Обстрел Мерефы оккупантами. Число погибших выросло до 21 человека — прокуратура

17 марта, 16:48
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Результаты российских обстрелов (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

Результаты российских обстрелов (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

В результате вражеского обстрела города Мерефа Харьковской области, который произошел ночью 17 марта, погибли 21 человек и 25 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

«По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ произвели артиллерийский обстрел города Мерефа Харьковского района», — уточняет прокуратура.

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Отмечается, что в результате разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры.

«Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются», — добавили в ведомстве.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Харьковская область Агрессия РФ Война в Украине Мерефа

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