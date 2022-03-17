«Там ад». Боевые действия в Мариуполе не сравнимы с теми, что были в Донецке в 2014 году — эвакуированный житель блокадного города

17 марта, 18:41
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Мариуполь, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко эвакуировался из Мариуполя несколько дней назад и рассказал, что происходит в блокадном городе и сколько людей в нем осталось.

«Там ад. Я там жил две с половиной недели – это ад. Это не зона боевых действий или война. Я прошел 2014 в Донецке. Думал, что стал более жестким, опытным. 2014 год – это совсем не то», – отметил в эфире Радио НВ Осиченко.

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Эвакуироваться за последние три дня, по подсчетам Осиченко, могли максимум 50 тысяч человек. Он добавил, что покинуть Мариуполь сейчас сложно из-за нехватки горючего:

«Около 300-350 тысяч [мариупольцев остаются в городе]. Это те люди, которые, может быть, не могут уехать, потому что, во-первых, им не на чем, во-вторых, если даже есть на чем, у них может не быть бензина. <...> Бензин – третий по ценности ресурс после воды и пищи. <...> Еще 24 или 25 [февраля] выдавали в руки по 20 литров бензина, а потом его не стало просто и все».

Колонна желающих эвакуироваться из Мариуполя (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)
Колонна желающих эвакуироваться из Мариуполя / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что 80-90% города разбомблены.

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Накануне РФ бомбила драмтеатр в Мариуполе. Здание было одним из самых больших укрытий в городе.

Народный депутат Сергей Тарута заявил, что мирные жители, которые там скрывались, сумели выжить.

По состоянию на конец 14 марта 2022 года, примерно 2357 мариупольцев погибли, сообщают в горсовете.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Донецк Мариуполь Эвакуация Война в Украине Обстрел Мариуполя Радио НВ Война России против Украины

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