Испания поддержала инициативу по привлечению Путина к ответственности в суде Гааги 17 марта, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Спутник / Сергеи Гунеев / Кремлин via REUTERS)

Испания поддержала инициативу по привлечению президента РФ Владимира Путина к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге. Речь идет о военных преступлениях, совершенных во время вторжения в Украину.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Euractiv.



По его словам, вторжение в Украину не будет для Путина безнаказанным.

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Альбарес объяснил, что его правительство стремится «обеспечить, чтобы Украина продолжала жить в мире».

Сразу 38 обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки российских оккупационных войск на города и поселки Украины заслуживают привлечения к Международному трибуналу, а преступные действия — лишения агрессора права голоса в Совбезе ООН.

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