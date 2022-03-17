Испания поддержала инициативу по привлечению Путина к ответственности в суде Гааги

17 марта, 08:07
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Владимир Путин (Фото:Спутник / Сергеи Гунеев / Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Спутник / Сергеи Гунеев / Кремлин via REUTERS)

Испания поддержала инициативу по привлечению президента РФ Владимира Путина к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге. Речь идет о военных преступлениях, совершенных во время вторжения в Украину.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Euractiv.

По его словам, вторжение в Украину не будет для Путина безнаказанным.

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Альбарес объяснил, что его правительство стремится «обеспечить, чтобы Украина продолжала жить в мире».

Сразу 38 обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки российских оккупационных войск на города и поселки Украины заслуживают привлечения к Международному трибуналу, а преступные действия — лишения агрессора права голоса в Совбезе ООН.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Испания Гаага Международный суд ООН Война России против Украины

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