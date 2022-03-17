«Позиции сторон разные». Подоляк подчеркнул, что для Украины неприкосновенны принципиальные вопросы при переговорах с РФ 17 марта, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для украинской стороны неприкосновенны принципиальные вопросы в переговорном процессе с делегацией страны-агрессора.

«Хочу мягко порекомендовать активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет», — написал он в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что переговоры с российской делегацией идут тяжело.

«Позиции сторон разные. Для нас принципиальные вопросы — неприкосновенны», — пишет он.

Ранее Подоляк сообщал, что немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины — это ключевые аспекты мирного соглашения между Россией и Украиной.

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