Європа є частиною глобального ринку, і рано чи пізно ціни стабілізуються.





17:13 На тлі війни Росії проти України посол РФ у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов заявив, що країна має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва «залишає за собою право реагувати на таку можливість»

Про це повідомляє Балканський оглядач.

«Якщо вона (Боснія та Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша річ — наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми реагуватимемо», — заявив Калабухов.

За його словами, він не думає, що «у якійсь фантазії, у якійсь реальності» Боснія та Герцеговина стає членом НАТО, тому що в країні «немає консенсусу» з цього питання.

Калабухов заявив, що поки Росія не має плану дій щодо БіГ, а Москва реагуватиме, «аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію».

Голова Президії Боснії та Герцеговини Желько Комшич засудив заяву посла.

«Рішуче засуджую загрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії та Герцеговини до НАТО», — сказав Комшич.

За його словами, рішення Боснії та Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інститутів Боснії та Герцеговини, а не приводом для нападу.

«Як голова Президії БіГ я зобов’язаний засудити і відкинути загрози, які є не лише загрозою Боснії та Герцеговині, а й загрозою миру та стабільності на Західних Балканах», — сказав Комшич.





17:01 У Мінську знайшли повішеним польського дезертира Еміля Чечка, який перейшов на бік режиму Олександра Лукашенка під час міграційної кризи на білоруському кордоні у 2021 році

Про це повідомляє Nexta.

«Схоже, що він став непотрібним для своїх кураторів з КДБ», — сказано у повідомленні.



Інших подробиць щодо смерті Чечка наразі немає.

Білоруські силовики використовували польського перебіжчика у пропагандистських цілях.





16:52 Число загиблих внаслідок ворожого обстрілу міста Мерефа Харківської області зрослодо 21, 25 людей отримали поранення

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.





16:48 Вторгнення Росії в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки має бути перевірена, а НАТО не має сили, щоб зупинити главу Кремля

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Wiadomości.

За його словами, для України важливий не статус, а союзники, «які справді готові воювати на нашому боці». Подоляк заявив: зараз НАТО — це організація, діяльність якої здебільшого зводилася до проведення самітів.

«Правда полягає в тому, що найбільший військовий альянс в історії людства не справляє враження на Кремль. Усі ці розмови про те, що НАТО наближається до кордонів Росії, — це лише трюк, пропаганда для росіян на внутрішньому ринку, щоб виправдати їхній напад на Україну та інші країни», — заявив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що Україна хоче завершити війну, «побудувавши новий альянс, який буде достатньо міцним, щоб зупинити Росію, якщо вона захоче знову на когось напасти».

Він розповів, що це не має бути документ на кшталт Будапештського меморандуму, а конкретна угода, що відповідає всім нормам міжнародного права.

«У ньому крок за кроком будуть описані механізми, які будуть задіяні в разі чергового нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що знову не залишимося одні на полі бою. Держави, що виступатимуть гарантами, зокрема й сама Росія, візьмуть на себе конкретні зобов’язання», — уточнив Подоляк, додавши, що в майбутньому документ можуть розширити, а на його основі створити «абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку у всій Європі».





16:44 Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що президенту України Володимиру Зеленському необхідно ухвалити пропозиції Росії щодо миру

Про це повідомляє БелТА.

«Я переконаний, що найближчим часом цей конфлікт — операція Росії - закінчиться миром. Скажу вам вперше головне: Росія пропонує Україні — Путін Зеленському, я це точно знаю, — абсолютно прийнятний варіант договору. І сьогодні ще можливо, щоб Україна з Росією домовилися і Зеленський підписав із Путіним цей договір», — заявив він.

При цьому Лукашенко вважає, що якщо Зеленський не погодиться на план Путіна, тоді «незабаром йому доведеться підписати акт про капітуляцію».

«Росія у цій війні не програє. У цьому ви 100% переконані також. Чим закінчується війна у разі перемоги однієї зі сторін, Японія це знає краще за мене».

Лукашенко також висловив думку, що Білорусі не доведеться воювати з Україною, але не виключив цього у разі ескалації.

«Заходу не вдасться втягнути нас у цей конфлікт. У нас достатньо розуму, щоб не втягнутися в цей конфлікт, як нас сьогодні американці разом зі своїми партнерами штовхають до цього конфлікту», — сказав Лукашенко.





16:40 Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти не можуть взяти Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв, тому вдаються до терористичних актів

Під час брифінгу в Українському медіа-центрі Мотузяник сказав, що Київ, Харків, Маріуполь і Миколаїв надзвичайно важливі у російській наступальній операції.

«У більшості, майже в усіх цих містах, ворог не має жодного успіху і не може взяти ці міста. Тому противник вдається до терористичних актів, просто хаотично, неприцільно обстрілюючи ці міста з артилерії та ракет. Я хочу наголосити, що залишається можливість здійснення ворогом спроб штурмувати столицю», — повідомив він.

Речник Міноборони наголосив, що оборона Києва — стратегічне завдання всієї держави, до неї залучено найкращі підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спецоперацій ЗСУ.

Командувач оборони Києва — командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 17 березня перевірив оборону на північно-західних підступах до столиці в населеному пункті Мощун. Після спілкування з українськими військовими він заявив, що підступи до Києва — на надійному замку і ворог туди не пройде.





16:38 Президент України Володимир Зеленський нагородив 130 українських військових, які захищають Україну в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідний указ з іменами тих, хто був нагороджений, був підписаний у четвер, 17 березня.

46 українських військовослужбовців були відзначені нагородами посмертно.







16:32 У захопленому Росією Скадовську в Херсонській області постійно переміщуються російські військові

Про це повідомив мер міста Олександр Яковлєв у Facebook.

Він зазначив, що у місті зберігається контрольована ситуація, працюють окремі магазини, ринки, аптеки, пошта, поліклініка, лікарня, а школи — у дистанційному режимі.

«По місту та громаді постійно переміщуються російські військові. Прохання не провокувати їх. Ми все мирне населення, і тому проти нас ніхто не має права застосовувати зброю», — пише Яковлєв.

Мер нагадав про комендантську годину з 22 вечора до 6 ранку. Він наголосив, що у Львові для мешканців Скадовська зібрали першу партію медикаментів. Зараз міська влада шукає можливість доставлення їх до Скадовська.

«Хочу подякувати усім за допомогу та підтримку дій влади — це дуже важливо, та нагадую що зараз наше головне завдання зберегти порядок в місті, життя та здоров’я наших громадян», — наголосив він.





16:21 Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися, як тільки українська та російська делегації закінчать роботу над документами

В інтерв'ю Wiadomości Подоляк заявив, що місце переговорів не має значення і може бути будь-яким, окрім Росії. За його словами, організацію зустрічі можуть розпочати найближчими тижнями, як тільки делегації закінчать роботу над мирною угодою.





16:16 Як мінімум 15 людей загинули та 25 отримали поранення під час нічного обстрілу Мерефи Харківської області

Артилерійським вогнем росіяни знищили місцеву школу та будинок культури.

Стан 10 поранених медики оцінюють як тяжкий.

Противник завдав удару по місту о 3:30 четверга, 17 березня. Українські правоохоронці кваліфікували обстріл цивільної інфраструктури як воєнний злочин. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.





16:01 За час війни російські окупанти вкрали української води на майже 620 мільйоні гривень

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції України.

«Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим», — пишуть у Держекоінспекції.

За даними Інспекції, сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу.

Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу.

Наразі російською федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро, через часткову розгерметизацію гідроспоруди Північно-Кримського каналу пропускною потужністю 50 м3/сек. (4 320 000 м3/ добу).





15:58 Співвласник Rusal Олег Дерипаска знову закликав до миру та зробив різку заяву про ситуацію в Росії

Коментуючи публікації про те, що він може стати головою російського Центробанку, Олег Дерипаска написав у своєму телеграм-каналі, що не планує займати держпосади. Але заявив, що зробить усе можливе та неможливе, щоб Росія більше не потрапляла «в таку засідку».

Для цього, за його словами, потрібні:

мир;

розпустити весь Газмяс та закінчити держкапіталізм;

почати все заново.

Дерипаска опинився у широкому списку підприємців та чиновників, які потрапили під санкції США та Великобританії та Канади.







15:54 Перша леді України опублікувала відкритий лист до учасників Саміту перших леді та джентльменів, що відбувся у Києві в серпні 2021 року

У своєму листі вона нагадала про жахи військової агресії Росії проти України і подякувала за допомогу, яку європейські країни надають біженцям із України.





15:46 До Чернігівської області як гуманітарну допомогу завезли пачки «маргарину», в яких виявилися бруски пінопласту

Про це у Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, опублікувавши на підтвердження своїх слів відео.

«Ви знаєте, з такими друзями і ворогів не треба… Хто так робить, ми вас цим пінопластом потім нагодуємо», — прокоментував він, зазначивши, що виробник маргарину до цієї ситуації стосунку не має.





15:42 Шольц виключив військове втручання НАТО у війну Росії проти України

Він аявив, що НАТО не ризикуватиме ескалацією війни в Україні, яку розпочала Росія, шляхом військового втручання, сказавши категоричне «ні» розгортанню місії Альянсу.

Про це він завив під час пресконфренеції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом після виступу президента України Володимира Зеленського у Бундестазі, пише Der Spiegel.

Водночас, за словами Шольца, ФРН продовжує робити свій внесок, надаючи Києву різну допомогу, зокрема й озброєння.

«Основним обов’язком Альянсу є забезпечення безпеки всіх членів[…] Доля людей в Україні глибоко зворушує нас. Тому війну необхідно закінчити швидко і дипломатичним шляхом. [Російськіий диктатор Володимир] Путін несе жахливі страждання і смерть для народу України… Ми з Україною», — сказав німецький канцлер.







15:34 Минулої доби, 16 березня, російські війська завдали ще півсотні артилерійських ударів по Харкову

Противник задіяв ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та міномети. Під ворожим вогнем опинилися майже всі райони міста. Ворог активізував застосування реактивних систем залпового вогню: із 49 обстрілів у 10 випадках вогонь вівся з БМ-21 «Град».

Про оперативну обстановку повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у четвер, 17 березня.

За його словами, у Харкові активність ворожої авіації не зафіксували.

В Ізюмському районі ЗСУ збили два російські літаки та вертольоти, а також знищили батальйонно-тактичну групу противника.

«Харківщина тримає оборону, Збройні сили України не пропускають ворога та дають гідну відсіч! Наша українська армія, наш народ — непереможні!», — написав керівник області в Facebook у четвер.





15:30 Президент США Джо Байден обговорить війну Росії проти України із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, розмова відбудеться у п’ятницю, 18 березня.

У Білому домі назвали заплановану розмову «частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих каналів спілкування між Сполученими Штатами та КНР».

«Два лідери обговорять управління конкуренцією між двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання, що викликають спільне занепокоєння», — зазначила Псакі.

Китай відкрито не засуджує дії Росії та заявив про своє бажання утриматися від санкцій.







15:27 Яхти, підозрювані у зв’язках із російськими олігархами, перебувають під слідством у Великій Британії.

Про це повідомив міністр транспорту Грант Шаппс, повідомляє Sky News.

За його словами, «невелика кількість» яхт, пришвартованих у Великій Британії, перебуває під слідством через підозри у зв’язках з російськими олігархами.

Ці яхти не можуть покинути країну, а десять пов’язаних з Росією суден було відхилено або перенаправлено за своїм курсом.





15:24 Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна поки що не давала згоди на постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів С-300, проте готова це зробити, якщо отримає альтернативу

Про це повідомляє Тeraz.sk.

Міністр зазначив, що це єдина система ППО та альтернативи у Словаччині поки що немає.

Він також заявив про необхідність позбутися залежності від російських технологій, заявивши, що винищувачі МІГ та ЗРК С-300 можуть підтримувати лише російські компанії, що у нинішній ситуації «практично неможливо».







15:16 Лідер гурту Океан Ельзи, музикант Святослав Вакарчук опублікував відео, зроблене у реанімації у Запоріжжі, де медики борються за життя дітей, які потрапили під обстріл окупаційних військ, виїжджаючи з Маріуполя

Вакарчук назвав ролик «найстрашнішим відео, яке колись знімав», а також закликав росіян зупинити свою шалену владу.

«Це найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав… Не знаю чи є ще сенс шукати людяності там, але одне відео записав для матерів російський вбивць. Це найтяжчі воєнні злочини — проти дітей! А вся їх вина перед росіянами в тому, що ці діти — українці, які живуть в своїй незалежній країні!», — написав він у публікації.





15:05 Диктатура шукає винуватців провалу? У Росії затримали заступника голови Росгвардії



Христо Грозєв, розслідувач Bellingcat, повідомив із посиланням на три окремих джерела, що ФСБ затримала в Росії заступника начальника Росгвардії генерала Романа Гаврилова. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Володимира Путіна.

Грозєв зазначив, що причина затримання достеменно невідома. За словами одного з джерел, Управління військової контррозвідки ФСБ затримало генерала за «витік військової інформації, який призвів до загибелі людей», а ще двоє стверджують, йдеться про «марнотратне розбазарювання пального».

14:59 У Київській області окупанти ґвалтують і вбивають місцеве населення — Арестович

Російська армія вдається до грубого та масованого знищення місцевого населення в містах біля Києва, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.



«У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилася. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки», — сказав Арестович під час брифінгу в Медіа Центрі України.







14:55 «Немає про що хвилюватися». Українська влада ніколи не здасть наших національних інтересів — Арестович

За словами радника голови ОП України Олексія Арестовича, принципова позиція президента України полягає в тому, що Україна має бути визнана у міжнародних кордонах станом на 1991 рік.

«Друге — все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу. То ж, вам немає про що хвилюватися! Ми ніколи не здамо наших національних інтересів», — сказав Арестович.





14:50 Денісова назвала «актом геноциду» удар РФ по театру в Маріуполі, який був укриттям для сотень людей

Скидання надпотужної авіаційної бомби на будівлю Драматичного театру Маріуполя, де ховалися мирні люди та було попередження «діти», є актом геноциду, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх боків помічена написами „діти“, є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для рашистських військ та керівництва держави-терориста буде невідворотним та суворим», — повідомила Денісова у телеграмі.



За її словами, наразі тривають роботи з розбору завалів, проте інформації про загиблих чи поранених поки що немає.





14:43 У Львівській області відновили роботу сервісні центри МВС — адреси

У четвер, 17 березня, стало відомо, що у Львівській області відновили сервісні центри міністерства внутрішніх справ України.

Громадяни України можуть:

замінити посвідчення водія громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони;



скласти іспити на категорії С і CE, в першу чергу, для громадян, які мобілізовуються до Збройних сил України, залучаються до служби в Територіальній обороні та правоохоронних органах;

зареєструвати нове авто придбане в автосалоні;

отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу.





14:38 Сирійські найманці розглядають відправку на війну проти України як шанс для міграції до ЄС — розвідка

За інформацією української розвідки, сирійські найманці розглядають участь у війні на боці РФ як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції до країн ЄС. Як повідомили у ГУР Міноборони, командування російської військової бази Хмеймім у Сирії отримало вказівку щодня відправляти в Україну 300 бойовиків.

15 березня для участі у бойових діях проти України з бази Хмеймім до Росії було відправлено 150 найманців.







14:24 Маневри російських військових кораблів біля узбережжя Одещини не становлять реальної загрози — ОДА

Біля берегів Одеси та Чорноморська з’явились кораблі окупантів, які активно маневрують. Проте жодного стосунку до висадки десанту ці піруети на воді не мають. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ повернулись до берегів Одеської області. Сьогоднішні маневри — це спроба психологічного тиску на населення та захисників України. Наші військові не зафіксували жодних спроб підготовки до десантування, тож реальної загрози поки що нема.







14:13 Злочини РФ: у Чернігові під завалами гуртожитку загинула родини з трьома дітьми

У Чернігові рятувальники дістали з-під завалів родину загиблих з 5 осіб. Серед них 3 дітей (хлопчик і дівчинка, двійнятка по 3 рочки; старша сестричка 12 років) та їхні батьки.

Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку.

14:09 За добу ЗСУ збили два російські літаки та вертоліт у Харківській області

Збройні сили України завдали серйозних втрат російській авіації в Харківській області. У середу, 16 березня, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили два ворожі літаки та вертоліт в Ізюмському районі. Про втрати противника повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.





14:05 Новий обстріл Чернігова з важкої артилерії: серед загиблих громадянин США

Сьогодні окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях Чернігова, повідомляє місцева поліція. Є загиблі і поранені люди (точну кількість поки не називають). Серед загиблих — громадянин США.





13:55 Локальні котли для мирних громадян. Подоляк розповів про тактику Росії у війні проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тактика Росії у війні проти України зараз полягає, зокрема, і в локальних котлах для мирних громадян.

«Тактика РФ. В’язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти», — написав він.





13:40 Удар Росії по драмтеатру в Маріуполі: кількість втрат серед мирного населення уточнюється

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу. «Ми з вами бачили вчора у Маріуполі, де накрили місця укриття громадян з дітьми. Втрати зараз уточнюються», — сказав він.

За словами Арестовича, російські війська розуміють, що не можуть перемогти українську армію, і тому вдаються до руйнування цивільних об'єктів та терору мирного населення.





13:36 ЗСУ ліквідували російську батальйонно-тактичну групу під Харковом

Як повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, 16 березня українські бійці знищили російську техніку, паливо та боєприпаси.

«Це значно послабило наступальні спроможності росіян, які і без того деморалізовані», — написав керівник області у Facebook.

Командування ЗСУ уточнило, що йдеться про знищення БТГр 26-го танкового полку 47-ї танкової дивізії російської армії. Захисники Харкова знищили колону ворожої техніки, що рухалася у бік Кам’янки Ізюмського району.





13:29 «Запустити це вже не можна». Меткомбінат Азовсталь розбомблений повністю — заступник мера Маріуполя

Меткомбінат Азовсталь у Маріуполі розбомблений російськими агресорами з повітря. Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

«Нічого не працює. Все стоїть. Запустити все це вже не можна. Азовсталь розбомблений. Повністю. Дуже багато авіанальотів припало на Азовсталь», — сказав він.





13:24 «Ворог перейшов до оборони». Арестович запевняє, що Києву зараз не загрожує наступ

Російські військові у найближчій перспективі не намагатимуться знову захопити Київ, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. В інтерв'ю Радіо Свобода він повідомив, що зараз поблизу української столиці та ще на кількох напрямках тривають місцеві бої тактичного значення, які не становлять серйозної загрози.

«Той самий Київ, той самий Чернігів, ті самі Суми, Харків — вони (російські військові - ред.) переважно перейшли до оборони, до утримання районів, які вони зайняли», — розповів Арестович.





13:18 Росія відкинула рішення Міжнародного суду ООН з вимогою припинити агресію в Україні - Пєсков

У Кремлі відхрестилися від вимог Міжнародного суду ООН до РФ припинити бойові дії в Україні.



На запитання журналістів про вчорашнє рішення суду ООН за позовом України прессекретар глави держави Дмитро Пєсков відповів: «Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як „згода сторін“. Тут жодної згоди бути не може».



«У цьому випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги», — додав представник Кремля. 16 березня Міжнародний суд ООН у своєму рішення озвучив вимогу до Росії «негайно припинити бойові дії в Україні».





13:15 Російський корабель прийшов за адресою. ТОП-7 яхт російських олігархів, заарештованих по всьому світу

Розв’язуючи війну в Україні, вище керівництво РФ остаточно спиляло гілку, на якій сидить. Наслідки вторгнення вже розхльобують як найбідніші, і найбагатші росіяни.

НВ зібрав дані про яхти російських олігархів, які заарештували у різних частинах світу. НВ зібрав дані про яхти російських олігархів, які заарештували у різних частинах світу.

13:07 «Пішла війною проти гуманізму». Росія хоче знищити Україну — Резніков

Росія хоче знищити Україну, тому розпочала повномасштабне вторгнення, заявив український міністр оборони Олексій Резніков.

«Війна проти України — це війна проти миру. Побажавши знищити Україну, Росія пішла війною проти гуманізму, міжнародного права, миру та свободи — цінностей, які роблять нас людьми, а не машинами чи звірами», — сказав він на позачерговому засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони.

12:57 «Ворог намагається вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей» — нове зведення Міноборони



Міноборони України повідомило оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 12.00 четверга, 17 березня:

Російські терористичні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей . Успіху не має.

. Успіху не має. Противник намагається здійснювати блокування населених пунктів на північ від Києва, щоб скувати сили ЗСУ

Ворог не відмовляється від нанесення ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та інших областях, де не ведуться активні бойові дії.

​На Волинському напрямку РФ інтенсивно використовує території та інфраструктури Республіки Білорусь для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угрупування окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку. Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у бойових діях на боці РФ

РФ інтенсивно використовує території та інфраструктури Республіки Білорусь для завдання ударів по території України та логістичного забезпечення угрупування окупаційних військ, які діють на Поліському напрямку. Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у бойових діях на боці РФ На Поліському напрямку ворог здійснював спроби оволодіти раніше зайнятими рубежами, які втратив внаслідок успішних дій підрозділів ЗСУ. Успіху на зазначеному напрямку ворог не має, зазнає втрат. Намагається здійснити перегрупування військ та налагодити логістичне забезпечення.

напрямку ворог здійснював спроби оволодіти раніше зайнятими рубежами, які втратив внаслідок успішних дій підрозділів ЗСУ. Успіху на зазначеному напрямку ворог не має, зазнає втрат. Намагається здійснити перегрупування військ та налагодити логістичне забезпечення. На Сіверському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, продовжує підготовку для відновлення наступу з метою подальшого блокування міста Києва з північно-східного напрямку. Здійснює хаотичні обстріли позицій підрозділів ЗСУ, намагається вести розвідку.

напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, продовжує підготовку для відновлення наступу з метою подальшого блокування міста Києва з північно-східного напрямку. Здійснює хаотичні обстріли позицій підрозділів ЗСУ, намагається вести розвідку. На Слобожанському напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм, успіху не мали. Роблять спроби закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення.

напрямку окупанти намагалися провести наступальні дії з району міста Ізюм, успіху не мали. Роблять спроби закріпитися на зайнятих рубежах та вдосконалити систему матеріально-технічного забезпечення. Російські загарбники посилюють угруповання за рахунок додаткових підроздлів 1-ї танкової армії та берегових частин Балтійського флоту.

за рахунок додаткових підроздлів 1-ї танкової армії та берегових частин Балтійського флоту. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог проводив наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного ( закріплюється на західних та північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста). На Попаснянському та Волноваському напрямках провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар'їнка. Зазнав втрат. Проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів. На Маріупольському напрямку продовжує штурм міста.

напрямках ворог проводив наступальні дії. Мав частковий успіх у районі Рубіжного закріплюється на західних та північно-західних околицях міста, просувається до південної частини міста). На напрямках провів невдалі штурмові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьк та Мар'їнка. Зазнав втрат. Проводить перегрупування військ, здійснює поповнення запасів. На Маріупольському напрямку продовжує штурм міста. На Запорізькому напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили.

напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. На Південнобузькому напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль н.п. Мала Шестірня, проте загального успіху не мав, закріплюється на займаних позиціях.

напрямку противник проводив розвідку, здійснював інженерне обладнання займаних позицій. Намагався проводити наступальні дії на Криворізькому напрямку, взяв під контроль н.п. Мала Шестірня, проте загального успіху не мав, закріплюється на займаних позиціях. На Таврійському напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки.

напрямку ворог продовжував нарощування системи матеріально-технічного забезпечення угруповання військ. На аеродромі Джанкой розгорнуто збірний пункт пошкодженої техніки. Противник намагається розповсюджувати дезінформацію усіма доступними каналами комунікацій. Його зусилля спрямовані як на українців на тимчасово захоплених територіях, так і на власне населення з метою формування міфу про « непереможність» російської армії.





12:50 Місто протримається до перемоги. Мер Чернігова Владислав Артошенко розповідає НВ про складну ситуацію у місті і мужність його захисників

Через зростаючі інтенсивні обстріли Чернігів живе без води, електроенергії та з перебоями постачання продуктів і ліків. Втім його мер Владислав Артошенко впевнений, що місто встоїть.

НВ поспілкувався з міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком про гуманітарну ситуацію в місті, готовність боронитись та ненависть до росіян.





12:39 Росія завдала Києву збитків на мільярди доларів — Кличко

Збитки, заподіяні російською військовою агресією столиці України, обчислюються вже мільярдами доларів, заявив мер Києва Віталій Кличко. «Чітких цифр немає, але це вже мільярди доларів однозначно», — сказав Кличко в ефірі національного марафону українських телеканалів у четвер.





12:35 Український військовий обіймає сина у київському метро — зворушливе фото

Світлину опублікував заступник голови КМДА Костянтин Усов.

12:24 «Дві доби комендантської години спрацювали»: у Києві затримали кілька ворожих диверсійних груп

Протягом майже двох діб комендантської години у Києві та області затримали кілька російських диверсійних груп. Про це в ефірі телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.

«Ми затримували диверсійні групи як у Києві, так і в Київській області. Вони всі були нейтралізовані. І як результат — ситуація в Києві та на тих територіях, які ми контролюємо в області, щодо стабільна та повністю контрольована. Тому з цієї точки зору, я вважаю, що комендантська година спрацювала», — зазначив він.





12:14 ЗСУ показали відео вуличного бою з танками РФ у Маріуполі

Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео вуличного бою з російськими танками у Маріуполі. Увійшовши до міста, бронетехніка ЗС РФ потрапила у засідку бійців полку Азов і була повністю знищена.

12:10 «Ви ніби знову за стіною — між свободою і неволею»: звернення Зеленського до Бундестагу — головні тези

Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський звернувся із промовою до депутатів німецького Бундестагу. Ось головні тези його звернення (ПОВНИЙ ТЕКСТ ТУТ):

Я звертаюся до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи все, що є в Україні. Все — житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією.



За три тижні загинули тисячі українців. Окупанти вбили 108 дітей. Посеред Європи, у нас, у 2022-му році.

Я звертаюся до вас після численних зустрічей, переговорів, заяв і прохань. Після кроків на підтримку, деякі з яких — запізнілі. Після санкцій, яких вочевидь замало, щоб зупинити цю війну. І після того, як ми побачили, скільки звʼязків ваші компанії залишають із Росією.

Ви — ніби знову за стіною. Так, не Берлінською. Але посеред Європи. Між свободою і неволею. І стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не ухвалюється заради миру. Ви не бачите, що за цією стіною, а вона між нами, між людьми у Європі. І через це не всі відчуваєте вповні те, що сьогодні переживаємо ми.

Шановний німецький народе. Чому це можливо? Коли ми говорили вам, що «Північні потоки» — це зброя й підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що все ж таки це економіка. А це був цемент для нової стіни.

Коли ми запитували у вас, що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО, бути у безпеці, отримати гарантії безпеки, ми чули у відповідь: такого рішення на столі поки що немає й найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. Як ви зволікаєте й заразіз питанням про вступ України у Євросоюз. Якщо відверто, для деяких це політика. А насправді - це каміння. Каміння для нової стіни.

Я звертаюся до вас від імені українців, звертаюсь до вас від маріупольців — мирних мешканців міста, яке російські війська заблокували та рівняють із землею. Російські війська не розрізняють, де цивільні, а де — військові. Де цивільні обʼєкти, і вважають мішенню все. Театр, у якому ховалися сотні людей і який був підірваний учора, пологовий будинок, дитяча лікарня, житлові райони без будь-яких військових обʼєктів — вони руйнують усе.

Ви це все можете побачити. Якщо підніметесь над цією стіною. Якщо згадаєте, що значив для вас Берлінський повітряний міст. Який можна було зробити, тому що небо було безпечним. З неба вас не вбивали.

Я звертаюся до вас від імені українців старшого віку — тих, хто пережив Другу світову війну. Хто врятувався під час окупації 80-т років тому. Хто пережив Бабин Яр, куди зараз ударили російські ракети.

Я звертаюсь до вас від усіх, хто чув, як щороку політики кажуть: «Ніколи знову». І хто побачив, що ці слова нічого не варті. Бо знову в Європі намагаються знищити цілий народ.

Я звертаюся до вас від імені наших військових. Тих, хто захищає нашу державу, а отже й цінності, про які часто говорять всюди в Європі, всюди — і у вас. Свободу і рівність. Можливість жити вільно. Не підкорятись іншій державі, яка вважає чужу землю своїм «життєвим простором».

Чому вони захищають все це без вашого лідерства? Без вашої сили? Чому держави за океаном для нас виявляються ближче, ніж ви? Тому що це — стіна, яку хтось не помічаєте, але об яку бʼємося ми.

Я вдячний усім, хто підтримує нас. Я вдячний вам. Звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі. Журналістам, німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію.

Я вдячний усім, хто є вищим, ніж будь-які стіни. І хто знає, що на сильнішому і відповідальності більше, коли йдеться про порятунок людей.



Нам складно вистояти без допомоги світу, без вашої допомоги. Складно захищати Україну, Європу. Без того, що ви здатні зробити.

Я звертаюся до вас і нагадую те, що потрібно. Те, без чого Європа не виживе, не збереже свої цінності. Колишній актор, президент США Роналд Рейган сказав одного разу в Берліні: «Зруйнуйте цю стіну!»

Канцлере Шольц! Зруйнуйте цю стіну. Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте. І чим ваші нащадки будуть пишатись. Підтримайте нас. Підтримайте мир. Підтримайте кожного українця. Зупиніть війну. Допоможіть нам її зупинити.

11:53 Російські окупанти шукають «українські патрони», щоб прострелити ноги та потрапити у госпіталь — СБУ



Солдати російської окупаційної армії спеціально шукають «українські патрони», щоби прострелити собі ноги та потрапити до госпіталя.

Про це йдеться у новій перехопленій розмові російського окупанта з матір'ю, пишуть в офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України. «Я тобі по-секрету скажу… ми хотіли патронами 7.62, українськими, короче, одне одному ноги прострелити й повернутися у госпіталь в Будьонновськ…», — ділиться з матір'ю солдат РФ.





11:40 Українці знищили вже третину літаків РФ — МВС

Станом на четвер, 17 березня, українські військові знищили вже третину всіх літаків, які ЗР РФ задіяла для вторгнення. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Тенденція для нас позитивна… Маючи обмежені ресурси, ми щодня збиваємо по кілька літаків… За нашими підрахунками, ми збили приблизно одну третину літаків, які маює РФ. Тобто за 21 день Росія втратила третину своїх літаків», — наголосив він.





11:30 Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію з проханням до ООН закрити небо над Україною

Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН встановити безпольотну зону над Україною. «Литовський сейм одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН вжити негайних заходів щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів», — повідомляється в Twitter Сейму Литовської Республіки.





11:26 «Ми допомагатимемо розвиватися». Китай ніколи не нападе на Україну — посол КНР

Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун заявив, що Китай ніколи не нападатиме на Україну. Про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

«Китай ніколи не буде нападати на Україну, ми будемо допомагати, зокрема в економічному напрямі. Наша країна за один рік імпортує товари зі всього світу вартістю понад три трильйони доларів. Ми готові допомагати вам розвиватись», — сказав він.





11:18 У Сенаті США представили резолюцію про передачу винищувачів МіГ-29 Україні

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем представив у Сенаті проект резолюції із закликом до адміністрації президента Джо Байдена сприяти наданню Україні винищувачів Міг-29 та систем ППО. Про це повідомляє DW.

«Я закликаю Сенат виступити одностайно. Якщо ми проголосуємо за резолюцію про постачання українським військовим винищувачів „МіГ“ та інших систем протиповітряної оборони, то це стане підмогою для українського народу та їхніх військових. Це стане ударом для Путіна. Якщо ми зробимо це найближчим часом, я думаю, це дійсно може допомогти розв’язати цей конфлікт», — заявив Грем.







11:10 Втрати РФ в Україні досягли 14 тис. осіб та майже 1,5 тис. бойових броньованих машин

Генштаб ЗСУ оновив загальні бойові втрати ворога від початку вторгнення:

особового складу — близько 14000 осіб,

танків — 444 од,

бойових броньованих машин — 1435 од,

артилерійських систем — 201 од,

РСЗВ — 72 од,

засоби ППО — 43 од,

літаків — 86 од,

гелікоптерів — 108 од,

автомобільної техніки — 864 од,

кораблі /катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11,

спеціальна техніка — 10.

10:57 Немає жодної будівлі без пошкоджень. Маріуполь розбомблено на 80−90% - заступник мера



Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що 80−90% міста розбомблено. Про це повідомляє Forbes.

«Я вважаю, що 80−90% розбомблено. Жодної будівлі немає без пошкоджень. Або зруйновано, або пошкоджено», — сказав він.





10:49 Реєстрація для громадян України: посол Ізраїлю пояснив, кому буде відмовлено у в'їзді до країни

Прохання про попередню реєстрацію та дозвіл на виліт до Ізраїлю для громадян України є тимчасовим заходом, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

«Відмова у праві на в'їзд надаватиметься лише тим, хто у минулому порушував візовий режим і перебував в Ізраїлі нелегально. Всім іншим буде дозволено в'їхати до Ізраїлю.





10:38 «Люди виходять живі». Бомбосховище у маріупольському Драмтеатрі витримало — Тарута

16 березня у Драмтеатр в Маріуполі влучила ворожа ракета, у бомбосховищі під будівлею ховалися люди, зокрема родини з дітьми.

Народний депутат України Сергій Тарута на своїй сторінці на Facebook повідомив, що лише на ранок стало відомо, що принаймні частина людей там вцілілі.



«Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!», — пише Тарута.

Точної інформації про кількість поранених чи загиблих наразі немає.

10:33 У Чернігові за добу під російськими обстрілами загинули 53 людини — голова ОДА



53 людини загинули в середу внаслідок обстрілів Чернігова російськими окупаційними військами, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Ворог продовжує системні арт- і авіаобстріли нашого обласного центру, знищує цивільну інфраструктуру. Ми зазнаємо великих втрат. Лише за вчорашню добу до моргів міста привезли 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті російським агресором. І за кожного нашого громадянина ми будемо мститися та вбивати», — сказав Чаус у відеозверненні, розміщеному в телеграмі в четвер уранці.



При цьому ЗСУ, за його словами, продовжують завдавати противнику на околицях міста великих втрат. При цьому окупаційні війська до самого Чернігова не проривалися, наголосив голова обладміністрації.





10:26 Зеленський завершив виступ у Бундестазі, німецькі парламентарі аплодували йому стоячи

10:20 Поранених російських військових доставляють до Білорусі «без рук, ніг, вух, очей» — DW

З початку війни поранених російських військових доставляють до лікарень Мозиря та Гомеля до Білорусі. Також польовий шпиталь розгорнули у Наровлі, повідомляє DW.

За інформацією одного із співрозмовників DW, багато поранених надходить до Мозиря: часто «без рук, ніг, вух, очей». Деяких військових привозять із медсанбатів з порушенням термінів евакуації, вже з гангренами: «Якби солдатів доставляли вчасно, кінцівки можна було б урятувати».

Джерела розповідають, що деякі з пацієнтів, які надходили до них, провели без їжі до п’яти діб, дезорієнтовані, не уявляють, де перебувають, просять зателефонувати батькам.







10:15 Володимир Зеленський виступає у Бундестазі

Президент України звертається до німецького парламенту в режимі онлайн.



10:09 ЗСУ показали потужний артудар по командному пункту росіян на київському напрямку — відео

«Наші артилеристи влаштували highway to hell командному пункту та пункту забезпечення 35-ї армії Східного військового округу ЗС РФ», — повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook. Про факт знищення командного пункту було згадано також у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

10:05 Сьогодні в Україні заплановано дев’ять гуманітарних коридорів — список та маршрути

На четвер, 17 березня, в Україні узгоджено дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації людей та доставки вантажів в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомила віце-прем'єр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



За її словами, евакуація та доставка вантажів проходитиме за такими маршрутами:

Маріуполь Донецької області - Запоріжжя. Планується відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для їх відправлення до Маріуполя. Також буде відправлено цистерну з пальним для заправки приватних авто.

Бородянка Київської області - Житомир.

Село Шевченкове — Бровари Київської області

Харків — Вовчанськ Харківської області

у Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці, Опанасів Київської області нададуть гуманітарну допомогу у вигляді продуктів та медикаментів



09:57 За три тижні вторгнення в Україні загинуло 108 дітей, понад 120 поранено — Офіс генпрокурора

«Збройні сили РФ продовжують завдавати ракетних ударів по мирних жителях, у тому числі дітях, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. Станом на ранок 17 березня 2022 року загинуло 108 дітей і більше 120 поранено», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією відомства. найбільше постраждало дітей у Київській області - 52, Харківській — 34, Донецькій — 25, Чернігівській — 24, Миколаївській — 20, Житомирській — 15 Сумській — 14 та Херсонській — 10 областях.

Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 навчальних закладів, 63 із них зруйновано повністю.

09:45 Командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги — нова перехоплена розповідь окупанта

Відповідне аудіо опублікувала СБУ. Один з окупантів, що перебуває на території України, розповів про це своїм батькам у РФ.



09:41 На Подолі. У Києві ворожий снаряд вчора влучив у будинок екс-продюсера Ані Лорак Юрія Фалеси

У Києві на Подолі ворожий снаряд ввечері 16 березня потрапив до будинку та офісу музичного українського продюсера Юрія Фалеси.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, де опублікував заяву мера Києва Віталія Кличка та фото згорілих будівель. «Ні будинку, ні офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново!» — написав він.

Фалеса є колишнім продюсером співачки Ані Лорак, яка живе та працює в Росії. Він також продюсував Міку Ньютон та Машу Гойя.

09:30 Великі втрати Росії в Україні можуть зруйнувати її волю до продовження війни — NYT



У Пентагоні вважають, що приголомшливі втрати російських окупаційних військ в Україні можуть зруйнувати волю до продовження бойових дій, пише The New York Times.

За консервативною оцінкою США, втрати РФ в Україні склали 7000 тисяч загиблих та від 14 до 21 тисячі поранених. Це більше, ніж загальна кількість американських військовослужбовців, які загинули за 20 років в Іраку та Афганістані. За словами офіційних осіб США, ця приголомшлива кількість втрат за три тижні боїв має наслідки для боєздатності російських підрозділів, включаючи солдатів у танкових з'єднаннях.

У Пентагоні зазначають, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.







09:24 Російське вторгнення в Україну застопорилося на всіх фронтах — британська розвідка

Міноборони Британії, яке щодня публікує оновлювані оцінки своєї розвідки щодо війни Росії в Україні, констатувало станом на ранок 17 березня:

російське вторгнення в Україну здебільшого застопорилося на всіх фронтах

в останні дні сили РФ досягли мінімального прогресу на землі, в повітрі і на морі, хоча продовжують нести серйозні втрати

український рух опору залишається стійким і добре координованим

09:16 У Хорватії заарештували мега-яхту Медведчука

Хорватська поліція заарештувала мега-яхту Royal Romance, що знаходилася в порту Рієкі. Про це пише хорватське видання Novi list із посиланням на співрозмовників у поліції.

Власником цього 92-метрового надрозкішного судна формально до березня минулого року був український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.





09:06 Від сьогодні Україна о 09:00 щодня вшановує хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих від початку війни з РФ

Відповідний указ підписав вчора президент України Володимир Зеленський.

09:05 КМДА про нічний удар по Києву: пошкоджено два будинки в Дарницькому районі, одна людина загинула і четверо поранено



08:58 «Поводять себе гірше за фашистів». Голова Сумської ОДА розповів про мародерство росіян в регіоні



Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА, розповів, що 16 березня російські військові, «користуючись відсутністю гуманітарних коридорів, вирішили влаштувати „марші озброєння“ по Сумщині».

«Повилізали з усіх дірок, наче криси. Села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук фашистів найбільше: російські орки вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу! Ріжуть худобу і птицю. Кляті нелюди мародерствують і поводять себе гірше за фашистів. Те, що вони роблять — це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки», — емоційно написав Живицький.

Він також розповів про бої, які ЗСУ ведуть за Охтирський район, Тростянець, Велику Писарівку та інші населені пункти.

08:52 «Армія Лукашенка небоєздатна». Аналітик CIT про наміри Росії залучити до війни в Україні інші країни — інтерв'ю НВ



Кирило Михайлов, аналітик дослідницької групи CIT (Conflict Intelligence Team) розповів в ефірі Радіо НВ про наміри російського командування залучати до війни в Україні бійців як білоруської армії, так і найманців з Близького Сходу та пошук допомоги у Китаю.





08:42 Дуже поспішають. Газпром збільшив прокачування газу до Європи до максимуму за сім місяців

Експорт російського газу до далекого зарубіжжя у березні 2022 року (за даними за перші 15 днів) досяг максимального рівня за останні сім місяців. У середньому на добу Газпром експортує близько 500 млн кубометрів газу. Більше у перерахунку на добу останнім часом концерн експортував лише у серпні 2021 року (516 млн кубометрів).





08:33 Іспанія підтримала ініціативу щодо притягнення Путіна до відповідальності в суді Гааги





08:28 Білий дім про безполітну зону над Україною: Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в третю світову війну

Речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу зазначила, що відмова Вашингтона допомогти закрити небо над Україною пов’язана з інтересами національної безпеки США. «Як ми говорили раніше: безполітна зона вимагатиме від нас і НАТО потенційно збивати російські літаки. Ми не зацікавлені в тому, щоб вплутуватися в третю світову війну», — сказала вона.





08:23 Луганська область пережила ніч важких обстрілів, РФ умисно б'є по цивільних — голова ОВА

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, розповів про наслідки нічних обстрілів регіону. За його словами, росіяни цілеспрямовано б‘ють по цивільних — зокрема в Рубіжному.

«За ніч рубіжани втратили понад 20 житлових будинків. Один загиблий, п‘ятеро поранених. Увесь минулий день і ніч Рубіжне цинічно розстрілювали. Місто палало цілими вулицями, — розповів Гайдай. — Орки використовують всі види озброєння аби вбивати мешканців Луганщини. В обласному центрі Сєвєродонецьку окупанти забрали одне життя. Гучно було і в Попасній, пошкоджено житлові будинки».

Гайдай додав, що рахувати пошкодження вже вкрай важко, адже фактично кожна споруда в області постраждала від рук росіян.





08:13 ЗСУ знищили командний пункт 35-ї загальновійськової армії РФ і 10 одиниць авіації ворога — ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України розповів про дії ворога та оборонні зусилля українських захисників станом на 06:00 четверга, 17 березня. Головні факти:

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

За минулу добу ЗСУ знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.

Східного військового округу збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються. Повітряні сили ЗСУ та протиповітряна оборона українськиї Сухопутних військ за добу знищила десять повітряних цілей противника : два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється. Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст. Російські окупанти продовжують підступно діяти в інформаційному просторі — здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Також ворог продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення, так званої «спеціальної операції» серед власного населення.

— здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Також ворог продовжує активно розповсюджувати дезінформацію про хід ведення, так званої «спеціальної операції» серед власного населення. Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил РФ брати участь у війні на території України.





08:05 «РФ намагаються скасувати». Путін заявив, що змагається в Україні за «суверенітет Росії», однак не спромігся назвати війну війною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у своїй повномасштабній війні проти України його країна нібито протистоїть намаганням «скасувати РФ». «Боротьба, яку ми ведемо, — це боротьба за наш суверенітет, за майбутнє нашої країни та наших дітей. Ми боротимемося за право бути й залишатимемося Росією», — заявив Путін.





07:59 Київські рятувальники показали нові фото та відео наслідків ранкового обстрілу столиці

Ці кадри знято під час ліквідації наслідків пожежі у столичній багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва, куди влучила російська ракета.

Щонайменше 1 людина загинула.

Фото: ДСНС

07:55 У Мерефі під Харковом після РФ обстріляла школу, будинок культури і житловий сектор, є загиблі

У Мерефі (Харківська область) о 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкодило й будинки, що розташовані поруч.

Є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає. Пожежу у школі продовжують гасити, повідомив Суспільному голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов.

07:39 Окупанти здійснюють кібератаки в Україні, а в РФ поширюють фейки про хід «спецоперації»

Російські окупанти здійснюють кібератаки проти України, фізично знищують телевізійні ретранслятори та радіосигнали. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що РФ продовжує масову інформаційну компанію для дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони.





07:16 Російські військові дедалі частіше дезертують і відмовляються воювати в Україні - Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Вони мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України», — йдеться у повідомленні.

07:04 Новий обстріл Києва: залишки збитої ракети впали на баготоповерхівку, одна людина загинула

У Дарницькому районі Києва в ніч на 17 березня на багатоповерховий житловий будинок впали залишки збитої ракети, внаслідок чого одна людина загинула і троє постраждали. Про це повідомили в ДСНС.

Сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на 16-му поверсі.

Рятувальникам вдалося евакуювати 32 особи, постраждали 3 людини. Одна особа загинула.

06:30 Щонайменше 636 загиблих і 1125 поранених: ООН оцінила жертви серед цивільних громадян України через повномасштабну війну Росії

Ці дані - найскромніша оцінка ситуації до 13 березня. В ООН підкреслюють, що реальні цифри значно вищі, особливо з урахуванням кількості жертв за останні дні.

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