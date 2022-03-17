Организация встречи Зеленского и Путина может начаться в ближайшие недели — Подоляк 17 марта, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Украинская и российская делегации на переговорах (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

В интервью Wiadomości Подоляк заявил, что место переговоров не имеет значения и может быть любым, кроме России. По его словам, организацию встречи могут начать в ближайшие недели, как только делегации закончат работу над мирным соглашением.

Советник главы ОП добавил, что в последнее время российская делегация «понизила тон», с ее стороны нет ни хамства, ни грубости, характерных для российской власти.

"…Сначала у России было много требований, большинство из которых сейчас не рассматриваются. Есть гораздо лучшее понимание всех проблемных мест", — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что один из ключевых аспектов мирного соглашения является немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины. Украина хочет детально прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить и заручиться поддержкой международных партнеров.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.